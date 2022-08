Mises à jour en direct : Pelosi quitte Taïwan, une crise dans son sillage

La Lituanie a été le seul membre de l’Union européenne à soutenir ouvertement la visite de la présidente Nancy Pelosi à Taïwan. Gabrielius Landsbergis, ministre lituanien des Affaires étrangères, a déclaré sur Twitter qu’elle avait “ouvert beaucoup plus largement la porte à Taïwan”. Le crédit… Janis Laizans/Reuters

BRUXELLES – L’Europe se méfie de plus en plus des violations des droits de l’homme commises par la Chine au Xinjiang, de la répression à Hong Kong, de la censure généralisée et des contrôles sociaux omniprésents, sans parler de ses avancées technologiques, de son espionnage industriel et de sa rhétorique agressive.

Les Européens ne sont pas non plus très satisfaits du partenariat «sans limites» que la Chine et la Russie ont proclamé peu de temps avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine en février.

Mais l’Europe ne soutient pas l’indépendance de Taïwan et reconnaît Pékin comme siège du pouvoir chinois.

Et ce qui compte le plus pour les Européens, c’est de maintenir un commerce ouvert avec la Chine et son immense marché, tout en se joignant à Washington pour tenter d’empêcher toute agression militaire contre Taïwan. Aucun pays européen, aussi favorable à la démocratie qu’il soit, n’a manifesté sa volonté d’aller à l’autre bout du monde pour aider à défendre militairement Taïwan, comme le président Biden s’est parfois engagé à le faire (avant que la Maison Blanche ne le corrige).

Les dirigeants européens ont donc été pour la plupart silencieux au sujet de la visite controversée de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taïwan.

“Ce n’est pas leur combat, c’est le combat de l’Amérique, et l’administration Biden a clairement indiqué depuis un an et demi que l’Indo-Pacifique est sa priorité”, a déclaré Philippe Le Corre, spécialiste de la Chine à l’Université de Harvard. “Taïwan était plutôt calme, et la plupart des Européens pensent que le voyage était une erreur”, ce qui fait monter les tensions alors qu'”il y a une guerre en cours en Europe même”.

Si l’Europe se méfie de plus en plus des nouveaux investissements en Chine, Taiwan est considérée comme un problème américain, tout comme le grand Pacifique, où l’Europe dispose de peu de moyens militaires.

“Le soutien durable des États-Unis à Taïwan n’a rien à voir avec la démocratie et tout avec la géopolitique et la crédibilité”, a déclaré Gérard Araud, l’ancien ambassadeur de France aux États-Unis et aux Nations Unies.

Le seul pays de l’Union européenne à soutenir ouvertement la visite de Mme Pelosi est la Lituanie. À travers un message Twitter, son ministre des Affaires étrangèresGabrielius Landsbergis, a déclaré que maintenant que “la présidente Pelosi a ouvert la porte à Taiwan beaucoup plus largement, je suis sûr que d’autres défenseurs de la liberté et de la démocratie passeront très bientôt”.

Peut-être. Mais la Lituanie et Pékin sont dans une vilaine prise de bec à propos de Taiwan ; Vilnius a autorisé la nouvelle ambassade non officielle de Taiwan à utiliser le mot Taiwan dans son nom, et Pékin a riposté avec des restrictions commerciales. D’autres pays de l’Union européenne étaient contrariés que la Lituanie, sans les consulter, ait créé ce qu’ils considéraient comme un problème inutile.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a été une critique virulente de la politique intérieure de la Chine et des violations des droits de l’homme. Sans soutenir le voyage de Pelosi, Mme Baerbock a mis en garde la Chine contre l’escalade des tensions avec Taïwan.

“Nous n’acceptons pas que le droit international soit enfreint et qu’un puissant voisin attaque son plus petit voisin en violation du droit international – et cela s’applique bien sûr également à la Chine”, a-t-elle déclaré au magazine Der Spiegel avant la visite. “Compte tenu de la brutale guerre d’agression russe contre l’Ukraine, il est important de dire clairement que la communauté internationale n’accepte pas un tel comportement.”

Mais les Européens – et les hommes d’affaires allemands – savent que la Chine et l’Union européenne sont d’énormes partenaires dans le commerce bilatéral.

Pourtant, la critique croissante de la Chine a conduit l’Europe à s’intéresser davantage au sort de Taiwan, qui, comme l’Ukraine, est une autre petite démocratie face à un autoritaire doté de l’arme nucléaire.

En octobre de l’année dernière, le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, a lancé une offensive de charme en Europe, s’arrêtant à Bruxelles pour des réunions informelles avec les législateurs de l’Union européenne. Le Parlement européen a massivement soutenu une résolution appelant à renforcer les liens avec Taïwan, qu’il a décrit comme un “partenaire et allié démocratique dans l’Indo-Pacifique”.

Ensuite, le Parlement a envoyé sa toute première délégation officielle sur l’île, défiant les menaces de représailles de Pékin et ses sanctions imposées à certains législateurs éminents.

Mais le Parlement est largement impuissant en matière de politique étrangère et ne parle pas pour la Commission européenne, encore moins pour les États membres.

La Grande-Bretagne, qui n’est plus membre de l’Union européenne, a été plus ouverte dans sa critique de la Chine que d’autres pays européens, et une visite à Taïwan de la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes est depuis longtemps prévue.

Pourtant, le voyage britannique interviendrait en novembre ou décembre, après le congrès du Parti communiste. Avant cela, le dirigeant chinois, Xi Jinping, veut projeter sa force pour s’assurer qu’il obtienne un autre mandat. C’est le timing de Mme Pelosi qui, selon de nombreux analystes, a provoqué la colère de M. Xi et suscité une réponse aussi forte.