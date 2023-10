Mises à jour en direct sur la guerre Israël-Gaza : Biden met en garde Israël contre l’occupation de Gaza alors que la guerre avec le Hamas s’intensifie

Le président Biden a averti qu’une nouvelle occupation israélienne de Gaza serait une « grave erreur », affirmant dans une interview avec CBS que même si le Hamas doit être éliminé, il ne représente pas l’ensemble du peuple palestinien. Les remarques sur « 60 Minutes » – faites avant un éventuel voyage en Israël cette semaine, a déclaré une personne proche des discussions – sont l’un de ses efforts les plus fermes pour signaler la retenue à Israël alors que la crise humanitaire à Gaza atteint des niveaux critiques. Environ 600 000 personnes ont été évacuées vers le sud, selon un porte-parole des Forces de défense israéliennes, qui se préparent à une attaque contre Gaza. Un responsable des Nations Unies a appelé à un « accès immédiat et inconditionnel » à l’aide vitale dans l’enclave. Les réserves de nourriture et d’eau à Gaza sont dangereusement faibles et les hôpitaux seront à court de carburant d’ici 24 heures, a déclaré dimanche le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies.