Mises à jour en direct | Sortie de la vidéo du passage à tabac de Tire Nichols

Le dernier sur la sortie d’une vidéo du département de police de Memphis montrant le passage à tabac de Tire Nichols, décédé plus tard.

WASHINGTON – Le président Joe Biden et le vice-président Kamala Harris condamnent tous deux le passage à tabac de Tire Nichols par la police de Memphis qui s’est soldé par sa mort.

Le président a déclaré dans un communiqué qu’il était “indigné et profondément peiné de voir l’horrible vidéo” du passage à tabac et a déclaré que les personnes qui la verraient seraient “indignées à juste titre”.

Mais il a également exhorté les manifestants à éviter toute violence.

Harris a publié une déclaration qui disait: “Pourtant, une fois de plus, l’Amérique pleure la vie d’un fils et d’un père brutalement écourtée aux mains de ceux qui ont juré de protéger et de servir.”

Elle a déclaré que les images vidéo “ouvriront des blessures qui ne guériront jamais complètement”.

MEMPHIS – Des manifestants, des maires, des responsables de l’application des lois et des syndicats de police condamnent la police de Memphis après la diffusion publique d’une vidéo montrant cinq officiers battant sauvagement Tire Nichols, décédé plus tard.

Les manifestants se sont rassemblés dans un parc près de la Maison Blanche, à Memphis et dans d’autres villes au moment de la diffusion de la vidéo.

À Memphis, une centaine de manifestants ont bloqué le pont très fréquenté de l’Interstate 55 reliant l’Arkansas et le Tennessee sur le fleuve Mississippi, embourbant des semi-camions et d’autres véhicules à l’arrêt.

Les syndicats de Californie et d’Hawaï ont publié une déclaration commune qualifiant les actions des officiers de “répugnantes et l’antithèse complète de la façon dont les honorables professionnels de l’application de la loi se conduisent”.

L’Alliance des procureurs de Californie qualifie le meurtre d’insensé et dans la capitale californienne de Sacramento, le maire Darrell Steinberg a déclaré: “Je suis rempli de colère, de chagrin et de répulsion.”

À Los Angeles, la nouvelle maire Karen Bass, qui est noire, a déclaré que la vidéo montrait “la violence féroce d’un troupeau incontrôlable”, mais a également félicité les responsables de Memphis pour avoir tiré, arrêté et inculpé les officiers impliqués dans le meurtre.

MEMPHIS – Une vidéo montrant cinq policiers de Memphis battant un homme noir a été rendue publique vendredi, un jour après avoir été accusés de meurtre dans la mort de Tire Nichols.

Les images montrent les officiers noirs battant sauvagement le travailleur de 29 ans de FedEx pendant trois minutes lors d’une agression que l’équipe juridique de la famille Nichols a comparée au tristement célèbre passage à tabac de la police de 1991 contre l’automobiliste de Los Angeles Rodney King.

Des villes à travers le pays se sont préparées à de grandes manifestations. Les proches de Nichols ont exhorté les partisans à manifester pacifiquement. ___

WASHINGTON – Le président national de l’Ordre fraternel de la police a publié une déclaration cinglante sur les actions de cinq anciens policiers de Memphis impliqués dans l’arrestation de Tire Nichols.

Patrick Yoes dit que la rencontre des policiers avec Nichols “ne constitue pas un travail de police légitime ou un contrôle routier qui a mal tourné”. Au lieu de cela, Yoes l’a qualifié d ‘«agression criminelle sous prétexte de loi».

Nichols est décédé trois jours après une confrontation le 7 janvier avec les agents lors d’un contrôle routier.

WASHINGTON – Le président Joe Biden s’est dit “très préoccupé” par la perspective de violences, mais a appelé à ce que les manifestations contre la mort de Tire Nichols restent pacifiques.

S’exprimant vendredi à la Maison Blanche avant de partir pour Camp David, le président a évoqué son appel plus tôt avec la mère de Nichols, RowVaughn Wells.

“Je suis évidemment très préoccupé par cela”, a déclaré Biden lorsqu’on lui a demandé s’il s’inquiétait de la violence, “mais je pense qu’elle a fait un plaidoyer très fort. Elle souffre évidemment énormément.

Biden a déclaré que des “vies innocentes” étaient en jeu vendredi alors que le pays attendait la publication d’images de la police montrant cinq officiers de Memphis battant Nichols lors d’un contrôle routier.

NEW YORK – À New York, le maire Eric Adams, un ancien officier de police, a déclaré que lui et d’autres maires du pays avaient été informés par la Maison Blanche avant la diffusion de la vidéo, qui, selon lui, “susciterait la douleur et la tristesse chez de nombreux de nous. Cela va nous mettre en colère.

Il a exhorté les manifestants à « respecter les souhaits de la mère de M. Nichols. Si vous avez besoin d’exprimer votre colère et votre indignation, faites-le pacifiquement. Mon message au NYPD a été, et continuera d’être, de faire preuve de retenue.

Adams, qui pendant ses années en tant qu’officier du département de police de New York a cofondé une organisation qui prônait la diversité dans la police et contre les abus de pouvoir, a déclaré qu’il “s’était senti trahi” par les officiers accusés de la mort de Nichols à Memphis.

“Tout officier qui se livre à la violence et à la brutalité ternit tout le travail que nous avons fait pour assurer la sécurité des communautés”, a-t-il déclaré. Il a ajouté: “Ils rendent plus difficile pour les frères et sœurs en uniforme d’accomplir le travail incroyable qu’ils font, jour après jour.”

