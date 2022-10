Mises à jour en direct | Russie-Ukraine-Guerre

MOSCOU – Les autorités nommées par Moscou dans la région méridionale de Kherson affirment que des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées face à l’offensive ukrainienne.

Le gouverneur de Kherson, Vladimir Saldo, a déclaré jeudi que plus de 70 000 habitants de Kherson et des zones voisines se sont déplacés vers la rive gauche du Dniepr. Les autorités régionales ont exhorté les habitants à évacuer alors que l’Ukraine a poussé son offensive pour récupérer Kherson, qui a été capturée par les forces russes au cours des premiers jours du conflit.

Les autorités régionales ont également retiré de la ville les monuments aux chefs militaires russes du XVIIIe siècle Alexandre Souvorov et Fiodor Ouchakov. Saldo a déclaré que les restes de Grigory Potemkine, le général russe qui a fondé Kherson au 18ème siècle et qui était son gouverneur, ont également été retirés de l’église Sainte-Catherine de Kherson et déplacés en lieu sûr.

Le vice-gouverneur Kirill Stremousov a déclaré jeudi que l’administration régionale avait également été évacuée de Kherson. Malgré cela, Stremousov a déclaré que les tentatives ukrainiennes d’avancer sur Kherson avaient été contrecarrées et a insisté pour que les troupes russes maintiennent leur emprise sur la ville.

MOSCOU – Le chef de la ville de Crimée de Sébastopol a déclaré qu’une centrale électrique juste à l’extérieur de la ville avait été attaquée par un drone.

Mikhail Razvozhayev a déclaré jeudi matin qu’un drone avait heurté un transformateur et provoqué un incendie, mais n’avait pas affecté l’opération. Razvozhayev a déclaré que l’approvisionnement en électricité n’a pas été interrompu.

La Crimée, qui a été annexée par la Russie en 2014, a fait face à des attaques de drones et à des explosions de partisans de l’Ukraine.

Dans un revers majeur pour la Russie le 8 octobre, un puissant camion piégé a fait exploser une section d’un pont stratégique de 19 kilomètres reliant la Crimée au continent russe.

KYIV, Ukraine – Le bureau présidentiel ukrainien a déclaré qu’au moins quatre civils avaient été tués et huit autres blessés lors des dernières attaques russes à travers le pays.

Le gouverneur de la région de Kyiv, Oleksiy Kuleba, a déclaré qu’une attaque de drone russe avait frappé tôt jeudi une installation énergétique, provoquant un incendie.

“Les Russes utilisent des drones et des missiles pour détruire le système énergétique de l’Ukraine avant l’hiver et terroriser les civils”, a déclaré Kuleba dans des propos télévisés.

Une installation énergétique a également été touchée par des roquettes russes dans la région de Zaporizhzhia, selon les autorités locales.

MOSCOU – Un diplomate russe a vivement protesté contre l’utilisation de satellites commerciaux occidentaux pour soutenir l’Ukraine et a averti qu’ils pourraient être pris pour cible.

Konstantin Vorontsov, chef adjoint de la délégation russe à un panel de contrôle des armements des Nations Unies, a déclaré dans des remarques prononcées mercredi que l’utilisation de satellites commerciaux américains et occidentaux à des fins militaires pendant les combats en Ukraine est “extrêmement dangereuse” et signifie effectivement leur implication dans le conflit.

Vorontsov a averti que “l’infrastructure quasi civile pourrait être une cible légitime pour une frappe de représailles”, ajoutant que l’action occidentale soulève des risques pour la stabilité des actifs spatiaux servant les besoins civils.

