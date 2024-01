Mises à jour en direct | Les soldats israéliens échangent des tirs le long de la frontière avec l’Égypte alors que les tensions régionales s’accentuent

Israël a déclaré qu’un de ses soldats avait été « légèrement blessé » lors d’un échange de tirs le long de la frontière avec l’Égypte, que le Caire a attribué au trafic de drogue. Une personne a été tuée en Égypte. Les liens entre les deux pays sont tendus depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

Le ministre israélien de la Défense a déclaré lundi que l’intense offensive militaire israélienne dans le sud de la bande de Gaza allait bientôt être réduite, mais il a exclu un cessez-le-feu. Plus de 100 jours après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les autorités palestiniennes ont déclaré que le bilan des morts dans l’enclave dépassait les 24 000.

Le Attaque du Hamas le 7 octobre de Gaza vers le sud d’Israël qui a déclenché la guerre a tué environ 1 200 personnes et vu quelque 250 autres prises en otage par des militants.

Actuellement:

— Les rebelles Houthis heurter un navire américain au large du Yémen, dans le golfe d’Aden, augmentant les tensions.

— disent les chefs des agences de l’ONU Gaza a besoin de plus d’aide pour arriver plus vite, avertissant de la famine et de la maladie.

— L’Iran frappe des cibles dans le nord de l’Irak et de la Syrie alors les tensions régionales s’intensifient.

— L’ambassadeur palestinien auprès de l’ONU appelle le Mouvement des pays non alignés à faire pression sur Israël pour qu’il impose un cessez-le-feu.

Voici la dernière :

UN ÉCHANGE DE FEU LE LONG DE LA FRONTIÈRE ISRAÉL-ÉGYPTE TUE UNE PERSONNE EN ÉGYPTE ET BLESSURE UN SOLDAT ISRAÉLIEN

Le communiqué de l’armée israélienne indique lundi que les combats se sont déroulés près du poste frontière de Nitzana avec l’Égypte, dans la péninsule du Sinaï, et qu’il y avait 20 suspects armés. Les Israéliens et les suspects ont échangé des tirs, Israël affirmant que « des coups ont été identifiés » parmi les suspects, sans plus de détails.

Le soldat israélien touché « a été évacué vers un hôpital pour recevoir des soins médicaux et sa famille a été informée », a indiqué l’armée.

L’armée israélienne n’a pas identifié les suspects. Un communiqué militaire égyptien publié mardi a décrit les suspects impliqués comme tentant de faire passer de la drogue en contrebande. Une personne a été tuée et six personnes ont été arrêtées par la suite.

L’Égypte et Israël ont conclu un accord de paix depuis 1979, mais la guerre de plusieurs mois menée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza a tendu les liens.

L’OFFENSIVE DANS LE SUD DE GAZA SERA BIENTÔT RÉDUITE, DÉCLARE LE MINISTRE ISRAÉLIEN DE LA DÉFENSE

TEL AVIV, Israël — Le ministre israélien de la Défense a déclaré que l’intense offensive militaire israélienne dans le sud de la bande de Gaza serait bientôt réduite, mais il exclut un cessez-le-feu.

Lors d’une conférence de presse lundi, Yoav Gallant a déclaré qu’Israël avait récemment mis fin à ses opérations terrestres intensives dans le nord de Gaza après avoir pris le contrôle militaire de la région. Il a ajouté qu’il s’attendait à des résultats similaires dans le sud également.

“Cela va bientôt se terminer”, a-t-il déclaré. “Dans les deux cas, nous atteindrons le moment pour la prochaine étape.”

Cette déclaration intervient un jour après que la Maison Blanche a appelé Israël à réduire son offensive.

Gallant n’a donné aucun détail sur le calendrier et a déclaré qu’Israël visait toujours les dirigeants du Hamas. Il les a qualifiés de « tête du serpent » et a déclaré qu’ils se cacheraient probablement à Khan Younis, la ville du sud où s’est concentrée l’offensive ces dernières semaines.

Gallant a également exclu un cessez-le-feu, affirmant que la pression militaire est le seul moyen d’obtenir la libération de plus de 100 otages toujours détenus par le Hamas.

« Ce n’est qu’en position de force que nous pouvons garantir la libération des otages », a-t-il déclaré.

Le chef de l’ONU met en garde contre la famine et les maladies à Gaza alors que l’aide s’échelonne

NATIONS UNIES — Le secrétaire général de l’ONU affirme que Gaza est confrontée à « l’ombre longue de la famine » et au risque d’épidémies en raison des obstacles à l’acheminement de l’aide vitale.

Antonio Guterres n’a pas mentionné Israël nommément dans ses remarques lundi, mais a imputé l’incapacité de répondre aux besoins humanitaires croissants de Gaza aux bombardements généralisés, aux barrières à l’entrée sur le territoire et aux restrictions de distribution à l’intérieur de celui-ci – le tout sous le contrôle d’Israël.

Il s’est dit « profondément troublé par la violation flagrante du droit international humanitaire à laquelle nous assistons ».

Les responsables israéliens ont nié avoir entravé l’acheminement de l’aide, affirmant que l’ONU devait fournir davantage de travailleurs et de camions.

Mais Guterres a déclaré que l’ONU et ses partenaires « ne peuvent pas fournir efficacement une aide humanitaire alors que Gaza est soumise à des bombardements aussi intenses, généralisés et incessants ». Il a souligné la mort de 152 membres du personnel de l’ONU à Gaza depuis le début de la guerre, « la plus grande perte de vies humaines dans l’histoire de notre organisation ».

Il a appelé à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et à la libération de tous les otages capturés par le Hamas lors de son déchaînement du 7 octobre dans le sud d’Israël, qui a déclenché la guerre.