Mises à jour en direct | Russie-Ukraine-Guerre

BRUXELLES – Les alliés de l’OTAN enquêtent sur la façon dont un missile de fabrication russe a atterri en Pologne, tuant deux personnes près de la frontière orientale du pays avec l’Ukraine.

Les ambassadeurs des 30 pays de l’alliance se sont réunis à Bruxelles mercredi pour des entretiens d’urgence.

La frappe de missile mardi a aggravé la tension internationale sur la guerre de près de neuf mois de Moscou contre l’Ukraine et a ajouté aux craintes d’une éventuelle escalade.

Le missile a touché une zone rurale de Pologne près de la frontière avec l’Ukraine.

La grève a souligné les périls de la guerre en Europe de l’Est, qui pourrait devenir incontrôlable et s’étendre au-delà de l’Ukraine.

La Pologne a déclaré qu’elle envisageait de convoquer des consultations d’urgence en vertu de l’article 4 du traité fondateur de l’OTAN, qui prévoit de telles discussions si l’un des 30 alliés estime que son territoire pourrait être menacé. Mais la réunion de mercredi ne semblait pas être des consultations au titre de l’article 4.

___

DÉVELOPPEMENTS CLÉS :

– La Pologne dit qu’un missile de fabrication russe est tombé dans son est, tuant 2 personnes

— L’OTAN tient des pourparlers d’urgence après l’atterrissage d’un missile en Pologne

– Biden : un missile « improbable » qui a frappé la Pologne tiré depuis la Russie

– Biden demande plus de 37 milliards de dollars d’aide d’urgence à l’Ukraine

— Suivez la couverture d’AP sur la guerre en Ukraine : https://apnews.com/hub/russia-ukraine

___

AUTRES DÉVELOPPEMENTS :

Les responsables occidentaux disent que même si la frappe sur le territoire polonais par un missile de fabrication russe était un accident, la faute en incombe toujours à la guerre de Moscou en Ukraine.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le dirigeant canadien Justin Trudeau ont déclaré mercredi au président ukrainien que “quel que soit le résultat de cette enquête, l’invasion de l’Ukraine par Poutine est entièrement responsable de la violence en cours”.

“Nous devrions tous être clairs : rien de tout cela ne se produirait sans l’invasion de l’Ukraine par la Russie”, a déclaré le Premier ministre britannique aux journalistes lors d’un sommet du G-20 en Indonésie.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré lors du sommet qu’il était important d’attendre les résultats d’une enquête sur l’attaque de missile de mardi, près de la frontière entre la Pologne et l’Ukraine.

Il a déclaré qu’il ne pouvait y avoir “de conclusion prématurée sur ce qui s’est passé avant son enquête minutieuse, dans une affaire aussi grave”.

Le chef d’état-major des forces armées de la République tchèque, le général de division Karel Rehka, a déclaré : « Dans les circonstances actuelles, il est de la plus haute importance de garder son calme, d’attendre plus d’informations et d’évaluer soigneusement les faits. C’est exactement ce que nous, les soldats, faisons maintenant.

___

BEIJING – La Chine a appelé au calme à propos d’un missile frappant une zone rurale de Pologne près de sa frontière avec l’Ukraine, où la Russie mène une guerre contre les autorités de Kyiv.

“Dans la situation actuelle, toutes les parties concernées doivent garder leur calme et faire preuve de retenue et éviter une escalade de la situation”, a déclaré mercredi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Mao Ning lors d’un briefing quotidien.

La Chine a étroitement aligné sa politique étrangère sur celle de la Russie ces dernières années. La Chine a refusé de critiquer l’agression de la Russie ou même de la qualifier d’invasion, tout en critiquant les sanctions et en accusant les États-Unis et l’OTAN d’avoir provoqué Poutine, bien qu’elle soit allée jusqu’à fournir une assistance militaire à la Russie.

The Associated Press