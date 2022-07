Mises à jour en direct : Shinzo Abe est hospitalisé dans un état critique après avoir été abattu

TOKYO – Shinzo Abe, l’ancien Premier ministre du Japon, était dans un état critique après avoir été abattu vendredi matin alors qu’il prononçait un discours dans l’ouest du Japon, selon le Premier ministre Fumio Kishida.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient M. Abe, 67 ans, effondré et saignant au sol dans la ville de Nara, près de Kyoto. L’Agence japonaise de gestion des incendies et des catastrophes a déclaré que M. Abe avait été blessé par balle au cou droit et à la poitrine gauche.

La police a déclaré avoir arrêté un suspect, Tetsuya Yamagami dans la quarantaine, accusé de tentative de meurtre. Le suspect avait utilisé “un équipement semblable à une arme à feu”, qui a été récupéré sur les lieux, a déclaré un porte-parole de la police. Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent un homme taclé après la fusillade près de la gare de Yamatosaidaiji. L’homme était un résident de Nara, selon NHK, le radiodiffuseur public. Le motif détaillé de la fusillade n’a pas été rendu public dans l’immédiat. M. Kishida, qui était en campagne électorale dans la préfecture de Yamagata et est retourné à Tokyo après la fusillade, a déclaré lors d’une conférence de presse que l’attaque avait été un “acte odieux”, ajoutant : “C’est barbare et malveillant, et cela ne peut pas être toléré. » Il a ajouté: «Actuellement, les médecins font tout ce qu’ils peuvent. En ce moment, j’espère et je prie pour que l’ancien Premier ministre Abe survive à cela. Seigo Yasuhara, un responsable du centre de commandement des pompiers de Nara, a déclaré qu’après la fusillade, M. Abe avait été en arrêt cardiorespiratoire et qu’il avait été emmené par une ambulance – inconscient et ne montrant aucun signe vital – vers un hélicoptère d’évacuation médicale. . Il a ensuite été transporté à l’hôpital universitaire médical de Nara, ont indiqué les pompiers de Nara. Hirokazu Matsuno, secrétaire en chef du cabinet du Premier ministre Kishida, a déclaré qu’un centre de gestion de crise avait été mis en place au sein du bureau du Premier ministre. M. Abe était le Premier ministre le plus ancien du pays et a exercé deux mandats, de 2006 à 2007 et de 2012 à 2020. Il a démissionné en 2020 en raison de problèmes de santé. L’ancien Premier ministre était à Nara en campagne avant les élections à la Chambre haute du Parlement prévues dimanche. M. Abe prononçait un discours de campagne au nom de Kei Sato, 43 ans, un membre actuel de la Chambre haute candidat à la réélection à Nara. Il parlait depuis moins d’une minute lorsque deux forts bruits d’explosion se sont fait entendre derrière lui vers 11h30. Yoshio Ogita, 74 ans, secrétaire général de la section libérale démocrate de la préfecture de Nara, se tenait à côté de M. Abe. Il a dit avoir entendu deux bruits forts et vu un panache de fumée blanche s’élever vers le ciel. M. Abe est tombé d’un petit support de 20 pouces, où il avait été perché pour pouvoir s’élever au-dessus de la foule. “Je ne savais pas ce qui s’était passé”, a déclaré M. Ogita lors d’un entretien téléphonique vendredi après-midi. « Je l’ai vu s’effondrer.