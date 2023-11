Mises à jour en direct sur la guerre Israël-Hamas : Israël assumera « la responsabilité globale de la sécurité pour une durée indéterminée » pour Gaza après la guerre, déclare Netanyahu | Nouvelles du monde

Mises à jour en direct sur la guerre entre Israël et le Hamas, jour 32 : Une photo en pose longue montre des fusées éclairantes des forces israéliennes illuminant le ciel nocturne de la ville de Gaza, le 6 novembre 2023. (AP)

Mises à jour en direct de l’actualité de la guerre Israël-Hamas (7 novembre 2023) : Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré aujourd’hui que son pays assumerait « la responsabilité globale de la sécurité » dans la bande de Gaza « pour une période indéterminée » après la fin de la guerre contre le Hamas, alors que le conflit marquait son premier anniversaire. Il a déclaré qu’il envisagerait de « petites pauses tactiques » dans les combats à Gaza pour faciliter l’entrée de l’aide ou la sortie des otages, mais a de nouveau rejeté les appels à un cessez-le-feu général.

Le Premier ministre Modi s’adresse au président iranien : le Premier ministre Narendra Modi s’est entretenu avec le président iranien Seyyed Ebrahim Raisi hier sur la situation en Asie occidentale résultant du conflit Israël-Hamas, et les deux dirigeants ont souligné la nécessité d’une désescalade, d’une aide humanitaire continue et d’un rétablissement rapide de la paix.

Quel est le bilan des morts ? Le nombre de morts palestiniens dans la guerre entre Israël et le Hamas a dépassé les 10 000, dont plus de 4 100 enfants, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas à Gaza. En Cisjordanie occupée, plus de 140 Palestiniens ont été tués dans les violences et les raids israéliens. En Israël, plus de 1 400 personnes ont été tuées lors de l’attaque du 7 octobre et 242 personnes ont été prises en otage par le groupe militant.