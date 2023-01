Mises à jour en direct | Réactions à la mort du pape Benoît XVI

Le dernier sur la mort du pape émérite Benoît XVI :

CITÉ DU VATICAN — Le Vatican annonce que le pape François célébrera jeudi les funérailles du pape émérite Benoît XVI sur la place Saint-Pierre.

Ce sera un événement sans précédent au cours duquel un pape actuel célébrera les funérailles d’un ancien.

François a été élu après la démission de Benoît XVI en 2013.

LONDRES – Le chef spirituel de l’église anglicane dit que “dans sa vie et son ministère, le pape Benoît XVI a dirigé les gens vers le Christ”.

L’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby, a écrit sur Twitter : “Je me joins au pape François et à toute l’Église catholique pour pleurer sa mort. Puisse-t-il reposer dans la paix du Christ et ressusciter dans la gloire avec tous les saints.

OSLO, Norvège – Dans une Norvège à prédominance luthérienne, l’évêque catholique d’Oslo, Bernt Ivar Eidsvig, a qualifié Benoît de “le dernier grand théologien des 100 dernières années”.

Eidsvig a déclaré à la chaîne de télévision norvégienne NRK qu’« il maîtrise tous les sujets théologiques. Je ne peux pas penser à quelqu’un d’autre qui le fait.

ROME — La première ministre italienne Giorgia Meloni a qualifié le pape Benoît XVI de « géant de la foi et de la raison » que l’histoire n’oubliera jamais.

Dans une déclaration, elle a loué son service de toute une vie à l’église et sa capacité à “parler au cœur et à l’esprit des gens avec la profondeur spirituelle, culturelle et intellectuelle de son magistère”.

Elle a déclaré avoir présenté au pape François ses propres condoléances personnelles, et celles du gouvernement, en partageant “sa douleur et celle de toute la communauté ecclésiale”.

BERLIN – Le chancelier allemand Olaf Scholz rend hommage au pape émérite d’origine allemande Benoît XVI en tant que «figure formatrice de l’Église catholique».

Benoît, l’ancien cardinal Joseph Ratzinger, est devenu le premier pape allemand depuis des siècles lorsqu’il a été élu en 2005.

Scholz a déclaré samedi sur Twitter qu'”en tant que pape “allemand”, Benoît XVI était un chef d’église spécial pour beaucoup, pas seulement dans ce pays”.

Il a dit que “le monde perd une figure formatrice de l’Église catholique, une personnalité combative et un sage théologien”.

BERLIN – Le gouverneur de la région allemande natale de Benoît XVI déclare que “nous pleurons notre pape bavarois”.

Le gouverneur bavarois Markus Soeder a déclaré samedi sur Twitter qu'”avec lui, la société perd un représentant persuasif de l’Église catholique et l’un des théologiens les plus influents du XXe siècle”.

Soeder a écrit que “de nombreuses personnes dans son pays natal se souviendront de lui non seulement en tant que pape, mais aussi en tant qu’humble pasteur”.

Il a noté que “dans le même temps, il devait également faire face à la responsabilité de phases difficiles de son travail”.

Le gouverneur a déclaré qu ‘«il a toujours porté sa patrie dans son cœur».

Le chef de la Conférence épiscopale allemande, l’évêque limbourgeois Georg Baetzing, a déclaré qu'”un théologien impressionnant et un berger expérimenté nous quitte avec la mort du pape émérite Benoît XVI”.

“Nous pleurons une personnalité qui a donné espoir et direction à l’église même dans les moments difficiles”, a déclaré Baetzing dans un communiqué. Il a exprimé son “grand respect” pour la “décision courageuse” de Benoît XVI de démissionner il y a dix ans.

CITÉ DU VATICAN – Le Vatican annonce que le pape émérite Benoît XVI est décédé. Il avait 95 ans.

Benoît a été le premier pape en 600 ans à démissionner. Benoît était devenu de plus en plus fragile au cours de ses presque 10 années de retraite.

La décision dramatique de Benoît XVI de démissionner en 2013 a ouvert la voie au conclave qui a élu le pape François. Les deux papes ont ensuite vécu côte à côte dans les jardins du Vatican dans un arrangement sans précédent qui a préparé le terrain pour que les futurs “papes émérites” fassent de même.

L’ancien cardinal Joseph Ratzinger n’a jamais voulu être pape. Mais il a été contraint de suivre les traces de saint Jean-Paul II, dirigeant l’église pendant une période de scandale et d’indifférence.

