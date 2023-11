Mises à jour en direct pour Wolverines-Nittany Lions

Les deux meilleures défenses du pays s’affronteront au Beaver Stadium pour une confrontation cruciale de la semaine 11 Big Ten entre N°2 du Michigan et n°9 de Penn State.

Malgré la suspension par le Big Ten de l’entraîneur du Michigan Jim Harbaugh vendredi au milieu du scandale du vol de pancartes, le Michigan (9-0, 6-0) a persévéré, écrasant ses adversaires avec un différentiel de plus-306 points (34 points par match). La défense des Wolverines n’accorde que 231,4 verges et 6,7 points par match.

Michigan a répondu à la décision du Big Ten en demandant une ordonnance d’interdiction temporaire contre la conférence. Cette audience était prévue pour le 17 novembre, ce qui signifie que Harbaugh ne sera pas sur la touche samedi. Le directeur sportif Warde Manuel a publié samedi un communiqué qualifiant la suspension d’« insultante » et de « contraire à l’éthique ».

Penn State (8-1, 5-1) a subi sa première défaite de la saison contre Ohio State le 21 octobre, mais a rebondi pour marquer un total de 84 points au cours des deux dernières semaines lors de victoires contre l’Indiana et au Maryland. Les Nittany Lions ont marqué 30 points ou plus à chaque match, à l’exception de la défaite contre les Buckeyes.

Alors, le Michigan reste-t-il invaincu ? Consultez les prédictions audacieuses de notre équipe USA TODAY Sports ici.

Vous cherchez des choix pour la semaine 11 ? Nous avons ce qu’il vous faut ici. Que diriez-vous d’une programmation TV complète ? Oui, c’est ici.

USA TODAY Sports vous proposera les dernières mises à jour, scores, faits saillants, jeux sauvages, analyses et bien plus encore tout au long de la journée. Suivre.

Penn State marque le premier sur le FG de 20 verges d’Alex Felkins

Les Nittany Lions sont au conseil d’administration.

Après avoir forcé deux bottés de dégagement du Michigan, Penn State a réussi à obtenir les premiers points du match sur un panier à la fin du premier quart.

L’étudiant de première année Drew Allar a été la star de l’entraînement, se connectant avec Tyler Warren pour une passe de 19 verges tôt pour amener Penn State sur le territoire du Michigan et utilisant ses jambes pour obtenir un autre premier essai dans la zone rouge.

Les Nittany Lions sont devenus la première équipe cette saison à franchir la ligne des 10 verges contre le Michigan, et sur un troisième et un crucial, Allar a réussi à se faufiler et à obtenir juste assez pour déplacer les chaînes, mais l’offensive a bloqué trois points. mètres de la ligne de but. Alex Felkins a ensuite inscrit un panier de 20 verges pour porter le score à 3-0. — Jordan Mendoza

Michigan AD qualifie la décision du Big Ten d’« insultante » et de « contraire à l’éthique »

DETROIT — Le directeur sportif du Michigan, Warde Manuel, a publié samedi une réponse enflammée aux Big Ten. suspension de l’entraîneur des Wolverines, Jim Harbaugh, au milieu du scandale de vol de pancartes en cours au sein de l’équipe de football.

Manuel, qui a publié la déclaration juste avant le match de samedi, a qualifié l’action du Big Ten de précipitée, affirmant que l’université n’avait pas bénéficié d’une « procédure régulière ». Il a également qualifié la suspension de Harbaugh d’« insultante » et de « contraire à l’éthique ».

Il convient de noter que Manuel n’a pas nié les preuves contenues dans la déclaration, déclarant : « Je tiens à préciser dès le début de cette déclaration que personne à l’Université du Michigan n’est heureux d’entendre les allégations et les preuves préliminaires qui ont été avancées. à propos du dépistage en personne et du vol de pancartes par un membre de notre programme de football. — Austin Curtright, Detroit Free Press

Opinion : la suspension de Jim Harbaugh n’est pas si mauvaise

En l’absence d’une solution au scandale des vols de pancartes dans le Michigan qui rendrait tout le monde heureux, Le commissaire du Big Ten, Tony Petitti, a choisi une option à l’autre extrémité du spectre.

