Mises à jour en direct | Selon la Maison Blanche, Israël n’est “pas responsable” de l’explosion d’un hôpital à Gaza

Plus d’un million de personnes ont fui leurs foyers dans la bande de Gaza avant une invasion prévue par Israël qui cherche à éliminer la direction du Hamas après son incursion meurtrière. Les groupes humanitaires préviennent qu’une offensive terrestre israélienne pourrait accélérer une crise humanitaire.

La guerre qui a commencé le 7 octobre est devenue la plus meurtrière des cinq guerres à Gaza pour les deux camps, avec plus de 4 000 morts.

Associated Press n’a vérifié de manière indépendante aucune des affirmations ou preuves publiées par les parties.

La visite du président a eu lieu après que des centaines de personnes auraient été tuées dans un explosion dans un hôpital de la bande de Gaza. Les affirmations sur le responsable de l’explosion de l’hôpital étaient contradictoires. Les responsables du Hamas à Gaza ont rapidement imputé la responsabilité d’une frappe aérienne israélienne, affirmant que près de 500 personnes avaient été tuées. Israël a nié toute implication et a publié une série de vidéos, d’audio et d’autres informations qui, selon lui, montraient que l’explosion était plutôt due à des ratés de tir de roquette du Jihad islamique, un autre groupe militant opérant à Gaza. Le Jihad islamique a rejeté cette affirmation.

Des responsables de l’ONU mettent en garde contre le système de santé de Gaza et le risque d’extension du conflit

Le chef des affaires humanitaires de l’ONU, Martin Griffiths, a déclaré lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU que la destruction meurtrière d’un hôpital avait accru la pression sur le système de santé en ruine de Gaza, privant le territoire d’un établissement qui soignait 45 000 patients chaque année. S’exprimant lors d’un point de presse vidéo depuis le Qatar, Griffiths a également déclaré que l’hôpital Al Ahli avait déjà été frappé le 14 octobre. Il a également déclaré que le nombre de morts au cours des 11 jours qui ont suivi l’attaque surprise du Hamas en Israël a déjà dépassé celui enregistré au cours des sept semaines d’hostilités entre Israël et le Hamas en 2014. Pendant ce temps, l’envoyé de l’ONU au Moyen-Orient a averti que le risque d’extension du conflit est « très réel et extrêmement dangereux ». Tor Wennesland a déclaré au conseil que les événements récents « ont servi à raviver les griefs et à réanimer les alliances dans la région ». Plus tôt dans la journée, à l’ONU, les États-Unis ont opposé leur veto à une résolution qui aurait condamné la violence contre les civils dans la guerre entre Israël et le Hamas et aurait poussé à une aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza. L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a déclaré que le président Joe Biden était dans la région pour s’engager dans la diplomatie et que « nous devons laisser cette diplomatie se dérouler ».





Un garçon de l’Illinois tué dans un crime de haine présumé se souvient d’être gentil et enjoué alors que le suspect comparaît devant le tribunal

Les personnes en deuil assistent à une veillée pour Wadea Al Fayoume au centre d’activités et de loisirs Prairie à Plainfield, Illinois, le mardi 17 octobre 2023. (AP Photo/Nam Y. Huh) Un garçon palestinien américain de 6 ans qui, selon les autorités, a été poignardé 26 fois par son propriétaire en réponse à l’escalade du discours de droite sur le Israël-Hamas on se souvient de la guerre comme d’un enfant bienveillant, tandis que plusieurs autorités enquêtent sur l’attaque qui est devenue le symbole d’une lutte plus vaste contre les crimes de haine aux États-Unis. Des foules de personnes en deuil dans la banlieue majoritairement palestinienne de Bridgeview, à Chicago, rendu hommage lundi alors que Wadea Al-Fayoume a été enterrée. Sa mère, qui était également grièvement blessé lors de l’attaque qui a conduit à une condamnation des élus locaux auprès de la Maison Blanche, est resté hospitalisé. Lors d’une veillée mardi soir dans un centre communautaire, le maire de Plainfield, John Argoudelis, a déclaré qu’il avait appris que Wadea aimait ses jouets Lego et jouait au basket-ball et au football et a déclaré que Wadea ressemblait à un garçon typiquement américain. ▶ Ceci est un extrait d’une histoire complète. Continuez à lire ici.





