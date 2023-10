Les camions transportant une aide urgente devraient commencer à passer par le passage de Rafah vers Gaza samedi ou dimanche, a déclaré vendredi le président Biden lors d’une réunion à Washington avec les principaux envoyés de l’Union européenne. La bande de Gaza est confrontée à une grave crise humanitaire après qu’Israël a imposé un « siège complet », la privant de nourriture, d’eau et de carburant. Biden a annoncé que l’Égypte autoriserait 20 camions à passer le passage et a attribué le retard aux réparations routières nécessaires. Les Palestiniens ont déclaré au Washington Post qu’il serait extrêmement dangereux de distribuer l’aide sans un arrêt des frappes aériennes israéliennes, qui se poursuivent à travers la bande de Gaza, y compris dans les zones considérées par Israël comme des zones de sécurité. Vendredi, le Hamas a libéré deux otages américains enlevés lors de l’attaque du 7 octobre, Judith Tai Raanan et sa fille Natalie Shoshana Raanan, sous la garde israélienne. Biden a déclaré dans un communiqué qu’il était ravi de leur retour.