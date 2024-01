Mises à jour en direct pendant que les candidats font l’effort final

Les candidats effectuent un dernier effort dans le New Hampshire samedi à l’approche des primaires de mardi dans l’État de Granite. L’ancien président Donald Trump, le favori du GOP, affronte l’ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley et le gouverneur de Floride Ron DeSantis. Pendant ce temps, du côté démocrate, le représentant Dean Phillips, du Minnesota, est en concurrence avec l’auteure et conférencière motivatrice Marianne Williamson. Le président Joe Biden ne figurera pas officiellement sur le bulletin de vote, mais une campagne écrite est menée pour lui.

Suivez USA TODAY et notre équipe de journalistes dans le New Hampshire tout au long du week-end pour les mises à jour.

Haley reproche à Trump de l’avoir confondue avec Pelosi

L’ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley a critiqué l’ancien président Donald Trump après l’avoir confondu avec la représentante Nancy Pelosi, D-Californie, alors qu’elle discutait de l’attaque du Capitole le 6 janvier 2021 lors de son rassemblement vendredi soir à Concord, New Hampshire.

Trump avait affirmé à plusieurs reprises – à tort – que Pelosi, alors présidente de la Chambre, avait rejeté sa demande de déploiement de 10 000 soldats de la Garde nationale avant le 6 janvier 2021. La confusion de nom s’est produite alors que Trump critiquait Haley.

Préparation des sondages : Découvrez qui se présente à la présidence et comparez sa position sur les questions clés dans notre Guide de l’électeur.

«Nikki Haley, vous les connaissez, savez-vous qu’ils ont détruit toutes les informations, toutes les preuves, tout, supprimé et détruit tout cela. Tout cela à cause de beaucoup de choses, comme Nikki Haley est en charge de la sécurité. Nous lui avons offert 10 000 personnes, des soldats, de la Garde nationale, tout ce qu’ils veulent. Ils l’ont refusé. Ils ne veulent pas parler de ça. Ce sont des gens très malhonnêtes », a déclaré Trump.

Haley a riposté aux remarques de Trump lors d’un arrêt de campagne dans le New Hampshire samedi.

“Il était en colère contre moi, ce qui est bien, il le fait souvent, mais il a continué et a expliqué comment j’avais empêché la police d’entrer dans le Capitole le 6 janvier, a continué et a répété que je ne l’avais pas fait. tout pour sécuriser le Capitole », Haley a dit. « Soyons clairs. Je n’étais pas au Capitole le 6 janvier. Je n’étais pas en fonction le 6 janvier. Il l’a mentionné à trois reprises. Il s’est trompé.”

− Sudiksha Kochi

Trump cherche une grande victoire en NH dans l’espoir de faire pression sur ses rivaux pour qu’ils abandonnent

L’ancien président Donald Trump a profité d’un rassemblement samedi à Manchester pour lancer un avertissement aux républicains : s’il gagne gros dans le New Hampshire, il fera pression sur ses rivaux républicains pour qu’ils abandonnent.

«Nous devons nous rassembler», a déclaré Trump à ses partisans dans une arène de hockey froide. Non-dit : une victoire ou une seconde place de Haley créera une course plus difficile. « Nous devons gagner beaucoup », a déclaré Trump à un moment donné, une déclaration qu’il répétera plus tard. “Nous devons nous rassembler.”

−David Jackson

Le programme de Ron DeSantis continue de faire sourciller

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui fait campagne en Caroline du Sud quelques jours seulement avant les primaires du New Hampshire, a annulé une interview dominicale sur l’état de l’Union de CNN. Annonçant l’annulation sur le site de médias sociaux X (anciennement Twitter), l’État de l’Union a déclaré : « nous sommes impatients de voir le gouverneur nous rejoindre dans l’émission dans un avenir proche ».

