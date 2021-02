La décision du Sénat d’appeler des témoins lors du procès de destitution de l’ancien président Donald Trump a surpris les législateurs des deux côtés, qui doivent encore décider du nombre de témoins qui seront appelés et de la manière dont ils seront déposés.

Les sénateurs des deux parties ne s’attendaient à aucun témoin au procès et à un vote potentiel sur le verdict samedi. Mais après que le responsable principal, le représentant Jamie Raskin, D-Md., Ait demandé à entendre un membre de la Chambre, l’équipe de la défense de Trump a également recherché des témoins.

Le Sénat doit maintenant décider du nombre de témoins à appeler et selon quelles règles. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a suspendu le procès pendant que les législateurs débattent des mesures à prendre.

En vertu de la résolution adoptée par le Sénat pour le procès, après avoir autorisé les témoins, le Sénat doit décider s’il doit délivrer des assignations à comparaître, comment organiser les dépositions et si d’autres recherches sont nécessaires. Ces règles seraient régies par une autre résolution du Sénat, qui exigerait un autre vote.

Alors que Raskin a demandé un témoin – le représentant Jaime Herrera Beutler, R-Wash. – Les avocats de Trump ont nommé au moins deux témoins qu’ils appelleraient.

Le sénateur Jerry Moran, R-Kan, a déclaré qu’il y avait une «tentative pour le moment est de voir quels pourraient être les paramètres des témoins». Il veut s’assurer que c’est «juste» et qu’il y a du temps pour prendre les dépositions, qui, selon l’équipe juridique de Trump, devraient être prises en personne.

Les démocrates se sont retirés dans leurs bureaux pour leur discussion. Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., Est resté dans la chambre pendant l’accalmie, discutant avec le sénateur John Cornyn, R-Texas, et ses collaborateurs.

Au cours du procès de destitution de Trump, le débat au Sénat sur les témoins s’est concentré sur la fourniture d’un nombre défini, tel que trois, pour chaque partie. Mais le Sénat a voté pour ne pas appeler de témoins dans ce procès.

– Bart Jansen

Graham surprend en votant pour se joindre aux démocrates pour approuver les témoins dans le procès de Trump

Le sénateur Lindsey Graham, l’un des plus proches alliés de l’ancien président Donald Trump, a voté en faveur de la convocation de témoins dans le procès de destitution de Trump.

Graham, RS.C., a changé son vote pour se ranger du côté des démocrates et de plusieurs de ses collègues républicains modérés après qu’il était clair que la chambre irait de l’avant avec des assignations à comparaître. Graham, qui s’est blotti avec les avocats de Trump pendant le procès pour une séance de stratégie, avait taquiné pendant des semaines que si les démocrates tentaient d’appeler des témoins, les républicains exigeraient un certain nombre de témoins controversés.

« Si vous voulez un retard, ce sera long avec de très nombreux témoins », a tweeté Graham plus tôt samedi. Il a déclaré sur Fox News plus tôt ce mois-ci que si les démocrates appellent un témoin, «vous ouvrez cette boîte de vers, nous voudrons que le FBI entre et nous explique comment les gens ont planifié cette attaque et ce qui s’est passé avec l’empreinte de sécurité. au Capitole. Vous ouvrez la boîte de Pandore si vous appelez un témoin. «

– Christal Hayes

Leahy gronde la chambre pour manque de courtoisie, se moquant de l’avocat de Trump

Le sénateur Patrick Leahy, D-Vt., Président du procès de destitution de l’ancien président Donald Trump, a appelé à la courtoisie dans la chambre samedi matin après que les sénateurs ont éclaté de rire après que Michael van der Veen, l’un des avocats de la défense de Trump, ait insisté sur les dépositions de témoins. devrait être fait dans son cabinet d’avocats spécialisé en dommages corporels à Philadelphie.

Un van der Veen exaspéré a répliqué: « C’est comme ça que ça marche, les gars … Je ne sais pas pourquoi vous riez. »

Leahy a cité le juge en chef John Roberts, qui a présidé le premier procès de destitution de Trump en 2020 et avait mis en garde les responsables de la Chambre et l’équipe de défense de Trump.

«Je rappellerais à tout le monde, comme l’a noté le juge en chef Roberts le 21 janvier 2020, citant le procès de Charles Swayne en 1905: toutes les parties à la chambre doivent s’abstenir d’utiliser un langage qui n’est pas propice au discours civil.

«J’ai écouté le juge en chef Roberts dire cela, j’étais d’accord avec lui et j’ai pensé que pour nos collègues je le répéterais comme je l’ai fait hier soir», a poursuivi Leahy.

