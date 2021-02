Le représentant Jamie Raskin a ouvert les arguments des démocrates mercredi dans le procès de destitution du Sénat en affirmant que l’ancien président Donald Trump n’était «pas un spectateur innocent» des violences au Capitole le 6 janvier, mais quelqu’un qui a enflammé ses partisans à l’émeute et a été averti qu’ils pourraient devenir violent.

Raskin a déclaré que Trump, qui affirmait sans fondement que l’élection avait été volée par le président Joe Biden, a déclaré que les preuves que les démocrates présents montreraient que Trump avait été averti par les médias, les rapports des forces de l’ordre et les arrestations que ses partisans pourraient devenir violents.

« En bref, nous prouverons que le président destitué n’était pas un spectateur innocent, dont la conduite était » tout à fait appropriée « », a déclaré Raskin, D-Md. « Il a incité cette attaque et il l’a vu venir. »

L’équipe de défense de Trump, y compris Bruce Castor Jr., a comparé l’émeute à un grave accident ou à une catastrophe naturelle pour laquelle la société a cherché quelqu’un à blâmer. Trump a prononcé un discours devant la foule qui a assiégé plus tard le Capitole, mais ses défenseurs affirment qu’il a cherché une manifestation pacifique.

La Chambre a destitué Trump en l’accusant d’incitation à l’insurrection. Raskin a déclaré que la violence était prévue pour perturber le décompte des votes du collège électoral qui certifiait la victoire de Biden et visait même le vice-président Mike Pence, qui a supervisé le décompte.

«Pour nous, cela a pu ressembler au chaos et à la folie», a déclaré Raskin. «Mais il y avait de la méthode dans la folie ce jour-là.

– Bart Jansen

Le deuxième jour du procès de destitution de Trump commence

Le deuxième jour du deuxième procès historique de destitution de l’ancien président Donald Trump a commencé, les procureurs démocrates de la Chambre commençant leur total de 16 heures d’arguments.

Les procureurs de la Chambre, connus sous le nom de gestionnaires, présenteront jusqu’à huit de ces heures mercredi. Le directeur principal, le représentant Jamie Raskin, a déclaré aux sénateurs mardi qu’il ne leur ferait pas la morale et leur présenterait des «faits durs et froids» pour prouver que Trump avait incité à l’insurrection meurtrière au Capitole le mois dernier.

Les gérants devraient également montrer des images de caméras de sécurité du Capitole le 6 janvier qui n’ont jamais été vues auparavant.

Le sénateur Ben Cardin, D-Md., A déclaré aux journalistes à Capitol Hill qu’il «s’attend» à ce que les dirigeants «passent beaucoup de temps» à examiner l’intention derrière les paroles de Trump menant à l’émeute.

«Il ne fait aucun doute qu’il y a eu une insurrection. Il ne fait aucun doute que les paroles du président ont motivé la foule. La question est le président, avait-il vraiment l’intention que quelque chose comme ça se produise?

– Savannah Behrmann

L’avocat de Trump, Castor, déclare que l’ex-président est satisfait des arguments d’ouverture

Bruce Castor, membre de l’équipe juridique de Donald Trump dont l’argumentation d’ouverture dans le deuxième procès de destitution de l’ancien président mardi a été largement ridiculisée, a déclaré aux journalistes qu’en dépit des informations contraires, son client était satisfait de sa performance.

Des experts et des politiciens de tous les horizons politiques ont critiqué les arguments de Castor comme peu convaincants et peu clairs, et son langage parfois sinueux a attiré le mépris des médias sociaux. Citant des sources anonymes, plusieurs agences de presse ont décrit Trump comme « furieux » contre Castor alors qu’il regardait les débats depuis son domaine de Mar-a-Lago en Floride.

Mais lorsqu’on lui a demandé mercredi si Trump avait exprimé son mécontentement face à son argument devant le Sénat, Castor a déclaré: «Loin de là».

Et lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de l’assaut de critiques qui a suivi sa performance, Castor a répondu: « Seule l’opinion d’une personne compte. »

– William Cummings

Les démocrates vont montrer une vidéo de sécurité inédite d’émeutes

WASHINGTON – Les démocrates de la Chambre montreront des images de sécurité du Capitole qui n’ont jamais été vues auparavant alors qu’ils poursuivront le procès de destitution du Sénat contre l’ancien président Donald Trump, selon des hauts responsables.

