Mises à jour en direct : pannes de courant et morsure du froid glacial dans l’est des États-Unis

Un blizzard punitif a déversé de la neige dans l’ouest de New York tout au long de la journée de vendredi, ne montrant aucun signe de ralentissement alors que des rafales de vent ont laissé plus de 100 000 personnes sans électricité et ont forcé les autorités à interdire les automobilistes sur les routes. Tard vendredi après-midi, alors que les conditions empiraient et que la tempête se propageait, le gouverneur a étendu une interdiction de voyager dans le comté d’Erie pour inclure les comtés de Genesee, Niagara et Orléans.

“La tempête est définitivement comme annoncée”, a déclaré Byron W. Brown, le maire de Buffalo, dans une interview. “Buffalo est habitué à faire face à des chutes de neige normales”, a-t-il déclaré. « Il y a des gens à Buffalo qui disent que c’est l’une des pires tempêtes qu’ils aient jamais vues. Nous nous en sortons bien, mais c’est certainement une tempête très difficile.