Le porte-parole de DeSantis, Bryan Griffin, a déclaré sur X que « les visites médiatiques ont été annulées en raison d’un problème de calendrier et seront reprogrammées. Le gouverneur se rendra dimanche matin avec la campagne et organisera des événements publics de dimanche soir à mardi dans le New Hampshire.

−David Jackson

Haley reçoit le soutien du juge Judy

La juge Judy vient dans le New Hampshire pour remplacer l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley.

Judith Sheindlin, 81 ans, dont l’émission de téléréalité au palais de justice a fait d’elle un incontournable de la télévision de jour pendant 25 ans, doit comparaître avec Haley à Exeter dimanche, deux jours avant les primaires du New Hampshire.

– David Jackson

Les résultats de la primaire du New Hampshire vont-ils être retardés ?

Les téléspectateurs impatients de la soirée électorale devront peut-être attendre plus longtemps que d’habitude mardi pour connaître le résultat des primaires présidentielles du New Hampshire.

Cette année, les résultats de la course démocrate pourraient être retardés, car les responsables des élections locales seront chargés de compter manuellement des milliers de votes écrits pour le président Joe Biden, qui ne figurera pas officiellement sur le bulletin de vote de l’État.

Le secrétaire d’État du New Hampshire, David Scanlan, a conseillé aux responsables électoraux de publier les résultats des primaires du Parti républicain avant la course aux démocrates si le décompte manuel des voix ralentit le processus.

− Karissa Waddick

Rudy Giuliani se présente au rassemblement Trump

Un invité spécial est arrivé à l’arène de hockey de Manchester où Trump s’exprime ce soir : son ancien avocat, Rudy Giuliani. L’ancien maire de New York, dont le travail pour Trump lors des élections de 2020 a conduit à une inculpation, à une faillite et à un jugement en diffamation de 148 millions de dollars contre lui, a évité le stylo de presse alors qu’il se dirigeait vers son siège. Un membre de la foule qui l’a repéré a commencé à lui faire une sérénade en criant « Ruuuuuddddyyyy ! Ruuuuuuddyyyy ! On ne sait pas si Giuliani prendra la parole lors du rassemblement.

− David Jackson

Stefanik est partisan de Trump

CONCORD, NH – La représentante Elise Stefanik, R-NY, a déclaré vendredi aux journalistes qu’elle serait honorée de servir dans une future administration Trump.

Stefanik, un fervent partisan de Trump, a été présenté comme un possible candidat à la vice-présidence de l’ancien président. Elle a critiqué les actes d’accusation déposés contre lui et déposé des plaintes éthiques auprès des juges qui ont supervisé des affaires liées à l’ancien président.

–Sudiksha Kochi

Asa Hutchinson considère NH comme une course à deux entre Trump et Haley et soutient Haley

L’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, soutient l’ancienne ambassadrice des Nations Unies Nikki Haley lors des primaires du New Hampshire, quelques jours seulement après avoir abandonné sa propre candidature à l’élection présidentielle de 2024.

« Quiconque croit que Donald Trump unifiera ce pays est endormi depuis huit ans. Trump tente intentionnellement de diviser l’Amérique et continuera de le faire. Allez @NikkiHaley dans le New Hampshire », Hutchinson a écrit dans un article sur Xanciennement connu sous le nom de Twitter, samedi.

Son soutien, cependant, ne s’étend pas nécessairement au-delà de la première primaire du pays.

“Avec le retrait de DeSantis, en gros, c’est un face-à-face entre Nikki et Trump, et donc oui, je tire pour Nikki dans le New Hampshire”, a-t-il déclaré dans une interview.

Hutchinson, qui figurait parmi les plus fervents critiques de Trump dans la course, a décidé de mettre fin à sa campagne pour 2024 mardi après avoir obtenu moins de 1 % des voix dans les caucus de l’Iowa.

Plusieurs autres anciens prétendants à 2024, dont l’entrepreneur en biotechnologie Vivek Ramaswamy, le sénateur Tim Scott, RS.C. et le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, ont soutenu l’ancien président Trump plus tôt cette semaine.