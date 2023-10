Mises à jour en direct sur la guerre contre le Hamas en Israël : Netanyahu d’Israël s’en prend aux chefs des services de renseignement du Hamas, puis s’excuse Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est moqué de ses agents de renseignement sur la plateforme X, affirmant qu’ils ne l’avaient jamais alerté du fait que le Hamas organisait sa frappe massive le 7 octobre. Netanyahu a ensuite retiré ses propos et présenté ses excuses. dimanche (vers 23h00 GMT samedi) sur X, a déclenché une tempête politique et une division au sein du cabinet de guerre de Netanyahu. Netanyahu a été critiqué par l’opinion publique pour ne pas avoir accepté la responsabilité des erreurs opérationnelles et de renseignement liées à l’assaut du Hamas contre le sud d’Israël. De hauts responsables ont reconnu leurs erreurs, mais Netanyahu n’a pas reconnu ses erreurs, y compris les chefs de l’armée, la surveillance intérieure du Shin Bet. agence et son ministre des Finances.

Mises à jour en direct sur la guerre entre Israël et le Hamas : le pape François appelle au cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et à la libération des otages En plus de renouveler sa demande de libération des otages détenus par le groupe militant à Gaza, le pape François a appelé à un cessez-le-feu dans le conflit entre Israël et le Hamas. “Que personne n’abandonne la possibilité d’arrêter les armes”, a-t-il déclaré à “Cessez-le-feu… nous disons ‘cessez-le-feu, cessez-le-feu’. Frères et sœurs, arrêtez ! La guerre est toujours une défaite, toujours”, a-t-il ajouté.

Israël : mise à jour en direct sur la guerre contre le Hamas : l’économie israélienne devrait diminuer de 11 % alors que la guerre du Hamas s’intensifie : JPMorgan Alors que le conflit entre Israël et le Hamas s’intensifie, JPMorgan Chase & Co. prédit que l’économie du pays se contracterait de 11 % sur une base annualisée au cours des trois derniers mois de l’année. Des analystes, dont Nicolaie Alexandru-Chidesciuc, ont déclaré dans une note datée du 27 octobre que les estimations initiales de la banque concernant l’impact économique du conflit, qui a éclaté le 7 octobre lorsque les terroristes du Hamas ont saccagé le sud d’Israël, étaient “trop ​​optimistes”. Il a été publié environ un jour avant qu’Israël ne lance l’invasion terrestre très attendue de Gaza, dirigée par le Hamas, et le Premier ministre Benjamin Netanyahu a émis un avertissement concernant une attaque « longue et difficile ».

Israël : le bilan en direct de la guerre contre le Hamas : 8 005 morts à Gaza depuis le 7 octobre, selon le ministère de la Santé à Gaza

Israël Hamas Guerre Mises à jour en direct : le chef de l’ONU prévient que Gaza devient de plus en plus désespérée « d’heure en heure » Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a averti dimanche que la situation à Gaza, dirigée par le Hamas, se détériorait rapidement, alors qu’il répétait des appels désespérés à un cessez-le-feu pour mettre fin au « cauchemar » de l’effusion de sang. « La situation à Gaza devient de plus en plus désespérée d’heure en heure. “Nous regrettons qu’au lieu d’une pause humanitaire indispensable, soutenue par la communauté internationale, Israël ait intensifié ses opérations militaires”, a déclaré António Guterres lors d’une visite à Katmandou, la capitale du Népal.

Israël Hamas War Live Updates : Israël intensifie son offensive terrestre à Gaza L’armée israélienne a déclaré dans un communiqué avoir mené plus de 450 frappes aériennes, ciblant des sites appartenant au Hamas, “y compris des centres de commandement opérationnel, des postes d’observation et des postes de lancement de missiles antichar”, a rapporté l’agence de presse Xinhua. blessé par un obus de mortier dans le nord de la bande de Gaza, et un soldat a été légèrement blessé alors qu’il affrontait des militants, a indiqué l’armée.

Mises à jour en direct sur la guerre contre le Hamas en Israël : Netanyahu affirme qu’il n’a pas été prévenu d’une attaque planifiée du Hamas Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a critiqué dimanche ses chefs des renseignements sur la plateforme X, affirmant qu’ils ne l’avaient jamais prévenu que le Hamas prévoyait une attaque à grande échelle le 7 octobre, mais il a ensuite rétracté ses commentaires et présenté des excuses. publié sur X à 1 heure du matin dimanche (vers 23h00 GMT samedi), a provoqué un tollé politique et une division au sein du cabinet de guerre de Netanyahu, qui a suscité l’ire du public pour ne pas avoir assumé la responsabilité des échecs opérationnels et des renseignements liés au déchaînement du Hamas à travers Si les hauts responsables – depuis les chefs de l’armée et du service d’espionnage intérieur du Shin Bet jusqu’à son ministre des Finances – ont tous reconnu leurs échecs, Netanyahu ne l’a pas fait. Il a seulement déclaré qu’il serait temps de poser des questions difficiles, notamment de lui-même, après la guerre.

