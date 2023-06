Mises à jour en direct | Rébellion armée par le chef mercenaire russe

Le dernier sur la rébellion armée déclarée par le chef mercenaire russe Yevgeny Prigozhin :

——

Des responsables de toute la Russie se sont ralliés au président Vladimir Poutine, réitérant publiquement leur allégeance au Kremlin et exhortant le chef mercenaire Yevgeny Prigozhin à reculer.

Vyacheslav Volodin, le président de la chambre basse du parlement russe, la Douma d’État, a déclaré que les législateurs « défendent la consolidation des forces » et soutiennent Poutine après son discours à la nation samedi.

Il a ajouté que les combattants du groupe Wagner de Prigozhin « doivent faire le seul bon choix: être avec leur peuple, du côté de la loi, protéger la sécurité et l’avenir de la patrie, suivre les ordres du commandant en chef .”

Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré dans un article de Telegram que « nous avons un commandant en chef. Pas deux, pas trois. Un. Et il a exhorté tout le monde à s’unir.

Ramzan Kadyrov, le chef de la Tchétchénie qui, dans le passé, s’est rangé du côté de Prigozhin dans sa critique de la direction militaire, a également exprimé son plein soutien à « chaque mot de » Poutine. Il a déclaré que « la mutinerie doit être réprimée ».

Jusqu’à présent, aucun responsable russe ne s’est prononcé en faveur de Prigozhin.

——

Un soutien inattendu à l’effort du chef mercenaire Yevgeny Prigozhin est venu du magnat en exil devenu chef de l’opposition Mikhail Khodorkovsky.

Khodorkovsky a déclaré dans un message sur Facebook que la rébellion de Prigojine était « le coup le plus dur porté à la réputation du (président russe Vladimir) Poutine », et que l’aider à se rendre à Moscou serait « aider notre pays ».

Il a dit que Prigozhin avait « répété mot pour mot ce que nous, l’opposition anti-guerre, disons depuis le début de la guerre » – que « le but de la guerre est le vol » et que personne ne croit à la raison officielle de la guerre en Ukraine.

Khodorkovsky a écrit : « Aidez le diable, s’il décide de s’opposer à ce régime ! Aidez car il n’y a pas de pire crime que de déclencher une guerre d’agression. Si un criminel est prêt à interférer avec un autre… nous devons l’aider, puis, si nécessaire, nous nous attaquerons à lui.

——

Un conseiller présidentiel ukrainien affirme que le début de la contre-offensive de son pays a « finalement déstabilisé les élites russes » et intensifié les divisions internes.

Mykhailo Podolyak a déclaré samedi que les événements « évoluent selon le scénario dont nous parlons depuis un an », a rapporté l’agence de presse ukrainienne Interfax.

Le président russe Vladimir Poutine s’est engagé samedi à défendre le pays contre une rébellion armée déclarée par le chef mercenaire Yevgeny Prigozhin, que Poutine a qualifié de « coup de poignard dans le dos » à la Russie.

La rébellion survient alors que les forces de Kiev ont sondé les défenses russes dans les premières étapes d’une contre-offensive.

Podolyak a déclaré que « le début de la contre-offensive ukrainienne a finalement déstabilisé les élites russes, intensifiant la scission interne qui a surgi après la défaite en Ukraine ».

Il a ajouté: « Aujourd’hui, nous assistons en fait au début d’une guerre civile. »

——

Le ministère britannique de la Défense a décrit la rébellion armée du groupe de mercenaires Wagner comme le défi le plus important lancé à l’État russe ces derniers temps.

La mise à jour des renseignements du ministère publiée samedi indique que la querelle entre le groupe d’Evgueni Prigojine et l’État russe s’est « transformée en une confrontation militaire pure et simple ».

« A Rostov-sur-le-Don, Wagner a presque certainement occupé des sites de sécurité clés, y compris le QG qui dirige les opérations militaires russes en Ukraine », indique la mise à jour. « D’autres unités de Wagner se déplacent vers le nord à travers l’oblast de Voronej, visant presque certainement à se rendre à Moscou. »

La mise à jour indique qu’il existe très peu de preuves de combats entre Wagner et les forces de sécurité russes.

« Au cours des prochaines heures, la loyauté des forces de sécurité russes, et en particulier de la Garde nationale russe, sera la clé du déroulement de la crise », a-t-il déclaré.

——

Une vidéo diffusée samedi sur Telegram montrait le chef mercenaire Yevgeny Prigozhin rencontrant le vice-ministre russe de la Défense Yunus-Bek Yevkurov et le chef adjoint de l’état-major général Vladimir Alexeyev.

Dans la vidéo, dont l’origine n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante, Prigozhin a affirmé que lui et ses troupes « sauvaient la Russie » et ont exigé que les autorités russes abandonnent le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le chef d’état-major général Valery Gerasimov.

« Nous voulons obtenir le chef d’état-major général et Choïgou », a déclaré Prigozhin. « Jusqu’à ce qu’ils soient ici, nous sommes ici, nous bloquons la ville de Rostov et allons vers Moscou. »

Yevkurov et Alexeyev dans la vidéo ont tenté de persuader Prigozhin de retirer ses forces de Roston-on-Don, mais en vain.

Prigozhin, un milliardaire lié au Kremlin, a une querelle de longue date avec les dirigeants militaires russes.

——

Le chef du renseignement militaire ukrainien a déclaré que le conflit entre les dirigeants militaires russes et le chef mercenaire Yevgeny Prigozhin est « un affrontement frontal entre mensonges et vérité ».

Kyrylo Budanov a déclaré samedi à la télévision ukrainienne que le conflit se démarque parce que Prigozhin, « que vous l’aimiez ou non, il dit principalement (la) vérité » tandis que le ministère russe de la Défense dit « principalement des mensonges ».

Il a dit que le conflit « n’est pas faux ».

Budanov a déclaré que, tandis que les hauts responsables du ministère de la Défense parlent d’avancées avec de jeunes et courageux soldats, Prigozhin souligne les erreurs de calcul, le mauvais équipement, le manque de formation et d’autres problèmes.

Il a déclaré : « C’est un affrontement frontal entre mensonges et vérité. Même si les deux travaillent entièrement dans l’intérêt de la Fédération de Russie, nous devons nous en souvenir.

——

Le président russe Vladimir Poutine s’est adressé à la nation samedi et s’est engagé à défendre le pays et son peuple contre une rébellion armée déclarée par le chef mercenaire Yevgeny Prigozhin.

Poutine a déclaré que la mutinerie constituait «une menace mortelle pour notre État» et a promis «des actions dures» en réponse. « Tous ceux qui ont préparé la rébellion subiront un châtiment inévitable. Les forces armées et d’autres agences gouvernementales ont reçu les ordres nécessaires », a déclaré Poutine.

Il a qualifié les actions de Prigozhin, sans faire référence au nom du propriétaire de la société militaire privée Wagner, de « trahison » et de « trahison ». Il a exhorté «ceux qui sont entraînés dans ce crime à ne pas commettre une erreur fatale et tragique, unique, à faire le seul bon choix – cesser de participer à des actes criminels».

Poutine a condamné la rébellion à un moment où la Russie « livrait la bataille la plus dure pour son avenir » avec sa guerre en Ukraine. « Toute la machine militaire, économique et d’information de l’Occident est dirigée contre nous », a déclaré Poutine.

___