Un résumé de 13 minutes de l’émeute du 6 janvier, qui a tissé des scènes de violence au Capitole avec les déclarations de Trump, a été la pièce maîtresse des arguments mardi sur la question de savoir si le procès est constitutionnel. Le Sénat a voté 56-44, avec six républicains rejoignant 50 démocrates, pour le déclarer constitutionnel.

Les procureurs de la Chambre, appelés gestionnaires, affirment qu’ils ont une chance de persuader davantage de républicains parce que les preuves sont convaincantes.

Cinq républicains – la Sens. Susan Collins du Maine, Lisa Murkowski de l’Alaska, Mitt Romney de l’Utah, Ben Sasse du Nebraska et Pat Toomey de la Pennsylvanie – avaient rejoint les démocrates lors d’un vote précédent confirmant la constitutionnalité du procès. Ils ont été rejoints mardi par le sénateur du GOP Bill Cassidy, qui a salué les arguments des managers.

Mise en accusation de Trump:Le procès de destitution remet Trump sous les projecteurs. Ce n’est peut-être pas une bonne chose pour lui.

Dans un Sénat divisé 50-50, au moins 17 républicains devraient rejoindre les démocrates pour obtenir la majorité des deux tiers requise pour condamner Trump.

Les directeurs de la maison présenteront mercredi jusqu’à huit heures d’arguments qui visent à illustrer comment le 6 janvier a été le point culminant des attaques de Trump contre les élections plutôt que le début, selon des assistants.

Les dirigeants auront également huit heures jeudi pour faire la chronique de mois de déclarations qui, selon eux, ont enflammé ses partisans de mensonges sur le vol des élections, créant une foule qui a saccagé le Capitole. Les preuves montreront que Trump a attiré des partisans violents de sorte que le résultat était prévisible, selon des assistants.

L’équipe de défense de Trump a fait valoir que son discours devant la Maison Blanche le 6 janvier avant les émeutes était protégé par le premier amendement et qu’il ne pouvait pas être blâmé pour ce que ses partisans ont fait. Les avocats de la défense de Trump auront jusqu’à 16 heures pour présenter leurs arguments après que les responsables de la Chambre auront terminé deux jours de présentations.

«Je vais devoir faire mieux la prochaine fois»:Les avocats de Trump acceptent les critiques républicaines le premier jour du procès

La grande majorité des neuf managers dirigés par le représentant Jamie Raskin, D-Md., Devraient prendre la parole mercredi, selon des assistants.

Les assistants ont décrit comment le procès se déroulerait sous couvert d’anonymat.

– Bart Jansen

Les sénateurs attendent des preuves démocrates après un premier jour émouvant

Les sénateurs s’attendent mercredi à ce que les procureurs démocrates creusent dans les violentes émeutes du Capitole du 6 janvier alors qu’ils exposent leur cas le deuxième jour du procès de destitution de l’ancien président Donald Trump, une présentation qui pourrait raviver le traumatisme de l’attaque du mois dernier.

Les législateurs démocrates de la Chambre qui poursuivent l’affaire, connus sous le nom de gestionnaires, devraient présenter des témoignages émotionnels et des vidéos de l’émeute lorsque le procès reprendra à midi. Mardi, le principal responsable de la mise en accusation, le représentant Jamie Raskin, a diffusé une vidéo de 13 minutes montrant la foule violente attaquant des policiers et saccageant le Capitole.

Les images ont ébranlé certains sénateurs, les obligeant à revivre l’attaque qui les a poussés à courir pour se mettre en sécurité.

La sénatrice Debbie Stabenow, D-Mich., A déclaré qu’elle se sentait «un peu nerveuse en regardant à nouveau tout cela» et de petits bruits dans la chambre la laissaient un peu surprise.

«Cela a eu plus d’impact que je ne le pensais», a-t-elle déclaré. «Je me suis retrouvé à certains endroits en regardant nerveusement dans la galerie.