Le commentaire de Van der Veen est intervenu après que le responsable principal de la mise en accusation, le représentant Jamie Raskin, D-MD., Avait appelé des témoins, à commencer par l’assignation de la représentante Herrera Beutler, R-Wash., Concernant sa conversation avec le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy au sujet d’un appel téléphonique qu’il a eu avec Trump lors de l’émeute du 6 janvier au Capitole américain.

Lors de cet appel téléphonique, l’ancien président aurait déclaré à propos des émeutiers: « Eh bien, Kevin, je suppose que ces gens sont plus bouleversés que vous par l’élection. »

Raskin a suggéré que le dépôt pourrait être effectué via Zoom.

Van der Veen a également déclaré que l’équipe de la défense appellerait le vice-président Kamala Harris et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi en réponse, et « pas par zoom ».

– Savannah Behrmann

Le Sénat vote 55-45 pour appeler des témoins dans le procès de destitution de Trump

Le Sénat a voté samedi pour appeler des témoins dans le procès de destitution de l’ancien président Donald Trump, une initiative surprise qui rallonge potentiellement le procès de semaines ou de mois.

Le Sénat a voté 55-45 après que le directeur principal de la Chambre, le représentant Jamie Raskin, D-Md., A demandé à appeler le représentant Jaime Herrera Beutler, R-Wash., Comme témoin.

Elle avait publié vendredi une déclaration sur une conversation que le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, avait eue avec Trump lors de l’émeute du 6 janvier.

Elle a dit que McCarthy, R-Calif., Avait parlé avec Trump, le pressant d’annuler l’émeute, mais que Trump avait répondu indifféremment.

« Inutile de dire que c’est une preuve critique supplémentaire », a déclaré Raskin.

Il a déclaré qu’une déposition pouvait être traitée en ligne en une heure. Mais l’un des avocats de la défense de Trump, Michael van der Veen, a déclaré que si les gestionnaires appelaient des témoins, il chercherait de nombreux témoins avec des dépositions en personne.

«Je vais gifler des citations à comparaître sur un bon nombre de personnes», a déclaré van der Veen.

– Bart Jansen

McConnell dit aux sénateurs du GOP qu’il votera pour acquitter Trump

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, votera l’acquittement de l’ancien président Donald Trump après avoir laissé la porte ouverte pour éventuellement le condamner, selon un courriel qu’il a envoyé samedi aux sénateurs républicains.

Le républicain du Kentucky avait déclaré pendant des semaines, à la fois publiquement et en privé, qu’il était prêt à condamner Trump – un changement radical par rapport à son rôle dans le premier procès de destitution de l’ancien président où il a travaillé de concert avec la Maison Blanche pour s’assurer que le président était acquitté. .

Mais après avoir initialement déclaré qu’il garderait l’esprit ouvert, McConnell a indiqué qu’il resterait probablement avec sa conférence des républicains après avoir voté deux fois pour que le procès soit interrompu pour des raisons constitutionnelles.

Son annonce de vote, qui a eu lieu avant la majeure partie de sa conférence, pourrait envoyer un signal aux autres républicains qui sont restés muets sur la façon dont ils voteront.

Le sénateur Kevin Cramer, RN.D., a confirmé le contenu du courriel de McConnell à USA TODAY.

McConnell est resté silencieux tout au long de la procédure et, contrairement à ses collègues, n’a pris aucune note ni n’a réagi aux journées de présentations. Il a également ignoré les questions des journalistes tout au long du procès.

Après l’attaque du 6 janvier, McConnell a émis une condamnation frappante de Trump, affirmant que «la foule était nourrie de mensonges» et «avait été provoquée par le président».

– Christal Hayes et Nicholas Wu

La représentante du GOP Herrera Beutler: Trump a repoussé le plaidoyer du haut républicain pour appeler les émeutiers

Le républicain Jaime Herrera Beutler a soutenu des rapports vendredi soir selon lesquels le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, s’était entretenu avec le président de l’époque, Donald Trump, alors qu’une foule attaquait le Capitole américain le 6 janvier et que le président ne semblait pas préoccupé par l’émeute.

