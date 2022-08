Mises à jour en direct : Pelosi arrive à Taïwan, entraînant la condamnation de la Chine

Un accueil pour la présidente Nancy Pelosi affiché sur un gratte-ciel à Taipei, Taiwan, avant son arrivée mardi. Le crédit… Ann Wang/Reuters

TAIPEI, Taïwan – Les médias et la foule se sont rassemblés mardi à l’aéroport de Taipei pour assister à l’arrivée de la présidente Nancy Pelosi, la plus haute responsable américaine à se rendre à Taïwan en 25 ans.

Huang Chao-yuan, propriétaire d’une entreprise de 53 ans, a jalonné la zone près de l’aéroport de Songshan pour regarder l’avion de Mme Pelosi atterrir, qualifiant la visite de l’orateur de “moment historique”.

“Je suis très excitée par sa visite aujourd’hui, car c’est un exemple qui montre que les États-Unis n’ont pas besoin de discuter avec le PCC, qu’elle peut venir ici si elle le souhaite, et quiconque invite Taïwan peut venir ici”, a déclaré Mme Huang, en utilisant l’acronyme du Parti communiste chinois. “Cet incident démontre l’indépendance de Taiwan.”

Henry Chang, 32 ans, un vidéaste qui était à l’aéroport pour assister à l’atterrissage de Mme Pelosi, s’est émerveillé de la nouveauté de voir l’arrivée d’un législateur américain aussi en vue.

“C’était comme attraper un Pokémon rare”, a-t-il déclaré.

Il a dit qu’il ne craignait pas que la visite puisse conduire à un conflit militaire. “J’ai l’impression qu’une guerre ne peut tout simplement pas se produire – tout le monde continuera sa vie”, a-t-il déclaré.

Une vidéo fournie par un militant tibétain, Tashi Tsering, montrait des gens se rassemblant mardi soir devant le Grand Hyatt Taipei, où Mme Pelosi devait passer la nuit. Un certain nombre d’entre eux ont brandi des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : « Le public de Taïwan souhaite la bienvenue à la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi », « Taïwan aide » et « Taïwan ≠ Chine ».

À l’extérieur de l’hôtel, plusieurs dizaines de personnes soutenant l’unification avec la Chine ont protesté contre la visite de Mme Pelosi : certains réclamaient qu’elle « quitte Taiwan », et d’autres brandissaient des banderoles la dénonçant.

“Je me sens doux-amer en voyant l’atterrissage de Pelosi”, a déclaré un homme dans la foule, Sam Lin, le propriétaire d’une entreprise de recyclage. “C’est triste de voir les tensions monter de l’autre côté du détroit, mais je suis également ravi de voir que notre réunification avec la Chine devient plus réalisable.”

M. Lin, 50 ans, a ajouté : “Je ne veux pas voir une guerre, mais les relations actuelles entre les deux rives ont atteint un autre stade”.

Sam Lin était l’un des quelque 100 manifestants pro-réunification mardi devant l’hôtel Grand Hyatt Taipei, où Nancy Pelosi séjourne lors de sa visite à Taïwan. Le crédit… Amy Chang Chien/Le New York Times

Contrairement à la manifestation, dans le quartier central des affaires de la capitale, Taipei 101 – autrefois le plus haut bâtiment du monde et un point de repère majeur dans l’horizon de la ville – a été illuminé de messages accueillant Mme Pelosi.

À Taïwan, beaucoup sont habitués aux menaces de la Chine, qui revendique l’île comme son propre territoire. Une impasse entre Washington et Pékin au sujet du voyage de l’orateur a reçu une attention modérée avant mardi. La présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, a gardé le silence dans les jours qui ont précédé l’arrivée de Mme Pelosi, bien que des conseillers politiques proches d’elle aient déclaré qu’ils accueillaient favorablement les visites de responsables américains.

Pour montrer combien de Taïwanais se sont lassés des menaces de la Chine, Alexander Huang, un haut responsable du Kuomintang, ami de la Chine, a déclaré qu’il accueillait favorablement la visite de Mme Pelosi et qu’elle avait un programme “riche” devant elle sur le île.

Au cours de sa visite, Mme Pelosi doit se rendre à l’Assemblée législative de Taïwan et rencontrer la présidente Tsai Ing-wen, selon un législateur taïwanais et un responsable local. Elle doit également assister à un banquet à la Taipei Guest House et visiter le Musée national des droits de l’homme.

M. Huang a déclaré que l’approche discrète de la visite reflétait une planification conçue pour éviter d’aggraver une situation déjà tendue avec la Chine.

“Ils n’ont pas fait de déclaration au monde extérieur, essayant de ne pas contrarier l’autre partie, et ont fait de leur mieux pour que la situation dans le détroit de Taiwan ne soit pas trop tendue”, a-t-il déclaré.

Il a dit qu’il était le plus inquiet de la réponse militaire de la Chine continentale – en particulier de ce que la Chine pourrait faire après le départ de Mme Pelosi. Il a déclaré qu’il était possible que la Chine prenne des mesures pour isoler davantage Taiwan au niveau international. Ces dernières années, la Chine a attiré plusieurs nations qui reconnaissent Taïwan comme un pays et l’ont coupée des principales agences internationales comme l’Organisation mondiale de la santé.

Mardi, l’armée taïwanaise a déclaré qu’elle renforcerait sa préparation au combat en prévision d’une éventuelle réponse de la Chine.