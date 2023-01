Mises à jour en direct : les manifestants des élections brésiliennes prennent d’assaut les bureaux du gouvernement

RIO DE JANEIRO — En 2019, Luiz Inácio Lula da Silva passait 23 heures par jour dans une cellule isolée équipée d’un tapis roulant dans un pénitencier fédéral.

L’ancien président du Brésil avait été condamné à 22 ans pour corruption, une condamnation qui semblait mettre fin à la carrière légendaire de l’homme qui avait autrefois été le lion de la gauche latino-américaine.

Maintenant, libéré de prison, M. Lula est à nouveau président du Brésil, une résurrection politique qui semblait autrefois impensable.

M. Lula, 76 ans, un gauchiste zélé dont les condamnations pour corruption ont été annulées après que la Cour suprême du Brésil a statué que le juge dans ses affaires était partial, a battu le président Jair Bolsonaro, 67 ans, nationaliste de droite sortant, et a été investi le 1er janvier. .

Cette victoire a achevé un parcours remarquable pour M. Lula, que l’ancien président Barack Obama a qualifié un jour de « l’homme politique le plus populaire de la planète ».

Lorsqu’il a quitté ses fonctions en 2011 après deux mandats, le taux d’approbation de M. Lula a dépassé les 80 %. Mais il est ensuite devenu la pièce maîtresse d’une enquête tentaculaire sur les pots-de-vin du gouvernement qui a conduit à près de 300 arrestations, le conduisant en prison.

Aujourd’hui, l’ancien dirigeant syndical est de retour à la tête de la plus grande nation d’Amérique latine, avec 217 millions d’habitants, avec pour mandat de défaire l’héritage de M. Bolsonaro.

« Comment ont-ils essayé de détruire Lula ? J’ai passé 580 jours en prison parce qu’ils ne voulaient pas que je me présente », a déclaré M. Lula à une foule de partisans pendant sa campagne, sa fameuse voix rocailleuse encore plus rauque avec l’âge. “Et je suis resté calme là-bas, me préparant comme Mandela l’a fait pendant 27 ans.”

Le retour de M. Lula à la présidence a consolidé son statut de figure la plus influente de la démocratie brésilienne moderne. Ancien métallurgiste avec une éducation de cinquième année et fils d’ouvriers agricoles analphabètes, il a été une force politique pendant des décennies, menant un changement transformationnel dans la politique brésilienne loin des principes conservateurs et vers les idéaux de gauche et les intérêts de la classe ouvrière.

Le Parti des travailleurs de gauche qu’il a cofondé en 1980 a remporté quatre des huit élections présidentielles depuis la fin de la dictature militaire brésilienne en 1988.

En tant que président de 2003 à 2010, l’administration de M. Lula a aidé à sortir 20 millions de Brésiliens de la pauvreté, a revitalisé l’industrie pétrolière nationale et élevé le Brésil sur la scène mondiale, notamment en accueillant la Coupe du monde et les Jeux olympiques d’été.

Mais cela a également permis à un vaste programme de pots-de-vin de se répandre dans tout le gouvernement, avec de nombreux alliés du Parti des travailleurs reconnus coupables d’avoir accepté des pots-de-vin. Bien que les tribunaux aient rejeté les deux condamnations de M. Lula pour avoir accepté un condo et des rénovations d’entreprises de construction soumissionnant pour des contrats gouvernementaux, ils n’ont pas affirmé son innocence.

M. Lula a longtemps soutenu que les accusations étaient fausses.