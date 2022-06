Mises à jour en direct : Poutine se moque des États-Unis en tant que pouvoir en déclin ; L’Europe recommande la candidature de l’Ukraine à l’UE

Malgré les appels du président Volodymyr Zelensky pour l’admission de l’Ukraine dans l’Union européenne, le processus nécessite une refonte sérieuse des systèmes politique, judiciaire et économique d’un pays. Le crédit… Daniel Berehulak pour le New York Times

C’était un plaidoyer passionné : alors que la guerre faisait rage dans son pays, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé début mars que son pays soit autorisé à rejoindre l’Union européenne, le plus grand bloc commercial du monde, qui avait contribué à préserver la paix en Europe pendant des décennies.

« Nous avons prouvé qu’au minimum nous sommes exactement comme vous », a-t-il déclaré au Parlement européen. « Alors prouvez que vous êtes avec nous, prouvez que vous ne nous laisserez pas partir, prouvez que vous êtes bien des Européens. »

Vendredi, son plaidoyer a reçu une approbation positive lorsque la Commission européenne, le bras exécutif de l’Union européenne, a recommandé que l’Ukraine se voie accorder le statut de candidat dans la candidature du pays à devenir membre du bloc.

Cependant, les aspirations européennes de M. Zelensky ne seront probablement pas satisfaites de sitôt : rejoindre le bloc est un processus laborieux et ardu qui peut prendre jusqu’à une décennie. La Pologne, par exemple, a fait une demande officielle pour rejoindre le bloc en 1994 et n’a été admise qu’en 2004.

Pour qu’un pays puisse adhérer, sa candidature doit être approuvée par tous les États membres de l’UE, qui sont désormais au nombre de 27. Il doit également rendre son système politique, judiciaire et économique compatible avec le bloc en adoptant le système de droit commun de l’UE, ainsi que plus plus de 80 000 pages de règles et réglementations sur des sujets tels que les normes environnementales et les règles d’hygiène alimentaire.

Et bien qu’il existe des précédents d’offres accélérées – la Suède et la Finlande ont réussi à rejoindre l’Union quelques années après avoir postulé – une approche rapide est rare. De plus, d’autres pays attendent depuis des années leur adhésion, notamment l’Albanie, la Bosnie et la Serbie, ce qui empêche l’Union européenne d’avancer plus rapidement sur l’Ukraine.

Au-delà de cela, le bloc connaît également une certaine fatigue de l’expansion après avoir été secoué par les crises économiques, le Brexit et la pandémie, ainsi que par les actions de pays membres qui enfreignent les règles comme la Hongrie.

L’Ukraine est déjà sur la bonne voie pour se rapprocher de l’Europe et a conclu un accord d’association avec l’Union européenne, signé en 2014 et conclu en 2017, dans lequel elle a accepté d’intensifier les liens économiques et politiques avec le bloc.

Les Ukrainiens ont été ardents à vouloir tisser des liens plus étroits avec l’Europe et, en 2013, des centaines de milliers d’entre eux sont descendus dans la rue pour protester lorsque le président de l’époque, Viktor F. Ianoukovitch, qui penchait vers la Russie, a fait marche arrière sur la signature d’un accord d’association. avec le syndicat.

Quels que soient les défis auxquels sont confrontés les espoirs ukrainiens de l’UE, la guerre de la Russie a engendré un élan de solidarité dans le bloc, entraînant certaines des sanctions les plus sévères de son histoire. Les pays d’Europe centrale et orientale comme la Pologne et les pays baltes, qui ont vécu pendant des décennies derrière le rideau de fer et où les souvenirs de l’assujettissement russe sont profonds, ont été parmi les plus enthousiastes à soutenir l’adhésion de l’Ukraine.

La plupart des Européens ont salué l’expansion de l’union vers l’est en mai 2004, lorsqu’elle a admis 10 anciens pays communistes pour la plupart – dont la République tchèque, la Hongrie et la Pologne – parce que, entre autres, elle a cimenté la disparition du bloc soviétique et contribué à répandre le libéralisme économique et politique. à travers le continent.

La capacité de l’Union européenne à offrir l’adhésion à des pays a été l’un de ses plus grands outils de politique étrangère dans le monde de l’après-guerre froide. La perspective d’une adhésion a contraint la Bulgarie et la Roumanie à tenter de lutter contre la corruption et a accéléré l’arrestation de criminels de guerre en Croatie, en Serbie et au Monténégro.

Même si le processus d’adhésion de l’Ukraine à l’UE est susceptible d’être progressif et de faire face à des défis importants, la tentative du pays de forger des liens plus étroits avec l’OTAN et l’Union européenne souligne à quel point la tentative du président Vladimir V. Poutine de ramener l’Ukraine par la force dans l’orbite de la Russie semble avoir l’effet inverse.