Des centaines de personnes pleurent l’inhumation d’une famille israélienne de cinq personnes tuées ensemble

Les personnes en deuil se rassemblent autour des cinq cercueils de la famille Kotz lors de leurs funérailles à Gan Yavne, Israël, le mardi 17 octobre 2023. (AP Photo/Ohad Zwigenberg) Une famille israélienne de cinq personnes dont les corps ont été découverts dans les bras l’un de l’autre après avoir été tués par des militants du Hamas a été enterrée ensemble lors de funérailles en présence de centaines de personnes en deuil. La famille et les amis ont fait leurs adieux mardi à la famille Kotz – un couple et leurs trois enfants qui ont été abattus chez eux au kibboutz Kfar Azza lors de l’invasion du Hamas le 7 octobre du sud d’Israël. Ils ont été enterrés côte à côte dans un cimetière situé à 50 kilomètres à l’ouest de Jérusalem. Aviv et Livnat Kotz, leur fille Rotem et leurs fils Yonatan et Yiftach ont été retrouvés morts sur un lit, se serrant l’un contre l’autre, a déclaré un membre de la famille. Avec Israël simultanément en état de guerre et de deuilles funérailles étaient l’une des nombreuses cérémonies organisées. ▶ Ceci est un extrait d’une histoire complète. Continuez à lire ici.





Le Premier ministre britannique Rishi Sunak se rend au Moyen-Orient pour tenter de contenir le conflit

LONDRES — Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s’envole pour Israël et les pays voisins dans le cadre des efforts diplomatiques visant à empêcher l’aggravation de la crise déclenchée par l’attaque du Hamas du 7 octobre. Le bureau de Sunak a annoncé qu’il rencontrerait jeudi le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le président Isaac Herzog. Il condamnera « l’horrible acte de terreur » du Hamas et exprimera ses condoléances pour les « terribles pertes de vies humaines » en Israël et à Gaza. Il se rendra également « dans un certain nombre d’autres capitales régionales », a indiqué Downing Street, sans fournir de détails. Le voyage du dirigeant britannique fait suite à une visite en Israël mercredi du président américain Joe Biden. Sunak a déclaré dans un communiqué que l’explosion de mardi à l’hôpital al-Ahli à Gaza « devrait être un moment décisif pour que les dirigeants de la région et du monde entier se réunissent pour éviter une nouvelle escalade dangereuse du conflit ». Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, effectue également une visite dans la région qui débutera jeudi par des négociations en Égypte. Il devrait également se rendre au Qatar et en Turquie.





Les survivants racontent l’explosion de l’hôpital al-Ahli qui a tué des centaines de personnes

Les survivants racontent l’explosion de l’hôpital al-Ahli qui a fait des centaines de morts mardi. Il y avait des affirmations contradictoires sur le responsable. Le Hamas a blâmé Israël. Israël a nié cela et a affirmé que cela était dû à un raté du Jihad islamique. Le Jihad islamique a rejeté cette affirmation.





Biden dit que l’Egypte accepte d’ouvrir le passage de Rafah pour l’aide à Gaza

Le président Joe Biden a déclaré mercredi que le président égyptien avait accepté d’ouvrir un poste frontière avec Gaza pour permettre l’entrée de 20 camions transportant de l’aide humanitaire. Biden a déclaré qu’il s’était entretenu avec le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi après sa visite en Israël, où les dirigeants du pays ont accepté d’autoriser l’aide. Biden s’adressait aux journalistes à bord d’Air Force One lors d’une escale de ravitaillement en Allemagne sur le chemin du retour aux États-Unis. de Tel-Aviv. Israël a bouclé la bande de Gaza, empêchant toute entrée de nourriture, d’eau, de médicaments et de carburant pour ses 2,3 millions d’habitants après l’attaque du Hamas le 7 octobre. Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que l’aide serait versée dans les prochains jours. Biden a déclaré que si le Hamas confisquait l’aide, « cela prendra fin ».





Des manifestants du monde entier réprimandent Biden pour son soutien à Israël