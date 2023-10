Mises à jour en direct sur la guerre Israël-Gaza : Blinken se rendra en Israël ; Netanyahu et Gantz mettent en place un gouvernement d’union

Une crise humanitaire éclate à Gaza après qu’Israël a ordonné un « siège complet » du territoire, provoquant des pénuries d’électricité, de nourriture et d’eau en représailles à l’attaque meurtrière du Hamas contre Israël samedi. Le ministère palestinien de la Santé à Gaza a déclaré que les services de santé ont atteint un « stade critique », avec des médicaments et du carburant qui devraient s’épuiser « de façon imminente » et les hôpitaux à pleine capacité. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken devrait arriver en Israël jeudi et a déclaré aux journalistes avant son départ que « nous voulons nous assurer au mieux de nos capacités – et je sais qu’Israël veut s’assurer au mieux de ses capacités – que les civils ne sont pas blessés. Ces derniers jours, Israël a massé ses troupes près de Gaza et a appelé un nombre record de 360 ​​000 réservistes en prévision d’une attaque terrestre attendue, alors que les Forces de défense israéliennes continuent de cibler les hauts dirigeants et les infrastructures du Hamas.