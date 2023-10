Mises à jour en direct sur la guerre entre Israël et le Hamas : Israël se prépare à une offensive dans la bande de Gaza ; Biden condamne les attaques du Hamas

Le secrétaire d’État Antony Blinken arrivera en Israël cette semaine en signe de solidarité et de soutien, a annoncé le département d’État, alors qu’Israël se prépare à son offensive sur la bande de Gaza contrôlée par le Hamas. Les Forces de défense israéliennes rassemblent des troupes dans la zone autour de Gaza, a déclaré le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, de Tsahal. porte-parole, dit tôt mercredi, heure locale. Il a ajouté que la barrière à la frontière a été reconstruite. Israël a convoqué 360 000 réservistes lors de la plus grande mobilisation depuis la guerre du Yom Kippour en 1973. Le premier avion transportant des munitions américaines a atterri en Israël, tandis que l’arrivée du porte-avions USS Gerald R. Ford dans l’est de la Méditerranée est un « message de dissuasion envers d’autres États ou acteurs non étatiques qui pourraient chercher à élargir cette guerre ». « , a déclaré mardi le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan. Plus tôt dans la journée, le président Biden a qualifié l’attaque du Hamas contre Israël de « pur mal » dans un discours que le Hamas a qualifié d’« incendiaire ».