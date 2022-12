Mises à jour en direct : l’est des États-Unis devrait avoir le réveillon de Noël le plus froid depuis des décennies

Mark Woodley n’avait vraiment pas envie d’aller travailler jeudi, et il n’a pas eu peur de vous le dire.

M. Woodley, présentateur sportif et journaliste pour KWWL, une filiale de NBC News dans l’est de l’Iowa, a été mis en service alors que l’énorme système de tempête se déplaçait à travers les plaines. Les températures ont plongé à 12 degrés le matin et ont continué à baisser, et il neigeait – parfois abondamment – ​​alors que M. Woodley diffusait en direct depuis les rues de Waterloo pendant plus de trois heures.

“Quel meilleur moment pour demander au sportif de venir environ cinq heures plus tôt qu’il ne se réveillerait normalement, d’aller se démarquer dans le vent, la neige et le froid et de dire aux autres de ne pas faire de même ?” M. Woodley a dit à Ryan Witry, un présentateur qui était de retour dans le studio chaud et sec. “Je n’avais pas réalisé qu’il y avait aussi 3h30 du matin jusqu’à aujourd’hui.”

L’irritation à pleine gorge d’un homme adulte était un cadeau à internet ce gardé au donnant.

Alors que M. Witry continuait de s’enregistrer au cours de la matinée, M. Woodley est devenu de plus en plus ennuyé.

“Écoutez l’émission pendant les deux prochaines heures pour me voir devenir de plus en plus grincheux”, a-t-il déclaré, avant de déplorer d’avoir raté une mission qui l’aurait gardé à l’intérieur d’une voiture.

“Comment puis-je obtenir ce devoir Storm Chaser 7?” Il a demandé. “Cette chose est chauffée, l’extérieur n’est actuellement pas chauffé.”

Au fur et à mesure que les minutes et les heures passaient, ses efforts pour énoncer devenaient plus tendus.

“La bonne nouvelle est que je peux encore sentir mon visage en ce moment”, a-t-il déclaré. “La mauvaise nouvelle, c’est que j’aimerais en quelque sorte ne pas pouvoir.”

Et alors que le soleil commençait à se lever, M. Woodley se demanda à haute voix si la blague était sur lui.

« Puis-je reprendre mon travail habituel ? Je suis à peu près sûr, Ryan, que vous avez ajouté une heure supplémentaire à l’émission simplement parce que quelqu’un aime me torturer », a-t-il déclaré. “Par rapport à il y a deux heures et demie, il fait de plus en plus froid.”

Il a signé à l’aube – “heureusement pour la dernière fois ce matin” – avec de gros tas de neige derrière lui.

Dans une interview, M. Woodley, qui a travaillé par intermittence chez KWWL pendant 20 ans, a déclaré que les 24 heures précédentes avaient «été folles» et que la réponse avait été extrêmement positive, y compris de la part de son employeur.

“Tout cela était incroyable, je ne comprends pas comment les célébrités font quoi que ce soit”, a-t-il déclaré. “C’est épuisant. J’adore ça parce que c’est quelque chose de nouveau pour moi, mais je n’ai jamais rien vu de tel venir.

M. Woodley a déclaré qu’il avait fait 14 stand-ups en direct en trois heures et demie, mais avait sélectionné les parties les plus drôles à assembler “comme une bande-annonce pour une terrible comédie” et à les publier sur les réseaux sociaux. Il a d’abord posté le montage sur sa page Facebook personnelle, mais ses amis et sa famille l’ont encouragé à le mettre sur Twitter. La prochaine chose qu’il savait, le réalisateur Judd Apatow et l’acteur Josh Gad le retweetaient.

Alors que M. Woodley était un peu inquiet d’avoir des ennuis avec ses patrons à la station, il a dit “ils savent qui je suis à l’antenne”, et ajouter un peu de sarcasme et de sarcasme n’était pas hors de propos. La station a été “complètement embarquée”, a-t-il déclaré.

M. Woodley a réussi à éviter de faire un deuxième tour de couverture vendredi matin et a plutôt prévu de revenir à son créneau horaire habituel de 18 heures pour prévisualiser le Music City Bowl dans lequel l’Université de l’Iowa affrontera l’Université du Kentucky en Nashville le week-end prochain.

“J’étais ravi de ne plus être ce gars-là, et si le bon Dieu le veut, je ne le ferai plus jamais”, a-t-il déclaré. Cependant, si son équipe est en sous-effectif, comme ce fut le cas cette semaine, il a dit qu’il interviendrait à contrecœur.

En tant que journaliste local, M. Woodley a déclaré qu’il imaginait qu’il deviendrait “grand” un jour.

“Être connu pour être le vieux gars grincheux des sports et de la météo n’était pas sur la liste”, a-t-il dit, “mais c’est ce que c’est.”