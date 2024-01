Mises à jour en direct | Netanyahu rejette deux demandes clés du Hamas en faveur d’un cessez-le-feu

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté deux demandes clés formulées par le Hamas lors des pourparlers indirects de cessez-le-feu, affirmant qu’Israël ne se retirerait pas de la bande de Gaza ni ne libérerait des milliers de militants emprisonnés.

Lors d’un événement mardi en Cisjordanie occupée, Netanyahu a de nouveau promis que la guerre ne se terminerait pas sans la « victoire absolue » d’Israël sur le Hamas.

Pendant ce temps, les Israéliens forces travaillant sous couverture tué trois militants palestiniens lors d’un raid sur un hôpital en Cisjordanie, où des violences a bondi depuis le début de la guerre à Gaza.

L’armée israélienne a déclaré que les forces étaient entrées mardi dans l’hôpital Ibn Sina, dans la ville de Jénine, dans le nord du pays, et avaient abattu les trois hommes, dont le Hamas prétendait qu’ils étaient membres. L’armée a déclaré que les hommes utilisaient l’hôpital comme cachette et qu’au moins l’un d’entre eux préparait une attaque.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que les forces israéliennes avaient ouvert le feu à l’intérieur des services de l’hôpital et a appelé la communauté internationale à mettre fin aux opérations israéliennes dans les hôpitaux.

La guerre menée par Israël contre le Hamas à Gaza a tué plus de 26 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des mineurs, selon le Ministère de la Santé dans le territoire dirigé par le Hamas. Le ministère ne fait pas de différence entre les décès de civils et de combattants.

L’attaque du 7 octobre dans le sud d’Israël qui a déclenché la guerre a tué 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et environ 250 personnes ont été prises en otage, selon les autorités israéliennes.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU DEMANDE AUX PAYS DONNATEURS DE CONTINUER À FINANCER L’UNRWA

NATIONS UNIES — Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a rencontré à huis clos 35 pays donateurs et a de nouveau appelé à un rétablissement du financement et à de nouveaux dons pour l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens en difficulté.

Le chef de l’ONU a informé les ambassadeurs, y compris ceux de l’Union européenne, mardi soir, des mesures qu’il avait prises suite aux accusations selon lesquelles 12 employés de l’agence connue sous le nom d’UNRWA avaient participé aux attaques du Hamas le 7 octobre dans le sud d’Israël. Il a qualifié les allégations israéliennes d’« horribles » et a ouvert une enquête.

Riyad Mansour, l’ambassadeur palestinien à l’ONU, a déclaré aux journalistes après la réunion que le secrétaire général avait appelé de nombreux pays qui ont suspendu le financement de l’UNRWA après les allégations à « reconsidérer leur décision » et a exhorté les autres pays « y compris ceux de la région, à intensifier leurs efforts ». plaque.”

Mansour a déclaré que 153 membres du personnel de l’UNRWA avaient été tués à Gaza depuis le 7 octobre – le plus grand nombre de membres du personnel de l’ONU tués dans une opération depuis la Seconde Guerre mondiale – et a exhorté les donateurs à ne pas prendre de mesures « qui constituent une punition collective contre des millions de réfugiés palestiniens ». Il a félicité la Norvège, l’Espagne et d’autres pays qui ont déclaré qu’ils ne suspendraient pas leur aide.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré plus tôt aux journalistes qu’« aucune autre organisation que l’UNRWA n’a l’infrastructure nécessaire pour faire ce qu’elle fait » à Gaza et au Moyen-Orient et qu’« il n’est pas possible, sous quelque forme que ce soit », de remplacer rapidement l’agence de l’ONU.

Dujarric a également déclaré aux journalistes que chaque année, l’UNRWA fournit à Israël et à l’Autorité palestinienne une liste de ses 13 000 employés à Gaza. « D’après ce que l’UNRWA m’a dit, aucune inquiétude n’a été soulevée lorsque la liste du personnel a été partagée », a-t-il déclaré.

