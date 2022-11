Mises à jour en direct | Sommet sur le climat

Les dernières nouvelles sur la COP27, le sommet annuel des Nations Unies sur le changement climatique de cette année.

SHARM EL-SHEIKH, Égypte – Plus de 100 dirigeants mondiaux se préparent à discuter d’un problème qui s’aggrave et que les scientifiques appellent le plus grand défi de la Terre – les émissions de gaz à effet de serre, qui entraînent le réchauffement climatique. Cependant, les observateurs disent qu’il sera difficile de faire des progrès étant donné toutes les autres choses qui se passent dans le monde. Des dizaines de chefs d’État ou de gouvernement montent lundi sur scène lors de la première journée des pourparlers internationaux de « haut niveau » sur le climat en Égypte, et d’autres suivront dans les jours suivants. Une grande partie de l’accent sera mis sur les dirigeants nationaux racontant leurs histoires d’avoir été dévastés par les catastrophes climatiques.

___

DÉVELOPPEMENTS CLÉS :

— Les dirigeants mondiaux se réunissent pour parler du climat au milieu de nombreuses distractions

— Pertes et dommages : Lutte contre les dommages humains, coûts climatiques énormes

— Amnistie : l’Égypte a des jours pour sauver la vie d’un militant emprisonné

___

___

