Mises à jour en direct : Shinzo Abe est hospitalisé et inconscient après avoir apparemment été abattu

TOKYO – Shinzo Abe, l’ancien Premier ministre du Japon, s’est effondré et est resté inconscient après avoir apparemment été abattu vendredi alors qu’il prononçait un discours dans l’ouest du Japon, selon un responsable des pompiers.

M. Abe, 67 ans, semblait saigner après qu’un coup de feu a été entendu dans la ville de Nara, près de Kyoto, selon un journaliste de NHK, le radiodiffuseur public. Les rapports ont indiqué que M. Abe avait reçu une balle dans la poitrine ou dans le cou.

La police a arrêté un suspect, Tetsuya Yamagami, 42 ans, selon NHK. L’homme était un résident de Nara, selon le rapport. Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent un homme taclé après la fusillade près de la gare de Yamatosaidaiji.

Le secrétaire en chef du cabinet a déclaré que la police avait récupéré une arme à feu.

Seigo Yasuhara, un responsable du centre de commandement des pompiers de Nara, a déclaré que M. Abe était en arrêt cardiorespiratoire et qu’il avait été transporté par ambulance vers un hélicoptère d’évacuation médicale. Il a ensuite été transporté à l’hôpital universitaire médical de Nara, ont indiqué les pompiers de Nara.

M. Abe était inconscient et ne montrait aucun signe vital, a déclaré M. Yasuhara.

M. Abe était le Premier ministre le plus ancien du pays et a exercé deux mandats, de 2006 à 2007 et de 2012 à 2020. Il a démissionné en 2020 en raison de problèmes de santé.

L’ancien Premier ministre était à Nara en campagne avant les élections à la Chambre haute du Parlement prévues dimanche. M. Abe prononçait un discours de campagne au nom de Kei Sato, 43 ans, un membre actuel de la Chambre haute candidat à la réélection à Nara, lorsqu’il a été abattu.

Fumio Kishida, l’actuel Premier ministre, était en campagne électorale dans la préfecture de Yamagata et devait retourner à Tokyo, où il devait s’adresser aux médias.

Hirokazu Matsuno, secrétaire en chef du cabinet du Premier ministre Kishida, a déclaré qu’un centre de gestion de crise avait été mis en place au sein du bureau du Premier ministre.

Rahm Emanuel, l’ambassadeur américain au Japon, a déclaré dans un post sur Twitter: « Nous sommes tous attristés et choqués », ajoutant : « Abe-san a été un dirigeant exceptionnel du Japon et un allié indéfectible des États-Unis. Le gouvernement américain et le peuple américain prient pour le bien-être d’Abe-san, sa famille, & peuple du Japon.