La punition qu’il a infligée vendredi, suspendant l’entraîneur Jim Harbaugh pour les trois matchs restants de la saison régulière de l’équipe, va certainement rendre tout le monde fou.

Le Michigan, bien sûr, allait devenir fou, quoi que fasse Petitti. Mais le Big Ten a suspendu Harbaugh tout en admettant qu’il n’avait aucune preuve qu’il était impliqué ou qu’il était au courant de l’opération de reconnaissance en personne scandaleuse de Connor Stalions, ce qui ne fait que rendre la situation encore plus frustrante pour une école et une base de fans qui sont maintenant retranchées sur le terrain. l’idée qu’il n’a rien fait de mal. — Dan Wolken

Lisez la chronique complète ici.

Michigan et Penn State décrochent lors de l’ouverture des campagnes

Un premier essai était tout ce que le Michigan pouvait obtenir lors de son premier entraînement, envoyant le ballon dès la première possession du match.

Avec la coordinatrice offensive et entraîneur de la ligne offensive Sherrone Moore agissant comme entraîneur-chef samedi, les Wolverines ont réussi à obtenir un premier essai lors du deuxième jeu du match, mais un faux départ a fait dérailler le reste du match. JJ McCarthy a été limogé au troisième essai et les Wolverines donneront le ballon à Penn State.

Penn State n’a pas été en mesure de faire grand-chose, marquant trois points lors du premier entraînement offensif du match, préfigurant peut-être ce qui pourrait être un match à faible score. Le Michigan n’accorde que 6,7 points par match, le meilleur en FBS, tandis que Penn State se classe troisième en accordant 11,9 points par match. — Jordan Mendoza

Quels sont les 25 meilleurs matchs de football universitaire diffusés aujourd’hui ?

Voici les heures des coups d’envoi et les informations télévisées des 25 meilleures équipes du sondage américain des entraîneurs LBM.

Le football universitaire choisit la semaine 11

Voici notre football universitaire Choix d’experts de la semaine 11 :

Qui entraînera le Michigan avec Jim Harbaugh suspendu ?

Avec l’audience sur l’ordonnance d’interdiction de l’entraîneur-chef du Michigan, Jim Harbaugh, prévue vendredi, les Wolverines seront privés de leur entraîneur-chef contre Penn State.

Harbaugh a été suspendu de son poste d’entraîneur le jour du match pour les trois derniers matchs de la saison régulière en raison du scandale du vol de pancartes et du dépistage en personne au Michigan, et l’université a tenté de faire appel de la décision dans l’espoir qu’Harbaugh soit disponible contre les Nittany Lions. L’audience étant prévue la semaine prochaine, la coordonnatrice offensive et entraîneure de la ligne offensive Sherrone Moore assumera les fonctions d’entraîneur-chef samedi.

Moore a rejoint les Wolverines en tant qu’entraîneur des ailiers rapprochés en 2018 et est devenu co-coordinateur offensif en 2021. Il s’agit de sa première saison en tant que seul coordinateur offensif.

Ce ne sera pas le premier match que Moore assumera les fonctions d’entraîneur-chef, car il a joué un rôle dans la victoire du Michigan lors de la troisième semaine contre Bowling Green, 31-6, alors que Harbaugh a purgé une suspension de trois matchs pour sanctions scolaires. — Jordan Mendoza

Où se déroule le « College GameDay » d’ESPN au cours de la semaine 11 ?

Le « College GameDay » d’ESPN se rend à Athènes, en Géorgie, pour le match des Bulldogs les mieux classés contre Ole Miss au cours de la semaine 11.

