Le terrain du Capitole américain, normalement ouvert au public et un itinéraire de course à pied et à vélo pour de nombreux indigènes de Washington, DC, était entouré d’une haute clôture métallique mercredi, avec des dizaines de gardes nationaux debout au périmètre berçant leurs fusils à la main. .

Des policiers et de gros camions à benne ont bloqué des intersections pour des blocs entourant le bâtiment, un contraste frappant avec la sécurité dans la région la semaine dernière lorsqu’une foule de partisans du président Donald Trump a pris d’assaut le Capitole.

La sécurité accrue à Washington intervient alors que la Chambre se prépare à destituer Trump une deuxième fois mercredi pour son rôle dans l’émeute qui a fait cinq morts.

À l’intérieur, les parties du Capitole ouvertes aux touristes abritaient à la place des gardes nationaux endormis – dont certains utilisaient des couvertures de camouflage pour empêcher le soleil d’entrer par la fenêtre. Les législateurs, le personnel et les membres de la presse sont passés sur la pointe des pieds devant les gardes qui sommeillaient, y compris certains qui ronflaient. Des groupes de soldats se sont installés dans la rotonde massive et à proximité de deux entrées du bâtiment, y compris une entrée généralement utilisée par le président élu le jour de l’inauguration mais qui a été la cible des émeutiers la semaine dernière.

À une entrée du Capitole où la présidente de la Chambre Nancy Pelosi entre normalement, les gardes dormaient sous un buste du président Abraham Lincoln en train de se reposer un peu. Une plaque au-dessus d’eux commémorait les soldats qui avaient été cantonnés au Capitole au début de la guerre civile

Des groupes de soldats ont marché sur le terrain et d’autres ont déchargé du matériel anti-émeute, des pistolets et des fusils sur la place du Capitole.

Les restes de l’attaque de la semaine dernière pouvaient être ressentis dans tout le bâtiment. Le contreplaqué recouvre plusieurs fenêtres au premier étage du bâtiment où des manifestants pro-Trump sont entrés par effraction. Au sous-sol, un grand mémorial a été érigé pour remercier la police du Capitole pour son service. Des fleurs, ainsi que de grandes affiches colorées des législateurs, du personnel et des enfants tapissent les murs d’un tunnel souterrain reliant le Capitole américain aux immeubles de bureaux de la Chambre.

«Le mal est impuissant si les bons n’ont pas peur», lit-on sur une affiche de Syd, 8 ans, en Virginie.

«Nous sommes à jamais redevables à nos officiers de police du Capitole pour avoir fait le sacrifice ultime en notre nom. Merci de nous garder en sécurité », lit-on dans un autre message du bureau de la représentante Nancy Mace.

– Christal Hayes et Nicholas Wu

Les républicains poussent la commission au lieu de la destitution

Les républicains de la Chambre ont fait valoir mercredi qu’au lieu de destituer le président Donald Trump, le Congrès devrait créer une commission pour étudier ce qui s’est passé la semaine dernière.

Sur le modèle de la commission bipartite qui a analysé les attentats terroristes du 11 septembre, l’organisme recommanderait comment prévenir les attaques contre le Capitole à l’avenir.

«Je ne peux penser à aucune voie plus appropriée pour le Congrès à suivre», a déclaré le représentant de l’Oklahoma Tom Cole, le principal républicain du comité des règles de la Chambre.

Le représentant de l’Illinois, Rodney Davis, le principal républicain du comité d’administration de la Chambre, a déclaré que les attaques «nous faisaient tous peur» et ont montré aux adversaires comment ils pouvaient éliminer une branche du gouvernement.

Les démocrates ont déclaré qu’ils enquêteraient de manière approfondie sur les attaques, mais Trump doit également être destitué.

«Nous n’avons aucune idée de ce qu’il est capable de faire», a déclaré le représentant Jim McGovern, D-Mass.

– Maureen Groppe

Top Rules Committee républicain: la destitution diviserait davantage la nation

Le principal républicain de la commission des règles de la Chambre a exhorté les législateurs à ne pas aller de l’avant avec une destitution immédiate, affirmant mercredi qu’il refuserait au président Donald Trump une procédure régulière et diviserait davantage une nation déchirée.