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU APPELLE À UNE ACTION URGENTE SUR L’AIDE HUMANITAIRE DE GAZA

NATIONS UNIES — Le Conseil de sécurité de l’ONU appelle à une action urgente pour accroître le flux d’aide humanitaire vers les civils à Gaza.

Le Conseil a publié mardi une déclaration exprimant son inquiétude face à « la situation humanitaire désastreuse et qui se détériore rapidement » dans ce territoire ravagé par le conflit.

Le conseil a exhorté toutes les parties à dialoguer avec la nouvelle coordinatrice humanitaire et de reconstruction de l’ONU pour Gaza, Sigrid Kaag. Elle tente d’accélérer l’acheminement de l’aide à des centaines de milliers de civils qui ont désespérément besoin de nourriture, d’eau, de médicaments et d’autres formes d’assistance.

La brève déclaration du conseil a été lue aux journalistes après que les 15 membres du conseil ont rencontré Kaag à huis clos.

Kaag a déclaré plus tard aux journalistes qu’elle était « très encouragée » par le soutien du conseil, qui a créé son poste pour répondre aux conditions humanitaires à Gaza. Selon plusieurs agences des Nations Unies, plus d’un demi-million de personnes à Gaza sont confrontées à une « faim catastrophique ».

LE COORDONNATEUR HUMANITAIRE DE L’ONU DÉCLARE L’UNRWA EST CRITIQUE

NATIONS UNIES — Le coordonnateur humanitaire principal de l’ONU pour Gaza affirme que l’agence des Nations Unies au service des réfugiés palestiniens est essentielle.

Sigrid Kaag a fait un exposé mardi à huis clos devant le Conseil de sécurité de l’ONU. Elle a ensuite déclaré aux journalistes qu’« aucune organisation ne peut remplacer ou substituer l’énorme capacité, le tissu de l’UNRWA, la capacité et la connaissance de la population de Gaza ».

De nombreux donateurs clés, dont les États-Unis et l’Allemagne, ont suspendu le financement de l’UNRWA après qu’un Israélien ait détaillé des allégations selon lesquelles 12 de ses employés étaient impliqués dans le massacre transfrontalier du 7 octobre qui a déclenché la guerre d’Israël contre le Hamas.

Le gouvernement israélien a accusé le Hamas et d’autres groupes militants de siphonner l’aide et d’utiliser les installations de l’ONU à des fins militaires.

L’UNRWA nie ces allégations et affirme avoir pris des mesures rapides contre les employés accusés d’avoir participé à l’attaque.

Les États-Unis déclarent qu’ils pourraient reprendre le financement de l’UNRWA après une enquête

WASHINGTON — Le Département d’État américain a déclaré qu’il espérait reprendre le financement de l’agence des Nations Unies au service des réfugiés palestiniens, à condition qu’il mène une enquête crédible sur les liens possibles entre certains de ses employés et le groupe militant du Hamas.

Les États-Unis et plus d’une douzaine d’autres pays ont suspendu leurs contributions à l’UNRWA après qu’Israël a allégué que 12 des employés de l’agence avaient participé au massacre transfrontalier du 7 octobre qui a déclenché la guerre d’Israël contre le Hamas.

L’UNRWA a immédiatement licencié la plupart de ses employés et les Nations Unies ont promis d’enquêter. Mais les responsables de l’ONU ont averti que l’UNRWA devra suspendre ses opérations d’ici la fin février si le financement n’est pas rétabli.

L’UNRWA est le plus grand fournisseur d’aide à Gaza, où la guerre menée par Israël contre le Hamas a déplacé la grande majorité de la population et l’a plongée dans une catastrophe humanitaire. Les États-Unis sont le plus grand donateur, avec plus de 300 millions de dollars, soit un quart du budget annuel de l’agence.

Le département d’État Matthew Miller a déclaré mardi que les États-Unis prévoyaient d’envoyer environ 300 000 dollars dans les semaines à venir, mais n’a donné aucun détail sur la date à laquelle le financement pourrait être rétabli.

