Mises à jour en direct : Serena Williams annonce son intention de se retirer du tennis

Serena Williams, 23 fois championne du Grand Chelem et pierre de touche culturelle depuis qu’elle a remporté son premier US Open en 1999, a déclaré dans un article de magazine publié en ligne mardi qu’elle prévoyait de se retirer du sport après avoir rejoué dans le tournoi, qui commence plus tard. ce mois-ci.

Williams, qui il y a longtemps a à la fois changé et transcendé le tennis et est devenue un phare de la mode, du divertissement et des affaires, changeant la façon dont les gens à l’intérieur et à l’extérieur du sport perçoivent les athlètes féminines, a déclaré dans une histoire de couverture pour Vogue qu’elle a ” n’a jamais aimé le mot retraite » et a préféré le mot « évolution » pour décrire ses prochaines étapes. “Je m’éloigne du tennis pour me tourner vers d’autres choses qui sont importantes pour moi”, notamment en travaillant avec sa société de capital-risque et en agrandissant sa famille.

Elle n’a pas précisé quand elle pourrait arrêter de jouer, mais a laissé entendre sur Instagram que l’US Open pourrait être son dernier tournoi tout en laissant la porte très légèrement ouverte pour continuer ou revenir, comme le font souvent les joueurs qui s’éloignent du jeu. . “Le compte à rebours a commencé”, a-t-elle déclaré, ajoutant : “Je vais savourer ces prochaines semaines.”

Williams participe à des tournois de mise au point de l’US Open, cette semaine à Toronto et la semaine prochaine à Cincinnati.

Quitter la scène cette année à l’US Open serait une fin appropriée à la riche carrière de Williams. Elle y a remporté son premier titre du Grand Chelem, en 1999, alors qu’elle n’avait que 17 ans, ou il y a 23 ans, un nombre qui correspond à son total de carrière en simple en Grand Chelem.

“Cela ressemble au bon point d’exclamation, à la bonne fin”, a déclaré Pam Shriver, une ancienne joueuse et commentatrice de tennis qui a été l’une des grandes championnes de double des années 1980. “Peu importe son résultat, et c’est une conclusion qui se sent bien mieux que l’an dernier à Wimbledon.”

À Wimbledon en 2021, Williams a été forcée de se retirer de son match du premier tour après seulement 34 minutes lorsqu’elle a glissé et s’est déchiré les ischio-jambiers.

La blessure l’a mise à l’écart pendant près d’un an. En fait, Shriver et d’autres pensaient qu’il était très probable que Williams ne prenne jamais officiellement sa retraite, mais dérive plutôt vers l’existence qu’elle a supposée pendant près d’un an après sa sortie larmoyante de Wimbledon.

Ce printemps cependant, Williams a déclaré qu’elle avait envie de jouer à nouveau en compétition. Dans l’histoire de Vogue, elle a déclaré que Tiger Woods l’avait convaincue de s’engager à s’entraîner dur pendant deux semaines et de voir ce qui se passait. Elle n’a pas immédiatement suivi ses conseils mais a finalement commencé à frapper et s’est inscrite à la compétition de double lors d’un événement de mise au point à Wimbledon.

À Wimbledon en juin, elle a disputé un match de premier tour animé mais incohérent de trois heures, mais a perdu contre Harmony Tan de France, 7-5, 1-6, 7-6 (7), au cours duquel elle a montré des éclairs de puissance. et le toucher qui l’avaient autrefois rendue presque imbattable.

Williams a déclaré qu’elle et son mari, Alexis Ohanian, prévoyaient d’avoir un autre enfant.

“Au cours de la dernière année, Alexis et moi avons essayé d’avoir un autre enfant, et nous avons récemment reçu des informations de mon médecin qui m’ont rassuré et m’ont fait sentir que chaque fois que nous serons prêts, nous pourrons agrandir notre famille. Je ne veux absolument pas être enceinte à nouveau en tant qu’athlète. Je dois être à deux pieds dans le tennis ou à deux pieds.

La dernière victoire de Williams en tournoi du Grand Chelem est survenue alors qu’elle était enceinte lors de l’Open d’Australie en 2017.

“Malheureusement, je n’étais pas prêt à gagner Wimbledon cette année”, a déclaré Williams. « Et je ne sais pas si je serai prêt à gagner New York. Mais je vais essayer. Et les tournois préparatoires seront amusants.

Williams a gagné près de 100 millions de dollars en prix.

Pour le moment, Williams est deuxième derrière Margaret Court d’Australie aux championnats du Grand Chelem en simple, un record qu’elle a eu plusieurs chances d’égaler puis de dépasser en 2018 et 2019 lorsqu’elle a perdu quatre finales du Grand Chelem sans gagner un set. Cependant, peu de joueurs de tennis pensent qu’une lacune devrait en aucune façon ternir l’héritage que Williams laisse en tant que plus grande joueuse de tennis, l’une des plus grandes joueuses et l’une des plus grandes athlètes de tous les sports.

Au-delà de tous les championnats – elle a remporté 73 titres en simple, 23 en double, deux en double mixte et a joué dans quatre équipes olympiques, remportant quatre médailles d’or – c’est peut-être son plus grand héritage.

Avec son mélange unique de puissance, de force, de vitesse, de toucher et l’intelligence du tennis qui a produit sa domination, Williams a relégué au second plan toute distinction entre les grands joueurs et athlètes de tennis masculins et féminins comme aucune femme ne l’avait fait auparavant. Ce n’était pas accidentel, Williams interrompait parfois les journalistes lors des conférences de presse s’ils l’identifiaient comme l’une des plus grandes joueuses de tennis.

« Joueuse de tennis », disait-elle.

“Joueur de tennis”, disaient les journalistes, puis continuaient avec la question.

Ses collègues professionnels ont à peine résisté. Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic, les grands joueurs de tennis masculins du 21e siècle – et le plus grand que le jeu ait jamais produit – ont parlé de Williams comme l’un d’entre eux.

L’année dernière à l’US Open, alors que la pression montait sur Djokovic pour remporter un dernier championnat pour terminer un rare Grand Chelem d’une année civile, il a expliqué que seul Williams pouvait comprendre ce qu’il traversait.

Williams est venu à l’US Open en 2015 après avoir remporté les trois premiers titres en simple du Grand Chelem de l’année, mais a perdu contre l’Italienne Roberta Vinci non classée en demi-finale en trois sets après avoir remporté le premier. Un titre à cet US Open lui aurait donné un cinquième championnat consécutif en simple du Grand Chelem, puisqu’elle avait déjà remporté quatre titres consécutifs en simple du Grand Chelem pour la deuxième fois. Cet exploit est devenu connu sous le nom de “Serena Slam”.