Israël Hamas War Live Updates : Israël frappe près du plus grand hôpital de Gaza après avoir accusé le Hamas de l’utiliser comme base Israël Hamas Guerre Mises à jour en direct : Des avions de guerre israéliens ont mené des frappes aériennes tôt dimanche près du plus grand hôpital de Gaza, qui regorge de patients et de dizaines de milliers de Palestiniens cherchant refuge, ont déclaré des habitants. Israël a déclaré que les dirigeants militants du Hamas à Gaza disposaient d’un poste de commandement sous l’hôpital, sans fournir beaucoup de preuves. Les frappes ont eu lieu un jour après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé une « deuxième étape » dans la guerre d’Israël contre le Hamas, trois semaines après que le Hamas a lancé une offensive brutale. incursion en Israël le 7 octobre. Des chars et des fantassins ont pénétré dans Gaza au cours du week-end dans ce que les responsables ont décrit comme une offensive terrestre de plus en plus large alors qu’Israël pilonnait le territoire depuis les airs, la terre et la mer.

Mises à jour en direct sur la guerre entre Israël et le Hamas : les Émirats arabes unis condamnent les opérations terrestres israéliennes à Gaza Les Émirats arabes unis ont dénoncé les opérations terrestres israéliennes à Gaza et ont exprimé leur profonde inquiétude concernant l’escalade militaire israélienne, qui aggrave la crise humanitaire et présente un risque accru pour la vie des civils dans la bande de Gaza occupée. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis (MoFA) a réaffirmé la nécessité d’un cessez-le-feu immédiat pour garantir que les civils et les institutions civiles ne soient pas pris pour cibles. Le ministère a en outre souligné l’importance de la protection des civils, conformément au droit international humanitaire, aux traités internationaux pour la protection des civils et les droits de l’homme, et la nécessité de garantir qu’ils ne soient pas pris pour cible pendant un conflit.

Israël Hamas War Live Updates : Un colon israélien tire et tue un moissonneur palestinien alors que la violence augmente en Cisjordanie, rapporte AP Un colon juif a abattu un Palestinien qui récoltait des olives près de Naplouse, en Cisjordanie, a déclaré dimanche l’oncle de l’homme. Cela porte à sept le nombre de Palestiniens tués par les colons depuis l’incursion sanglante du Hamas en Israël il y a trois semaines. Tayseer Mahmoud a déclaré que son neveu, Bilal Saleh, travaillait samedi dans le bosquet du village de Sawiya avec sa femme et leurs quatre enfants. lorsqu’un groupe de colons les a attaqués. Saleh, inquiet pour la sécurité de ses enfants, a tenté de quitter la zone, mais un colon lui a tiré une balle dans la poitrine, a déclaré Mahmoud. Mahmoud a déclaré qu’il n’avait pas été témoin de la confrontation mais qu’il se trouvait à proximité et est arrivé sur les lieux quelques minutes après la fusillade. Saleh est décédé avant d’avoir pu être soigné, a-t-il déclaré. Le chef des implantations Yossi Dagan a déclaré samedi dans une vidéo publiée sur la plateforme de médias sociaux Facebook que le tireur était accompagné de membres de sa famille et avait tiré en état de légitime défense après qu’ils aient été “attaqués”. avec des pierres par des dizaines de partisans du Hamas. “La fusillade meurtrière a eu lieu au milieu d’une recrudescence de la violence des colons depuis que les militants du Hamas ont infiltré Israël le 7 octobre, tuant plus de 1 400 Israéliens et prenant plus de 230 autres en otages. L’incursion a déclenché une guerre qui a tué plus de 7 700 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Mises à jour en direct sur la guerre entre Israël et le Hamas : les habitants de Gaza terrifiés tentent de se reconnecter alors que les communications reviennent Les Palestiniens traumatisés par le bombardement israélien de la bande de Gaza dans le but de détruire le groupe militant Hamas avaient du mal à prendre contact avec leurs familles et amis dimanche. Les communications téléphoniques et Internet revenaient progressivement à Gaza, ont indiqué plusieurs médias palestiniens. Les forces israéliennes ont mené des opérations au sol. à Gaza dans ce que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a appelé la deuxième phase d’une guerre vieille de trois semaines visant à écraser le Hamas.

Israël Hamas War Live Updates : Le Croissant-Rouge palestinien déclare que les autorités israéliennes ont demandé d’évacuer immédiatement l’hôpital d’Al-Quds

Israël Hamas War Live Updates : Israël critique le plan Starlink d’Elon Musk pour la connectivité à Gaza Israël a dénoncé une proposition d’Elon Musk visant à fournir une connectivité Internet aux organisations humanitaires à Gaza, affirmant que le Hamas en profiterait samedi. Avec l’électricité et la connectivité Internet presque inexistantes, Musk a déclaré sur X : “Starlink soutiendra la connectivité aux aides internationalement reconnues”. organisations à Gaza. “Starlink est une constellation de satellites fournissant une connectivité Internet dans plus de 60 pays, dans des zones aux infrastructures de télécommunications limitées. StarLink est exploité par le fabricant de vaisseaux spatiaux SpaceX et fournisseur de services de lancement de Musk, basé en Californie. Le ministre israélien des Communications, Shlomo Karhi, a critiqué l’idée sur X.

Israël Hamas War Live Updates : L’armée israélienne affirme avoir « augmenté » le nombre de ses troupes à l’intérieur de Gaza, rapporte l’AFP