Mises à jour en direct sur la guerre entre Israël et le Hamas : Israël n’est « pas responsable » de l’attaque sur l’hôpital de Gaza, selon les États-Unis

Le président Biden, s’exprimant mercredi lors d’une visite en Israël, a déclaré que la frappe sur l’hôpital de Gaza semblait provenir d’une « roquette perdue tirée par un groupe terroriste à Gaza », faisant écho à la position de l’armée israélienne sur l’incident. Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a déclaré que le gouvernement américain a estimé qu’Israël n’était « pas responsable » de l’explosion, citant « les renseignements, l’activité des missiles, les images aériennes, ainsi que les vidéos et images open source de l’incident ». Elle a ajouté que les États-Unis s’efforçaient de déterminer si le Jihad islamique palestinien, un groupe militant plus petit, était impliqué. Les autorités palestiniennes ont déclaré que la frappe, qu’elles imputaient à Israël, avait tué 471 personnes – un bilan que Tsahal a contesté. Lors de son vol de retour, Biden a déclaré que l’Égypte autoriserait jusqu’à 20 camions transportant de l’aide à passer par le poste frontière de Rafah vers Gaza, alors que l’enclave est confrontée à une crise humanitaire de plus en plus grave. Biden discutera de la réponse américaine aux développements en Israël et à Gaza lors d’un discours dans le Bureau Ovale jeudi à 20 heures, heure de l’Est, a annoncé la Maison Blanche.