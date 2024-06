Mises à jour en direct : résultats des élections européennes 2024

« J’étais la figure de proue de cette campagne. Ce n’est pas le résultat que j’espérais et j’assume donc la responsabilité de ce résultat, il n’était pas censé arriver », a déclaré de Croo aux journalistes. « Dès demain, je démissionnerai de mon poste de Premier ministre et je me concentrerai pleinement sur les affaires courantes », a-t-il ajouté.