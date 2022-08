Mises à jour en direct : Salman Rushdie est poignardé lors d’un discours dans l’ouest de New York

L’auteur Salman Rushdie, qui a passé des années dans la clandestinité et sous la protection de la police après que des responsables iraniens ont appelé à son exécution, a été attaqué et poignardé au cou vendredi alors qu’il était sur scène à Chautauqua, près du lac Érié dans l’ouest de New York, a annoncé la police d’État.

L’attaque, qui a secoué le monde littéraire, s’est produite vers 11 heures du matin, peu après que M. Rushdie, 75 ans, soit monté sur scène pour une conférence à la Chautauqua Institution, une communauté qui propose des programmes artistiques et littéraires pendant l’été.

M. Rushdie a été transporté par hélicoptère vers un hôpital local, a indiqué la police d’État dans un communiqué. Son état n’est pas encore connu. Son agent, Andrew Wylie, a déclaré dans un courriel vendredi après-midi que M. Rushdie subissait une intervention chirurgicale.

On ne sait pas ce qui a motivé l’agresseur.

Linda Abrams, de la région de Buffalo, qui était assise au premier rang, a déclaré que l’agresseur continuait d’essayer d’attaquer M. Rushdie même après qu’il ait été maîtrisé. “Il a fallu environ cinq hommes pour l’éloigner et il poignardait toujours”, a-t-elle déclaré. «Il était juste furieux, furieux. Comme intensément fort et juste rapide.

Rita Landman, une endocrinologue qui était dans le public, a déclaré que M. Rushdie avait plusieurs coups de couteau, dont un sur le côté droit du cou, et qu’il y avait une mare de sang sous son corps. Mais elle a dit qu’il semblait être en vie. “Les gens disaient:” Il a un pouls, il a un pouls, il a un pouls “, a déclaré Mme Landman.

M. Rushdie a été soigné quelques instants après l’attaque. Le crédit… Joshua Goodman/Associated Press

Suzanne Nossel, directrice générale de PEN America, qui promeut la liberté d’expression, a déclaré que “nous ne pouvons penser à aucun incident comparable d’attaque publique contre un écrivain littéraire sur le sol américain”.

“Quelques heures avant l’attaque, vendredi matin, Salman m’avait envoyé un e-mail pour aider à placer des écrivains ukrainiens qui avaient besoin d’un refuge sûr contre les graves périls auxquels ils sont confrontés”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. “Salman Rushdie a été ciblé pour ses paroles pendant des décennies mais n’a jamais bronché ni faibli.”

M. Rushdie a passé environ 10 ans sous la protection de la police, vivant dans la clandestinité après que l’ayatollah Ruhollah Khomeiny, le guide suprême de l’Iran après la révolution iranienne de 1979, ait appelé à son exécution en 1989 parce que son roman “Les versets sataniques” était considéré comme offensant pour l’islam. Le livre a été interdit en Inde, où il est né, et il a été interdit de séjour dans le pays pendant plus d’une décennie.

M. Rushdie venait de monter sur scène pour donner la conférence du matin à l’amphithéâtre de 4 000 places de l’établissement Chautauqua, une communauté fermée qui propose des programmes artistiques et littéraires chaque été, lorsqu’il a été attaqué, ont déclaré des témoins.

Il était là pour une discussion sur les États-Unis comme refuge pour les écrivains exilés et autres artistes menacés de persécution. La conversation devait être animée par Henry Reese, le co-fondateur d’une organisation à but non lucratif de Pittsburgh, City of Asylum, qui est un programme de résidence pour les écrivains exilés.

M. Rushdie venait de s’asseoir et était présenté lorsque l’agresseur s’est précipité sur la scène et l’a agressé.

“Je pouvais juste voir ses poings frapper Salman”, a déclaré un témoin, Bill Vasu, 72 ans.

Un certain nombre de personnes se sont précipitées au secours de M. Rushdie, a déclaré M. Vasu, et ont rapidement cloué l’agresseur au sol.

Un soldat affecté à l’événement a placé l’agresseur en garde à vue, a indiqué la police. La personne qui a interviewé M. Rushdie a également subi une légère blessure à la tête.

La gouverneure Kathy Hochul de New York a déclaré sur Twitter qu’elle avait demandé à la police d’État de participer à l’enquête et que “nos pensées vont à Salman et à ses proches à la suite de cet horrible événement”.

Plusieurs témoins ont déclaré que l’agresseur avait pu atteindre facilement M. Rushdie, courant sur scène et s’approchant de lui par derrière. “Il n’y avait qu’un seul agresseur”, a déclaré Elisabeth Healey, 75 ans, qui était dans le public. “Il était vêtu de noir. Il portait un ample vêtement noir. Il a couru vers lui à la vitesse de l’éclair.

“C’était très effrayant et ça m’a fait un trou dans l’estomac”, a déclaré Jane Bulette, 68 ans, qui vient depuis plus d’une décennie. “Comment n’ont-ils pas pu bloquer les escaliers menant à la scène?”

“Il y a eu un énorme manquement à la sécurité”, a déclaré le mari de Mme Bulette, John, 85 ans, qui a été témoin de l’attaque. “Que quelqu’un puisse s’approcher aussi près sans aucune intervention était effrayant.”

Kyle Doershuk, 20 ans, travaillait comme huissier à l’amphithéâtre au moment de l’attaque. Il a dit qu’il était à environ 15 pieds de l’agresseur lorsqu’il a commencé à se précipiter sur la scène avec un couteau, après avoir laissé tomber un sac à dos. Au moment où M. Doershuk a compris que quelque chose n’allait pas, l’attaque avait commencé.

M. Doershuk a déclaré que la sécurité à l’établissement était laxiste et qu’il ne semblait pas y avoir de mesures supplémentaires en place pour la visite de M. Rushdie. “C’est très ouvert, c’est très accessible, c’est un environnement très détendu”, a-t-il déclaré. “À mon avis, quelque chose comme ça n’attendait que d’arriver.”

Un autre témoin oculaire, Anita Ayerbe, 57 ans, a déclaré avoir vu l’agresseur sur le terrain de l’Institution jeudi après-midi près de l’amphithéâtre, et qu’il a pu accéder facilement à la scène.

“L’amphithéâtre est une cible facile”, a déclaré Mme Ayerbe. “Il n’y avait pas de sécurité évidente sur le site et il a couru sans encombre. Les flics n’étaient pas les premiers sur scène.

« Les versets sataniques » étaient considérés comme blasphématoires par certains musulmans parce qu’ils romançaient une partie de la vie du prophète Mahomet. L’ayatollah Khomeiny a émis une fatwa en 1989 ordonnant aux musulmans de tuer M. Rushdie.

Le gouvernement iranien a publiquement soutenu la fatwa pendant 10 ans, jusqu’en 1998 au moins, lorsque le président iranien, Mohammad Khatami, a déclaré que l’Iran ne soutenait plus le meurtre. Mais la fatwa reste en place, avec une prime d’une fondation religieuse iranienne d’environ 3,3 millions de dollars en 2012.

M. Rushdie a publié un mémoire, « Joseph Anton », sur la fatwa. Le titre vient du pseudonyme qu’il a utilisé dans sa clandestinité, tiré des prénoms de Joseph Conrad et d’Anton Tchekhov.

Ces dernières années, M. Rushdie a eu une vie plus publique à New York. En 2019, il prend la parole dans un club privé de Manhattan pour promouvoir son roman « Quichotte ». La sécurité lors de l’événement a été relâchée et M. Rushdie s’est mêlé librement aux invités et a ensuite dîné avec les membres du club.

