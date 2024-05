Mises à jour en direct, récapitulation, notes, faits saillants, matchs, carte, heure de début

Tous les cadeaux de Elite Wrestling AEW Double ou rien dimanche. La promotion de lutte professionnelle revient au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, lieu de leur tout premier événement, pour un spectacle du cinquième anniversaire mettant en vedette Mercedes Mone, Adam Copeland et plus encore.

AEW a subi de nombreux changements au cours de sa brève histoire de cinq ans. Le Double or Nothing de cette année présente des stars qui figuraient sur la carte originale en 2019 et des lutteurs concourant sur la carte pour la première fois. Les Young Bucks et Jack Perry font partie d’AEW depuis le premier jour et cherchent à exercer un contrôle sur l’entreprise alors que The Elite affronte l’équipe AEW dans Anarchy in the Arena. Mone fait ses débuts sur le ring à l’AEW contre Willow Nightingale, la dernière personne à l’avoir battue, cherchant à devenir championne du TBS.

Parmi les autres matchs remarquables au programme, citons Jon Moxley contre Konosuke Takeshita et le champion international Roderick Strong contre Will Ospreay, qui ont tous deux un potentiel de match de la nuit. Le champion de la TNT Adam Copeland contre Malakai Black dans une cage en acier barbelé crie à la violence. Les champions du monde Swerve Strickland et Toni Storm sont également en action, défendant respectivement leurs titres contre Christian Cage et Serena Deeb.

AEW Double or Nothing sera présenté en direct samedi depuis la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Il devrait commencer à 20 h HE avec un pré-show « Buy In » commençant une heure plus tôt à 19 h sur YouTube. CBS Sports sera avec vous tout au long de l’événement, vous fournissant des mises à jour et des faits saillants au fur et à mesure de l’action dans le blog en direct ci-dessous.

Carte de match de l’événement AEW Double or Nothing 2024