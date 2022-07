Mises à jour en direct : les Saoudiens vont renforcer leurs liens avec Israël en autorisant des vols directs, déclare Biden

Le président Biden avec le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, en Cisjordanie vendredi. Le crédit… Doug Mills/Le New York Times

JERUSALEM – Le président Biden a déclaré vendredi que son engagement en faveur d’une solution à deux États au conflit israélo-palestinien n’avait pas diminué. Mais il a également déclaré que “le terrain n’est pas mûr en ce moment pour relancer les négociations”, alors même qu’il a exprimé l’espoir que les accords diplomatiques conclus en 2020 entre Israël et quatre États arabes pourraient donner un nouvel élan au processus de paix.

“En ce moment, alors qu’Israël améliore ses relations avec ses voisins dans toute la région, nous pouvons exploiter ce même élan pour revigorer le processus de paix entre le peuple palestinien et les Israéliens”, a déclaré M. Biden, faisant référence à un ensemble d’accords connus sous le nom de les accords d’Abraham, qui ont été négociés sous l’administration Trump.

M. Biden a fait ces commentaires lors d’une conférence de presse après avoir rencontré le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à un moment sombre pour les Palestiniens. La réunion a eu lieu à Bethléem au lieu de Ramallah, le centre administratif de l’autorité, pour permettre à M. Biden de visiter brièvement l’église de la Nativité, la basilique du IVe siècle qui se dresse sur un site où la tradition veut que Jésus soit né.

Ses remarques faisaient suite à un appel de M. Abbas à M. Biden pour aider à “préparer l’atmosphère d’un horizon politique pour une paix juste, globale et durable”.

“N’est-il pas temps que cette occupation cesse ?” a déclaré M. Abbas lors de la conférence de presse. « La clé de la paix et de la sécurité dans notre région commence par la reconnaissance de l’État de Palestine », a-t-il ajouté, quelques heures après que l’Arabie saoudite a commencé à prendre des mesures progressives pour normaliser ses relations avec Israël.

“L’opportunité de la solution à deux États le long des frontières de 1967 n’est peut-être disponible qu’aujourd’hui”, a déclaré le dirigeant palestinien. “Mais nous ne savons pas ce qui se passera plus tard.”

M. Biden a à son tour déclaré que son engagement envers l’objectif d’une solution à deux États n’avait pas changé, déclarant: «Deux États le long des lignes de 1967 avec des échanges de terres mutuellement convenus restent le meilleur moyen d’atteindre des mesures égales de sécurité, prospérité, liberté et démocratie pour les Palestiniens comme pour les Israéliens.

M. Abbas a également poussé M. Biden à retirer l’Organisation de libération de la Palestine de la liste américaine du terrorisme et à rouvrir le consulat américain aux Palestiniens à Jérusalem et la mission de l’OLP à Washington, toutes deux fermées sous le président Donald J. Trump.

La direction palestinienne est divisée entre l’Autorité palestinienne, qui administre certaines parties de la Cisjordanie, et le Hamas, le groupe militant islamiste qui a arraché le contrôle de Gaza à l’autorité en 2007. La plupart des Palestiniens voient peu d’espoir de réconciliation, selon de récents sondages.

À Gaza, le blocus imposé par Israël et l’Égypte en est à sa 15e année. Un Palestinien sur quatre était au chômage en 2021. Sept sur 10 disent qu’ils pensent qu’un État palestinien n’est plus faisable en raison de l’expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie, selon un sondage de juin. Près de 80 pour cent veulent la démission de M. Abbas, le président de l’autorité, qui a été élu pour la dernière fois en 2005, et la grande majorité considère à la fois l’autorité et le Hamas comme corrompus.

Dans ce contexte, de nombreux Palestiniens sont frustrés par l’administration Biden, 65 % s’opposant au dialogue entre leurs dirigeants et les États-Unis. Alors que l’administration Biden a souvent appelé à une solution à deux États au conflit palestinien – et M. Biden a répété cet appel jeudi – la perception parmi les analystes est qu’il n’a pas assorti ses paroles d’actions.

À la veille de la visite de M. Biden, la Maison Blanche a annoncé plusieurs mesures financières destinées à améliorer la vie des Palestiniens, mais s’est arrêtée avant un processus politique pour créer un État palestinien et a laissé en place plusieurs mesures de l’ère Trump.

Dans ses remarques de vendredi, M. Biden a également appelé l’Autorité palestinienne à faire davantage pour nettoyer sa propre maison.

“L’Autorité palestinienne a également un travail important à faire, si vous me permettez de le dire”, a déclaré M. Biden. « Le moment est venu de renforcer les institutions palestiniennes pour améliorer la gouvernance, la transparence et la responsabilité. Il est maintenant temps de libérer l’incroyable potentiel du peuple palestinien grâce à un plus grand engagement et à une société civile pour lutter contre la corruption, faire progresser les droits et les libertés et améliorer les services communautaires.