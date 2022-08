Mises à jour en direct : Pelosi devrait arriver à Taïwan, mettant en place une impasse à enjeux élevés avec la Chine

Les États-Unis ont envoyé un flot constant de hauts fonctionnaires pour manifester leur solidarité avec Taïwan, tandis que le président Biden a déclaré qu’il agirait pour défendre Taïwan en cas de conflit. Le crédit… Michael A. McCoy pour le New York Times

TAIPEI, Taïwan – La présidente Nancy Pelosi devait arriver à Taïwan mardi, selon la police taïwanaise et trois législateurs locaux informés de la visite. Il s’agirait de la visite au plus haut niveau d’un responsable américain en 25 ans et mettrait en place une confrontation tendue avec la Chine qui pourrait conduire à une posture militaire plus agressive.

Le voyage, s’il se déroule comme prévu, entraînerait probablement une réaction brutale de la Chine, qui se hérisse de toute contestation perçue de ses revendications sur l’autonomie de Taiwan. La Chine a averti à plusieurs reprises Mme Pelosi de ne pas effectuer la visite, tandis que les États-Unis ont averti Pékin de ne pas transformer le moment en crise.

Longtemps un problème douloureux dans une relation troublée entre les États-Unis et la Chine, Taïwan – qui a son propre gouvernement militaire et démocratiquement élu – est devenue la ligne de front dans une confrontation géopolitique sur l’influence et le pouvoir en Asie.

Sous Xi Jinping, le dirigeant le plus puissant de la Chine depuis des décennies, Pékin a mené des actions militaires plus agressives dans la région et a récemment fait de fortes revendications sur le détroit séparant Taiwan et la Chine, l’une des voies de navigation les plus fréquentées au monde. M. Xi a appelé à l’unification avec Taiwan dans le cadre du renouveau national de la Chine, même potentiellement par la force.

Les États-Unis ont envoyé un flot constant de hauts fonctionnaires pour montrer leur solidarité avec Taïwan, tandis que le président Biden a déclaré qu’il agirait pour défendre Taïwan en cas de conflit. La Maison Blanche est revenue à plusieurs reprises sur les déclarations du président, affirmant qu’une politique de longue date “d’ambiguïté stratégique” sur la défense de Taiwan restait en place.

Après une conversation téléphonique de près de deux heures et demie entre M. Biden et M. Xi la semaine dernière, la Chine a averti que les États-Unis “jouaient avec le feu” s’ils autorisaient la visite de l’orateur.

En prévision du voyage prévu de Mme Pelosi, l’armée chinoise a déclaré samedi qu’elle mènerait des exercices à balles réelles au large de ses côtes à l’un des points les plus étroits du détroit de Taiwan, à seulement 80 miles de Taiwan. Le lendemain, un porte-parole de l’armée de l’air chinoise a déclaré que le pays enverrait des avions de chasse autour de Taïwan pour démontrer sa capacité à défendre sa souveraineté, sans donner de détails sur le calendrier.

Cela a soulevé la possibilité que la Chine puisse envoyer des avions au-dessus de la ligne médiane qui descend le détroit, comme elle l’a fait en 2020, lorsque Alex Azar, alors secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, s’est rendu à Taïwan.

Lors d’un point de presse mardi, le ministère chinois des Affaires étrangères a lancé une nouvelle réprimande à la perspective d’une visite.

“La Chine a clairement énoncé son principe et sa position à de nombreuses reprises, et a fait des démarches solennelles auprès des États-Unis à de nombreuses reprises”, a déclaré Hua Chunying, porte-parole du ministère. «Nous suivons de près l’itinéraire de Pelosi. Si les États-Unis insistent pour suivre leur propre voie, la Chine prendra des mesures fermes et puissantes pour sauvegarder la souveraineté et les intérêts de sécurité de la Chine. »

Les États-Unis ont émis leurs propres avertissements, affirmant qu’ils craignaient que la Chine n’utilise la visite potentielle pour justifier une action militaire.

“Il n’y a aucune raison pour Pékin de transformer une visite potentielle conforme à la politique américaine de longue date en une sorte de crise ou de conflit, ou de l’utiliser comme prétexte pour augmenter l’activité militaire agressive dans ou autour du détroit de Taiwan”, a déclaré John F. Kirby, un porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a déclaré aux journalistes lundi.