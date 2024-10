Mises à jour en direct, score, analyse, comment regarder

L’Autorité portuaire de New York organisera des projections publiques gratuites des MLB World Series 2024 à partir du 25 octobre au Centre du commerce mondial.

Les projections auront lieu au North Oculus Plaza, et les fans pourront commander de la nourriture et des boissons dans les magasins et restaurants voisins de l’Oculus Beer Garden et du Westfield World Trade Center.

Des activités supplémentaires, des cadeaux et des options de restauration seront disponibles à partir du visionnage du jeu 2.

Les visites en extérieur devraient avoir lieu beau temps, mauvais temps.

