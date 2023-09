Mises à jour en direct : mariage Parineeti – Photos intérieures, arrivée de Manish Malhotra

L’acteur Parineeti Chopra et le chef du parti Aam Aadmi (AAP), Raghav Chadha, se marieront aujourd’hui à Udaipur. La liste des invités pour le mariage est lourde de politiciens : le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, et le ministre en chef du Pendjab, Bhagwant Mann, sont à Udaipur pour le mariage. La liste des invités de Bollywood est relativement courte : la cousine de la mariée, Priyanka Chopra, n’est pas apparue et la co-star de Parineeti, Akshay Kumar, n’est pas non plus attendue. Karan Johar arrivera aujourd’hui, tout comme Manish Malhotra, qui a conçu les looks de mariage de Parineeti. Le lieu du mariage est l’hôtel Leela Palace, où séjournent également la plupart des invités. Le baraat ira en bateau de l’emblématique Lake Palace au Leela Palace. Les bateaux sont le mode de transport sur le lac Pichola et des invités ont été aperçus en train d’être transportés vers leurs hôtels au cours des deux derniers jours. Les mariés sont arrivés vendredi pour un accueil grandiose à l’aéroport qui a été décoré pour les ladkiwale, les baraatis et les invités. Un mehendi a eu lieu vendredi soir. Hier, une cérémonie haldi a eu lieu le matin, suivie d’un déjeuner de bienvenue puis d’un sangeet sur le thème des années 90 le soir. Les festivités précédant le mariage ont commencé la semaine dernière à New Delhi. Un ardas a eu lieu à la résidence de Raghav suivi d’une soirée soufie au cours de laquelle la liste des invités comprenait le joueur de cricket Harbhajan Singh. Parineeti Chopra et Raghav Chadha se sont fiancés à New Delhi en mai. Priyanka est venue de Los Angeles pour y assister.

Voici les mises à jour en direct des festivités du mariage de Parineeti-Raghav :