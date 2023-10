Mises à jour en direct sur la guerre entre Israël et le Hamas : plus de 100 Israéliens seraient retenus en otage par le Hamas

Le président Biden devrait aborder la guerre entre Gaza et Israël mardi à 13 heures, heure de l’Est, alors que les États-Unis se précipitent pour fournir une aide militaire à Israël dans un contexte d’approfondissement du conflit. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré qu’il y aurait un « siège complet » de Gaza après que le groupe militant du Hamas a lancé une incursion sans précédent ce week-end. Le bilan des morts depuis l’attaque de samedi s’élève à environ 1 600 personnes et celui des blessés à plus de 6 000. Au moins 11 citoyens américains figurent parmi les personnes tuées, et d’autres sont portés disparus, dont certains sont portés disparus. probablement étant retenu en otage par le Hamas, a déclaré Biden lundi. Les familles de plus de 100 Israéliens qui seraient retenus captifs à l’intérieur de Gaza font face à une attente anxieuse, le Hamas menaçant d’exécuter des otages civils en réponse aux frappes aériennes israéliennes.