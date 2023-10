En plus de renouveler sa demande de libération des otages détenus par le groupe militant à Gaza, le pape François a appelé à un cessez-le-feu dans le conflit entre Israël et le Hamas.

“Que personne n’abandonne la possibilité d’arrêter les armes”, a-t-il déclaré lors de sa bénédiction hebdomadaire sur la place Saint-Pierre.

“Cessez-le-feu… nous disons ‘cessez-le-feu, cessez-le-feu’. Frères et sœurs, arrêtez ! La guerre est toujours une défaite, toujours”, a-t-il ajouté.

Les Palestiniens traumatisés par le bombardement israélien de la bande de Gaza dans le but de détruire le groupe militant Hamas avaient du mal à entrer en contact avec leur famille et leurs amis dimanche.

Les communications téléphoniques et Internet revenaient progressivement à Gaza, ont indiqué plusieurs médias palestiniens, ont rapporté Reuters.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est adressé à la nation samedi soir, annonçant que l’armée était entrée dans une « deuxième étape » dans le conflit avec le Hamas, en déployant des forces terrestres à Gaza et en intensifiant les attaques terrestres, aériennes et maritimes. Netanyahu a présenté la guerre comme une lutte pour la survie d’Israël et a exprimé sa confiance dans la victoire, soulignant que l’assaut s’intensifierait encore en préparation d’une vaste invasion terrestre.

Le bombardement intensifié, décrit comme le plus grave par les habitants de Gaza, a perturbé les communications dans la région et isolé les 2,3 millions de personnes dans l’enclave assiégée. L’armée a publié des images floues de colonnes de chars avançant dans des zones ouvertes de Gaza, dont beaucoup près de la frontière, et a signalé des frappes aériennes sur de nombreux tunnels et bunkers souterrains du Hamas. L’élimination de ces sites souterrains est un objectif clé de la campagne israélienne contre le groupe au pouvoir à Gaza, suite à son incursion en Israël trois semaines plus tôt.

La pression croissante sur le gouvernement israélien pour obtenir la libération des otages pris lors de l’attaque du 7 octobre par le Hamas, qui a déclenché la guerre, s’accentue. Des membres désespérés de la famille ont rencontré Netanyahu samedi et ont exprimé leur soutien à un éventuel échange de prisonniers palestiniens détenus en Israël, une proposition suggérée par le plus haut dirigeant du Hamas à Gaza.

Netanyahu a souligné la détermination d’Israël à ramener tous les otages et a soutenu que l’expansion des opérations terrestres faciliterait cette mission, bien qu’il n’ait pas pu fournir de détails en raison de la nature sensible des efforts. Il n’a pas abordé les appels au cessez-le-feu mais a souligné l’importance cruciale du succès d’Israël contre les forces « ennemies » pour l’avenir du pays, en s’appuyant sur des références à l’histoire juive et aux conflits passés.

Le dirigeant israélien a également reconnu la nécessité d’une enquête approfondie sur l’incident du 7 octobre, au cours duquel plus de 1 400 personnes ont été tuées, déclarant que la responsabilité s’étendrait à toutes les parties impliquées.

L’armée israélienne a indiqué qu’elle étendait progressivement ses opérations terrestres à Gaza, suivant un plan organisé et faisant allusion à une stratégie d’escalade par étapes plutôt qu’à une invasion totale.