Herrera Beutler, l’un des 10 républicains de la Chambre à voter pour la destitution de Trump pour incitation à l’attaque, a déclaré dans un communiqué que McCarthy lui avait dit qu’il avait contacté Trump par téléphone alors que le Capitole était violé McCarthy « lui a demandé d’appeler publiquement et avec force de l’émeute. «

Selon Herrera Beutler, Trump a d’abord tenté de blâmer l’attaque sur les membres de gauche de « antifa », mais quand McCarthy a insisté sur le fait que la foule était composée de partisans du président, Trump a dit au républicain de la Chambre: « Eh bien, Kevin, je suppose que ces gens sont plus bouleversé par l’élection que vous. »

L’allégation de Herrera Beutler soutient l’affirmation des responsables de la mise en accusation de la Chambre selon laquelle Trump était conscient du danger pour les législateurs lors de la violation et n’a rien fait pour arrêter l’émeute alors que le Capitole était pris d’assaut par la foule meurtrière.

– William Cummings

L’équipe juridique de Trump et les procureurs de la Chambre lorgnent les arguments de clôture avec une question de témoin sans réponse

WASHINGTON – Un verdict final dans le deuxième procès de destitution du Sénat de l’ancien président Donald Trump est peut-être proche, les deux parties étant prêtes pour les plaidoiries finales lorsque le procès reprendra samedi.

Mais d’abord, il faut décider si des témoins seront appelés. Si le Sénat votait pour appeler des témoins, la décision pourrait allonger les débats de semaines ou de mois parce que les témoins devraient être déposés et des recherches plus poussées devraient être menées.

Aucune annonce officielle sur les témoins n’a été faite, mais les deux parties ont indiqué qu’elles n’en avaient pas besoin.

Quand on a demandé jeudi à l’un des responsables de la mise en accusation de la Chambre de poursuivre l’affaire, la représentante Madeleine Dean, D-Pa., S’ils avaient besoin de témoins, elle a répondu: « Je pense que nous avons fait notre cas. » Le sénateur Dick Durbin, D-Ill., Qui a appelé à un procès approfondi pour le dossier historique, a déclaré vendredi qu’il n’avait pas besoin d’entendre des témoins. « Je pense que des preuves adéquates ont été présentées », a-t-il déclaré.

L’un des plus fervents défenseurs de Trump, le sénateur Lindsey Graham, RS.C., a également déclaré que les témoins n’étaient pas nécessaires, mais que l’équipe de Trump devrait appeler des témoins si les gestionnaires le font. L’un des avocats de Trump, David Schoen, a déclaré aux journalistes jeudi « que cela n’a pas encore été décidé ».

Les responsables de la maison ont demandé à Trump lui-même de témoigner sous serment dans l’espoir de l’interroger, mais le président a refusé.

Si les deux parties décidaient de ne pas entendre de témoins, cela déplacerait le procès à quatre heures de plaidoiries finales, après quoi le Sénat délibérera et votera final sur l’opportunité de condamner ou d’acquitter Trump. Plusieurs sénateurs ont déclaré qu’un vote pourrait avoir lieu samedi après-midi.

La Chambre a destitué Trump le 13 janvier en l’accusant d’avoir incité à l’insurrection au Capitole le 6 janvier, ce qui a interrompu le comptage des votes du collège électoral par le Congrès. Cinq personnes sont mortes, dont un policier et une femme abattue par la police, alors que des émeutiers se déchaînaient dans le bâtiment à la recherche du vice-président Mike Pence et de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi.

La condamnation nécessiterait une majorité des deux tiers du Sénat, une barre haute dans une chambre également divisée entre 50 républicains et 50 législateurs qui se réunissent avec les démocrates. Lors des votes préliminaires confirmant la constitutionnalité du procès, seuls six républicains ont rejoint les démocrates, au lieu des 17 nécessaires pour la condamnation, signalant que Trump pourrait être acquitté.

Au cours du procès, qui a débuté mardi, les dirigeants ont fait valoir que Trump avait alimenté les troubles avec des mois de plaintes concernant la légitimité de l’élection. Trump a ensuite exhorté ses partisans le jour de l’émeute à « combattre » les résultats des élections au Capitole.

Le procureur principal de la Chambre, le représentant Jamie Raskin, D-Md., A averti que Trump représentait une menace continue pour le pays s’il n’est pas condamné et exclu de ses fonctions à l’avenir.

Mais les avocats de Trump ont fait valoir qu’il utilisait un langage politique standard pour rallier ses partisans et qu’il ne pouvait pas être blâmé pour la violence de la foule. L’équipe de la défense a également fait valoir que le discours de Trump était protégé par le premier amendement.

Michael van der Veen, l’un des avocats de Trump, a qualifié la destitution de procès manifestement politique qui représentait une vengeance partisane. Il a appelé cela une «chasse aux sorcières à motivation politique».

– Bart Jansen