Israël prétend depuis longtemps que le Hamas utilise les installations de l’UNRWA pour stocker des armes ou lancer des attaques, et que les employés de l’agence enseignent la haine d’Israël dans leurs écoles. L’UNRWA affirme qu’il ne tolère pas sciemment un tel comportement et qu’il dispose de garanties internes pour prévenir les abus et discipliner les actes répréhensibles.

LE CROISSANT-ROUGE PALESTINIEN DIT QU’ISRAÉL A ATTAQUÉ UN HÔPITAL À GAZA

RAFAH, Bande de Gaza — Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré que les forces israéliennes ont attaqué l’hôpital Al-Amal, dans la ville de Khan Younis, au sud de Gaza, où se trouvaient environ 7 000 personnes déplacées.

Dans un article sur X, le groupe a déclaré que des chars israéliens étaient alignés mardi devant l’hôpital, tirant à balles réelles et des grenades fumigènes sur les personnes à l’intérieur. Raed al-Nims, porte-parole du groupe humanitaire, a déclaré à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique que tout le monde avait reçu l’ordre d’évacuer.

L’armée israélienne a déclaré que ses forces opéraient dans la zone de l’hôpital mais pas à l’intérieur, sans plus de détails.

Ces dernières semaines, l’armée israélienne a étendu son attaque sur la moitié sud de la bande de Gaza, en se concentrant sur la deuxième plus grande ville du territoire, Khan Younis.

Depuis le début de la guerre le 7 octobre, l’armée israélienne a attaqué au moins six hôpitaux dans le nord de Gaza, accusant plusieurs d’entre eux d’être une base pour les combattants du Hamas.

UN RESPONSABLE DU TRÉSOR AMÉRICAIN EN VISITE À BAGDAD

BAGDAD — Un responsable du Trésor américain s’est rendu à Bagdad cette semaine dans un contexte de fortes tensions régionales. Les États-Unis cherchent à réprimer les groupes armés soutenus par l’Iran qui ont lancé des attaques contre leurs forces, notamment par le biais de sanctions.

La visite de deux jours du sous-secrétaire au Trésor américain Brian Nelson dimanche et Money visait à renforcer la coopération entre les deux pays dans la « lutte contre le financement illicite et le renforcement du système financier irakien », a déclaré mardi le Trésor dans un communiqué.

Lundi, les États-Unis ont publié un projet de réglementation identifiant la banque irakienne Al-Huda Bank comme un canal de financement du terrorisme, une mesure qui séparerait la banque du système financier américain. Elle a également imposé des sanctions au propriétaire de la banque, Hamad al-Moussawi.

La semaine dernière, le Trésor a frappé la compagnie aérienne irakienne Fly Baghdad et son PDG avec des sanctions, alléguant une aide à la branche militaire iranienne. La compagnie aérienne a nié cette allégation.

BIDEN DIT QU’IL A DÉCIDÉ COMMENT RÉPONDRE À L’ATTAQUE EN JORDANIE

WASHINGTON — Le président Joe Biden a déclaré qu’il avait pris une décision sur la manière de répondre à l’attaque de drone en Jordanie qui a tué trois soldats de réserve de l’armée américaine.

Mais en parlant aux journalistes avant de monter à bord de l’hélicoptère présidentiel, Biden a refusé de fournir plus de détails sur ce que serait cette réponse.

La frappe de drone du week-end contre une base américaine en Jordanie, près de la frontière syrienne, a également blessé plus de 40 autres personnes.

Lorsqu’on lui a demandé en quoi la réponse américaine serait différente des réponses passées aux agressions des groupes soutenus par l’Iran, Biden a répondu : « Nous verrons ».

Le président américain a déclaré qu’il tenait l’Iran pour responsable de la fourniture des armes utilisées lors de l’attaque. On a également demandé à Biden ce qu’il dirait aux législateurs démocrates qui sont…