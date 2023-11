Mises à jour en direct sur la guerre entre Israël et le Hamas : Israël détruit 130 tunnels du Hamas

Le secrétaire d’État Antony Blinken a rejeté mercredi le projet d’Israël visant à maintenir “la responsabilité globale de la sécurité” de la bande de Gaza après la guerre, affirmant que l’Autorité palestinienne devait en fin de compte prendre en charge l’enclave palestinienne meurtrie.

Blinken, s’exprimant après une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 au Japon, a déclaré que ni Israël ni le Hamas ne peuvent diriger Gaza après la guerre. Les « voix et aspirations » du peuple palestinien doivent être au centre de la gouvernance, unifiée avec la Cisjordanie sous l’Autorité palestinienne.

“Pas de réoccupation de Gaza après la fin du conflit”, a déclaré Blinken. “Aucune tentative de blocus ou de siège de Gaza, aucune réduction du territoire de Gaza.”

Plus tôt cette semaine, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a indiqué qu’Israël prévoyait de maintenir une emprise ferme et d’assumer « la responsabilité globale de la sécurité » à Gaza lorsque la guerre prendra fin. La guerre fait rage depuis le 7 octobre, lorsque les militants du Hamas ont traversé la frontière et tué plus de 1 400 Israéliens, pour la plupart des civils. L’attaque israélienne contre Gaza a tué plus de 10 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Les forces israéliennes « dans les profondeurs » de la ville de Gaza :Netanyahu ouvert à de « petites pauses » pour l’aide

Développements :

∎ L’armée israélienne a déclaré qu’elle prolongeait la durée pendant laquelle un couloir resterait ouvert aux habitants de Gaza du nord pour se déplacer vers le sud.

∎ Un avion de combat israélien a tué le responsable des armes et des industries du Hamas, a annoncé l’armée israélienne. Mohsen Abu Zina était « un expert dans le développement d’armes et de roquettes stratégiques ».

La Chambre censure Rashida Tlaib :Un député défend ses propos sur Israël

Le Qatar serait en train de négocier un accord visant à libérer 10 à 15 otages

Les responsables qatariens et américains tentent de parvenir à un accord entre Israël et le Hamas pour la libération potentielle d’un maximum de 15 otages détenus à Gaza en échange d’un court cessez-le-feu, rapportent plusieurs médias. Agence France-PresseCitant une source qui aurait été informée des pourparlers et a requis l’anonymat, le média a déclaré mercredi que des négociations “sous la médiation des Qataris en coordination avec les États-Unis étaient en cours” en échange d’un cessez-le-feu d’un à deux jours.

Un jour plus tôt, Axios a rapporté que dans le cadre d’une proposition en cours de discussion entre les États-Unis, Israël et le Qatar, Hamas libérerait 10 à 15 otages et profiterait d’une pause de trois jours pour vérifier l’identité de tous les otages et fournir une liste de noms des personnes qu’il détient. Axios a cité un responsable américain qu’il n’a pas nommé.

Les responsables israéliens affirment qu’environ 240 otages sont détenus par le Hamas et d’autres groupes militants. Israël a refusé à plusieurs reprises les demandes de cessez-le-feu humanitaire des États-Unis et d’autres pays jusqu’à ce que tous les otages soient libérés.

Israël affirme avoir détruit 130 tunnels du Hamas

L’armée israélienne affirme qu’elle « contrecarre l’infrastructure terroriste du Hamas » en élargissant sa guerre terrestre à Gaza et en détruisant des tunnels, des centres de commandement et des entrepôts d’armes. Depuis le début des combats, 130 puits de tunnel ont été détruits, selon l’armée. La bataille pour contrôler et détruire le labyrinthe souterrain, estimé à plus de 300 milles, sera une stratégie clé pour l’armée israélienne, affirment les analystes et experts militaires.

Les dirigeants du Hamas affirment qu’Israël a exagéré l’ampleur de son infiltration. Mais Israël affirme que des unités spécialisées fouillent les tunnels à la recherche de chaînes d’assemblage de roquettes, de magasins d’armes légères et de mortiers et même de dirigeants du Hamas et des 240 otages détenus par le Hamas et d’autres groupes militants.

“Les ingénieurs de combat qui combattent à Gaza détruisent les armes de l’ennemi et localisent, exposent et font exploser les puits des tunnels”, a indiqué l’armée dans un communiqué. “C’est ainsi que Tsahal détruit les infrastructures terroristes du Hamas.”

La Chambre censure une députée palestino-américaine

La Chambre a voté mardi soir pour censurer la seule Américaine palestinienne au Congrès, la représentante Rashida Tlaib, démocrate du Michigan, pour ses remarques sur la guerre entre Israël et le Hamas. La décision de censurer Tlaib a été approuvée par 234 voix–188. Tous les républicains de la Chambre, sauf quatre, ont voté en faveur de la mesure qui a reçu le soutien de près de deux douzaines de démocrates de la Chambre.

Parmi les commentaires de Tlaib qui ont suscité le plus de controverses au Congrès, il y a son utilisation de l’expression « du fleuve à la mer », un slogan qui implique la création d’un État palestinien de la mer Méditerranée au fleuve Jourdain. Les partisans d’Israël considèrent que cette expression est antisémite et qu’elle constitue un appel à détruire l’État d’Israël. Tlaib a défendu cette phrase comme « un appel ambitieux à la liberté, aux droits de l’homme et à la coexistence pacifique, et non à la mort, à la destruction ou à la haine ». En savoir plus ici.

− Ken Tran

Un technicien de laboratoire de Médecins sans frontières parmi les dizaines de morts dans un attentat à la bombe

Un technicien de laboratoire travaillant pour Médecins sans frontières a été tué à Gaza avec plusieurs membres de sa famille, a annoncé mercredi l’agence. Mohammed Al Ahel se trouvait chez lui, dans le camp de réfugiés d’Al Shati, lorsque la zone a été bombardée mardi. Son bâtiment s’est effondré, tuant des dizaines de personnes, a indiqué l’agence.

“Nous réitérons notre appel à un cessez-le-feu immédiat pour éviter davantage de morts et permettre l’entrée de fournitures humanitaires désespérément nécessaires”, a déclaré l’agence dans un communiqué. déclaration. “La communauté internationale doit prendre des mesures plus énergiques pour mettre fin à l’effusion de sang à Gaza.”