À emporter du jour 1:Principaux points à retenir du premier jour du procès de destitution de l’ancien président Donald Trump

Le sénateur Roy Blunt, R-Mo., A déclaré que si les sénateurs étaient des témoins, ils « étaient des témoins assez groupés » et la vidéo lui a permis de comprendre pleinement les événements.

«C’est probablement le temps le plus long que j’ai passé à regarder des vidéos sur ce sujet», a-t-il déclaré. « C’était une journée horrible. »

Le sénateur Chris Murphy, D-Conn., A déclaré que même si c’était difficile, les sénateurs et le public devraient être obligés d’écouter et de faire face aux détails de l’attaque.

«C’est puissant», dit-il. «C’est le but du procès – le procès porte sur une insurrection contre le gouvernement fédéral, donc je ne sais pas comment vous pouvez avoir un procès sans montrer ce qui s’est passé ce jour-là.

Il a reconnu qu’il serait difficile pour beaucoup de revivre ce jour-là, notant que d’autres images et détails allaient être présentés.

«Ça va être quelques jours difficiles», a déclaré Murphy. « Vous allez voir plus de cette vidéo assez dérangeante, mais je pense qu’il est important pour le Sénat et pour le public de la voir. »

– Christal Hayes et Nicholas Wu

‘Papa, je ne veux pas revenir’:Le représentant Jamie Raskin, en larmes au procès, raconte la peur de sa fille lors de l’émeute au Capitole

Les dirigeants démocrates, dirigés par Raskin, promettent de nouvelles preuves et des « faits froids et concrets »

Les responsables de la mise en accusation démocrate de la Chambre promettent de nouvelles preuves et des « faits froids et durs » alors qu’ils reprennent leurs poursuites contre l’ancien président Donald Trump lors de son procès en destitution mercredi.

Les procureurs de la Chambre, appelés gestionnaires, auront jusqu’à huit heures mercredi et huit heures jeudi pour élaborer sur la vidéo déchirante de 13 minutes de la violence au Capitole le 6 janvier qui a été diffusée à l’ouverture du procès mardi.

Le directeur principal, le représentant Jamie Raskin, ancien professeur de droit constitutionnel à l’Université américaine, a assuré aux sénateurs qu’il ne leur ferait pas la leçon.

« Vous n’entendrez pas de longues conférences de ma part parce que notre cas est basé sur des faits froids et durs », a déclaré Raskin.

Les démocrates ont également promis de présenter de nouvelles preuves.

«Ils auraient pu tous nous tuer»:Les démocrates de la Chambre ouvrent le procès de destitution de Trump avec une vidéo effrayante de l’émeute au Capitole

Les responsables de la mise en accusation espèrent convaincre les républicains du Sénat de condamner Trump pour incitation à l’insurrection au Capitole le mois dernier. Les démocrates affirment que les paroles et les actions de Trump ont directement causé la violence qui a fait plusieurs morts.

La vidéo diffusée mardi résumait la violence en montrant des émeutiers qui se frayaient un chemin dans le bâtiment pendant que la police était écrasée et matraquée. Les images ont été jointes aux déclarations de Trump louant les membres de la foule tout en affirmant sans fondement qu’il avait remporté l’élection.

La procédure de mercredi commence à midi après que le procès ait résisté à une contestation de l’équipe juridique de Trump mardi. Le Sénat a voté 56-44 pour confirmer la constitutionnalité du procès après que les avocats de Trump ont déclaré qu’il devait être rejeté parce que Trump n’était plus en fonction. Six républicains ont rejoint les 50 démocrates pour voter pour faire avancer l’affaire.

Mais le vote a suggéré que Trump serait probablement acquitté car au moins 67 sénateurs sont nécessaires pour la condamnation et plus d’un tiers de la chambre – tous républicains – se sont opposés à la poursuite du procès mardi.

L’équipe de défense de Trump dirigée par Bruce Castor Jr.et David Schoen avait fait valoir que Trump ne pouvait pas être jugé en tant que citoyen privé après avoir quitté ses fonctions. Ils ont également déclaré que le discours de Trump à la foule avant qu’il ne prenne d’assaut le Capitole était protégé par le premier amendement.

L’équipe de défense de Trump aura jusqu’à 16 heures pour les arguments sur deux jours après la fin des responsables de la Chambre.

– Bart Jansen