« Plutôt que de chercher à guérir l’Amérique, ils essaient de se diviser plus profondément », a déclaré le républicain de l’Oklahoma Tom Cole alors que la Chambre commençait le débat sur les règles établissant le débat sur la résolution de destitution.

Alors que Cole a dénoncé la violence au Capitole la semaine dernière et a qualifié les propos du président d ‘«imprudents», il a déclaré que le Congrès devrait se préparer à une nouvelle administration plutôt que de se précipiter pour punir le départ.

« Le Congrès et la nation peuvent aller de l’avant en sachant que le processus politique a été achevé comme prévu », a déclaré Cole, faisant référence à la reconnaissance de la victoire de Biden la semaine dernière lorsque les législateurs ont approuvé le classement du vote électoral en faveur de Biden. «Mais au lieu d’avancer en tant que force unificatrice, la majorité de la Chambre choisit de nous diviser davantage.»

Cole a déclaré qu’il existe de meilleures façons de réprimander Trump, notamment une résolution pour censurer le président que certains législateurs républicains ont fait circuler.

– Ledyard King

Rép.McGovern: La Chambre lance un débat sur la destitution « sur une scène de crime réelle »

Le représentant Jim McGovern, D-Mass., A ouvert le débat à la Chambre sur l’opportunité de destituer le président Donald Trump pour la deuxième fois en faisant référence à son environnement, qui avait été envahi par les émeutiers la semaine dernière.

«Nous débattons de cette mesure historique sur une scène de crime réelle», a déclaré McGovern. «Et nous ne serions pas là sans le président des États-Unis.»

McGovern a déclaré que Trump et ses alliés avaient attisé la colère d’une foule violente dans le but de renverser les résultats de l’élection présidentielle.

Une majorité de républicains de la Chambre ont voté la semaine dernière pour ne pas accepter les résultats certifiés par l’État. Alors que certains républicains voteront pour l’article sur la destitution, beaucoup d’autres l’ont qualifié de décision politique qui divisera davantage la nation.

S’adressant à ses collègues du GOP, McGovern a déclaré qu’il n’était «pas sur le point d’être sermonné par des gens qui viennent de voter pour annuler les résultats d’une élection libre et juste.

«L’Amérique a été attaquée et nous devons réagir, même lorsque la cause de cette violence réside au 1600 Pennsylvania Avenue», a-t-il déclaré. «À chaque instant où Trump est à la Maison Blanche, notre nation, notre liberté, est en danger.»

– Maureen Groppe

La Chambre se réunit de nouveau pour débattre de la destitution de Trump

Quelques heures après l’adoption d’une résolution non contraignante appelant le vice-président Mike Pence à retirer le pouvoir du président Donald Trump, la Chambre s’est réunie de nouveau mercredi pour débattre de l’opportunité de destituer Trump pour la deuxième fois.

L’article sur la destitution, qui devrait être soutenu par tous les démocrates et certains républicains, pourrait être approuvé en fin d’après-midi.

La Chambre agit avec une rapidité remarquable pour tenir Trump responsable de son rôle dans la prise de contrôle du Capitole la semaine dernière par des émeutiers qui tentent d’empêcher le Congrès de compter les résultats de l’élection présidentielle.

Les membres de la Chambre ont une heure pour débattre des règles d’examen de l’article de mise en accusation. Ils devraient voter sur les procédures parlementaires vers 10 h 00 HNE

Si ceux-ci sont approuvés, il y aura deux heures de débat sur l’article de destitution, qui accuse Trump d’avoir incité à l’émeute le 6 janvier au Capitole. Le vote sur l’article lui-même pourrait avoir lieu vers 15 heures HNE, selon les leaders parlementaires.

Si Trump est destitué, la Chambre enverra l’article au Sénat pour procès. Mais le moment du procès n’est pas certain, car les démocrates craignent que le procès ne détourne l’attention de la confirmation des nominés au Cabinet du président élu Joe Biden et des priorités législatives lorsque son mandat commencera le 20 janvier.

Le chef de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, D-Md., A déclaré mercredi à MSNBC que l’article serait transmis dès que possible.

« Nous pensons qu’il y a une urgence ici », a déclaré Hoyer sur « Morning Joe » de MSNBC.

