Mises à jour en direct : l’Ukraine demande une enquête sur le meurtre de dizaines de personnes dans un camp de prisonniers russe

Une caserne détruite dans une prison de la ville d’Olenivka, dans une zone de l’est de l’Ukraine contrôlée par la Russie. Le crédit… Presse associée

Alors qu’il appelait à une enquête internationale sur ce qu’il a décrit comme une “attaque terroriste”, le gouvernement ukrainien a déclaré samedi qu’il rassemblait des preuves pour prouver que la Russie avait orchestré une explosion dans un camp de détention russe qui avait tué des dizaines de prisonniers ukrainiens.

Depuis l’explosion jeudi soir dans le camp du territoire contrôlé par la Russie dans l’est de l’Ukraine, les deux parties ont échangé des accusations sur la source de l’explosion qui a tué au moins 50 prisonniers, dont beaucoup étaient considérés comme des héros nationaux après avoir été capturés lors d’un siège d’une aciérie. dans la ville côtière de Marioupol.

Les responsables russes ont affirmé que l’Ukraine avait elle-même attaqué la prison, pour dissuader les transfuges, tandis que les autorités ukrainiennes ont rejeté le récit comme absurde et ont déclaré que les morts étaient une atrocité préméditée commise par les forces russes depuis l’intérieur de la prison, où les survivants ont décrit des conditions déplorables et rituelles. les abus.

Mykhailo Podoliak, conseiller du président ukrainien, a déclaré au New York Times qu’une analyse experte des photos et des vidéos publiées par la Russie indiquait que le centre de l’explosion se trouvait à l’intérieur du bâtiment, l’extérieur du bâtiment étant pratiquement intact.

“Tout expert militaire dira que les conséquences de l’explosion ne sont pas similaires à un tir de missile ou d’artillerie”, a-t-il déclaré.

Le ministère russe de la Défense a maintenu samedi son affirmation selon laquelle les Ukrainiens avaient tué leurs propres soldats à l’aide de missiles à guidage de précision de fabrication américaine, connus sous le nom de HIMARS, pour frapper le camp de prisonniers dans le territoire contrôlé par la Russie dans l’est de l’Ukraine.

Les affirmations concurrentes n’ont pas pu être immédiatement vérifiées de manière indépendante.

Un haut responsable militaire américain, parlant des affirmations russes d’une attaque HIMARS contre le camp, a déclaré vendredi que Washington n’avait vu aucune preuve à l’appui de ces affirmations.

M. Podoliak a déclaré que les prisonniers ukrainiens avaient été transférés dans la caserne où l’explosion s’était produite quelques jours seulement avant l’incident et a déclaré qu’il était suspect qu’aucun soldat ou travailleur russe de la prison n’ait été blessé.

Il a accusé la Russie d’avoir déplacé des débris d’autres endroits où les Ukrainiens ont touché des cibles en utilisant HIMARS vers le camp de prisonniers avant l’explosion.

“Cela, ainsi que la vitesse et l’organisation de la propagande russe, indiquent que l’attaque terroriste était planifiée”, a-t-il déclaré. “Le but de cette attaque terroriste ignoble était de dissimuler les crimes de guerre russes commis précédemment contre des prisonniers, de discréditer les forces armées ukrainiennes, de perturber l’approvisionnement en armes occidentales et de créer des tensions dans la société ukrainienne.”

Il l’a également lié à l’accord international pour commencer à expédier du grain depuis les ports ukrainiens, affirmant qu’il envoyait un message clair selon lequel les assurances russes permettant aux marchandises de sortir en toute sécurité ne pouvaient pas être dignes de confiance.

Tetiana Kravchenko, une militante ukrainienne des droits de l’homme dont l’organisation a été en contact avec des prisonniers dans le camp, a déclaré qu’elle ne pouvait divulguer que des informations limitées sur ce qu’elle avait appris pour protéger la sécurité des personnes qui y étaient détenues.

Elle a déclaré qu’un prisonnier ukrainien avait appelé sa femme jeudi soir et signalé avoir entendu une explosion vers 23 heures.

“Pas de bombardements, mais juste une explosion”, a déclaré Mme Kravchenko, ajoutant qu’elle avait un enregistrement de l’appel. “Il a également déclaré que deux de ses amis avaient été emmenés hors de la prison, où il se trouve, plus tôt le même jour où l’explosion s’est produite.”

Un de ses amis a été blessé dans l’explosion et un autre a été tué, a-t-elle dit. Des soldats détenus dans d’autres parties du camp ont également transmis des récits similaires aux membres de leur propre famille, a déclaré Mme Kravchenko.

Elle a déclaré que les témoins du camp n’avaient pas reconnu la caserne où l’explosion avait eu lieu, suggérant qu’elle se trouvait dans une partie de l’enceinte non utilisée pour héberger des prisonniers.

Le camp de prisonniers, dit-elle, est divisé en deux grands carrés, avec une route coupant au milieu. D’un côté se trouvent une salle à manger, une église, un bâtiment administratif et une caserne. De l’autre côté se trouve une zone industrielle où les prisonniers ne se rendent pas.

Le général Kyrylo Budanov, le commandant du service de renseignement militaire ukrainien, a déclaré vendredi que la construction de la caserne dans la zone industrielle avait été achevée deux jours auparavant et que des prisonniers y avaient été déplacés juste avant l’explosion.