La populaire émission matinale de football universitaire a eu lieu pour la dernière fois à Athènes il y a un peu plus d’un an, le 5 novembre 2022, pour le match Géorgie-Tennessee. GameDay se rend à Athènes au moins une fois par an depuis 2018, et les Bulldogs ont une fiche de 8-1 au cours des deux dernières années lorsqu’ils jouent sur un site hébergeant GameDay.

Prédictions audacieuses de la semaine 11 du football universitaire

Il ne reste que trois samedis en novembre, et la saison de football universitaire entre dans le vif du sujet avec des places pour les séries éliminatoires, des titres de conférence, des offres de bol ou même simplement le droit de se vanter.

La pression de la situation peut conduire à des résultats imprévisibles. Ce samedi offre de nombreuses opportunités de bouleversements et de résultats improbables. Le plus difficile est de déterminer quand et où ces moments vont se produire.

C’est pourquoi nous sommes ici pour donner un sens aux choses. L’équipe de football universitaire d’USA TODAY Sports – Scooby Axson, Jace Evans, Paul Myerberg, Erick Smith, Eddie Timanus et Dan Wolken – intervient avec des prédictions audacieuses pour la semaine 11 de la saison de football universitaire.

L’ancien entraîneur de l’Ohio State estime que le scandale de tricherie au Michigan est une « folie »

Lorsqu’on l’interroge sur Après la suspension de Jim Harbaugh vendredi et ces dernières 24 heures pour le football du Michigan, l’ancien entraîneur de l’Ohio State, Urban Meyer, n’a trouvé qu’un seul mot à utiliser : “Insanity”.

“C’est de la folie”, a déclaré Meyer dans l’émission “Big Noon Kickoff” de Fox. “Vous avez deux équipes qui jouent pour un championnat de conférence, potentiellement un championnat national. Votre entraîneur-chef est à huit milles d’ici.”

Quant au « stratagème de vol de pancartes » du Michigan, Meyer a déclaré qu’il n’en avait « jamais entendu parler » au cours de sa carrière d’entraîneur-chef.

« J’ai entendu des gens dire : « Tout le monde le fait ». Je n’ai jamais entendu parler de cela dans ma carrière”, a déclaré Meyer. — Colin Gay, répartiteur de Columbus

Solution de football universitaire

La saga de l’enquête sur le vol de pancartes dans le Michigan se poursuit sans aucune fin en vue. La NCAA est impliquée et le Big Ten a suspendu vendredi l’entraîneur Jim Harbaugh pour le reste de la saison régulière. Le Michigan a déposé une ordonnance d’interdiction.

Le deuxième classement des éliminatoires du football universitaire a été publié mardi, l’Ohio State étant toujours devant la Géorgie, bien que les Bulldogs semblent atteindre leur apogée au bon moment. Le classement des équipes à une défaite est également examiné de près, l’Oregon, l’Alabama et le Texas faisant partie de ce groupe dans l’espoir d’un chaos à venir.

Dan Wolken et Paul Myerberg de USA TODAY Sports discutent de ces sujets et bien plus encore dans la version de cette semaine du College Football Fix.

Matchs de la semaine 11 du football universitaire à regarder

Un rapide coup d’œil sur Le calendrier de la 11e semaine de football universitaire suggère que les résultats apporteront une certaine clarté au tableau des séries éliminatoires. Le fait est que les choses sont déjà assez tranchées, et seule une infusion de chaos qui a été visiblement absente toute la saison modifiera la liste des véritables prétendants.

Néanmoins, tous ces prétendants entreront sur le terrain samedi, et la plupart de leurs matchs devraient valoir le détour. Nous commençons notre classement des sept compétitions les plus regardables avec le candidat au championnat qui pourrait participer à son premier combat de quatre quarts de la campagne. — Eddie Timanus

N°2 du Michigan au n°9 de Penn State

Heure/TV : Midi HE, Fox.

Pourquoi…