Les démocrates de la Chambre avaient précédemment destitué Trump en décembre 2019 pour avoir abusé du pouvoir de son bureau et entravé le Congrès dans ses relations avec l’Ukraine. Le Sénat dirigé par les républicains l’a acquitté en février 2020.

Pence a déclaré qu’il n’invoquerait pas le 25e amendement, comme le souhaitent les démocrates, pour devenir président par intérim dans les derniers jours de l’administration Trump.

– Bart Jansen, Maureen Groppe et Ledyard King

Rép.Liz Cheney: Trump « a allumé la flamme » de l’émeute au Capitole

La républicaine Liz Cheney, R-Wyo., Troisième républicain de la Chambre, se joint aux démocrates pour soutenir la destitution du président Donald Trump alors que la Chambre se prépare à un vote sur la question à la suite de l’émeute du 6 janvier au Capitole.

S’il était approuvé, Trump deviendrait le premier président de l’histoire à être destitué deux fois. Les démocrates de la Chambre ont destitué Trump en décembre 2019 pour abus de pouvoir et obstruction au Congrès dans ses relations avec l’Ukraine.

Une question ouverte cette fois est de savoir combien de républicains se joindront aux démocrates pour voter pour destituer le président. Les républicains sont restés unis pour s’opposer à la première mise en accusation, mais au moins cinq législateurs du GOP pourraient voter avec les démocrates pour destituer Trump, et plus probablement les rejoindre.

L’article de destitution accuse le président d ‘ »incitation à l’insurrection » pour « diffusion de fausses déclarations » sur l’élection et contestation des résultats du Collège électoral, sur lequel le Congrès comptait le 6 janvier lorsque la foule a fait irruption dans le Capitole.

La résolution cite le discours de Trump à la foule avant l’émeute: «Si vous ne vous battez pas comme un enfer, vous n’aurez plus de pays». Le saccage qui a interrompu le décompte a fait un policier mort, une émeutière a été abattue et trois autres sont mortes à la suite d’urgences médicales.

Cheney a déclaré que Trump avait joué un rôle central dans le déclenchement de l’émeute de Capitol Hill.

«Le président des États-Unis a convoqué cette foule, rassemblé la foule et allumé la flamme de cette attaque», a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Tout ce qui a suivi était de son fait. Rien de tout cela ne serait arrivé sans le président. »

Les représentants républicains John Katko de New York et Adam Kinzinger de l’Illinois ont également déclaré qu’ils voteraient pour la destitution.

« Permettre au président des États-Unis d’inciter à cette attaque sans conséquence est une menace directe pour l’avenir de notre démocratie », a déclaré Katko dans un communiqué. « Pour cette raison, je ne peux pas rester sans agir. Je voterai pour destituer ce président. »

Kinzinger, un ancien vétéran de l’armée de l’air qui a effectué plusieurs tournées à l’étranger et au Moyen-Orient, a déclaré qu’il n’y avait « aucun doute dans mon esprit que le président des États-Unis a rompu son serment et incité à cette insurrection ».

Trump a déclaré mardi que l’effort de destitution attisait la colère dans tout le pays. Il a également déclaré que son discours près de la Maison Blanche le 6 janvier, avant que les émeutiers ne descendent Pennsylvania Avenue pour prendre d’assaut le Capitole, était « tout à fait approprié ».

La plupart des républicains de la Chambre ont fait valoir que la destitution avec seulement une semaine dans l’administration de Trump, qui se termine le 20 janvier, diviserait davantage le pays.

Mais certains républicains ont déclaré que les efforts de Trump pour remettre en question les résultats des élections, puis attiser une foule violente, nécessitaient une réponse.

Les démocrates ont déclaré que la destitution pourrait également être un moyen d’empêcher Trump de remplir à nouveau une fonction fédérale. Un vote des deux tiers au Sénat est requis pour la condamnation, mais les sénateurs pourraient alors voter pour l’interdire de ses fonctions.

Si la Chambre approuve l’article, le moment du procès au Sénat n’est pas clair. Les démocrates hésitent à commencer un procès au moment même où le mandat du président élu Joe Biden commence. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, a déclaré qu’elle examinait le calendrier, mais n’a pas annoncé de décision.

Contributeur: Christal Hayes