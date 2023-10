Les forces israéliennes ont mené un autre raid terrestre à Gaza avant une invasion attendue du territoire dirigé par le Hamas. Pendant ce temps, des avions de guerre américains ont frappé des cibles dans l’est de la Syrie après des attaques contre les forces américaines par des combattants soutenus par l’Iran, ajoutant aux tensions régionales alimentées par la guerre de Gaza qui dure depuis trois semaines.

Le bilan des morts palestiniens a dépassé les 7 000 alors qu’Israël a lancé des vagues de frappes aériennes en réponse aux massacres sanglants du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre. Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, qui suit le bilan, a publié une liste détaillée comprenant des noms et des numéros d’identification. Jeudi. En Cisjordanie occupée, plus de 110 Palestiniens ont été tués dans les violences et les raids israéliens depuis le 7 octobre.

Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël, pour la plupart des civils, lors de l’attaque initiale du Hamas. En outre, 229 personnes, dont des étrangers, des enfants et des personnes âgées, ont été capturées par le Hamas lors de l’incursion et restent en captivité à Gaza. Quatre otages avaient été libérés plus tôt.

Actuellement:

1. Les États-Unis frappent des sites liés à l’Iran en Syrie en représailles aux attaques contre les troupes américaines 2. Les données du ministère de la Santé de Gaza, remises en question après l’explosion de l’hôpital, ont résisté à un examen minutieux 3. Certaines parties de Gaza ressemblent à un désert vu de l’espace. Cherchez les bâtiments déformés et les bandes de gris 4. Les Palestiniens plaident « arrêtez les bombes » lors de la réunion de l’ONU, mais Israël insiste sur le fait que le Hamas doit être « anéanti ». 5. Découvrez plus de couverture d’AP sur https://apnews.com/hub/israel-hamas-war.

Voici ce qui se passe dans la dernière guerre entre Israël et le Hamas :

LE CAIRE — Un missile qui a atterri vendredi matin dans la ville rouge égyptienne de Taba a blessé six personnes, ont indiqué les médias d’État.

Selon les informations d’Al-Qahera, qui entretient des liens étroits avec les services de renseignement égyptiens, le missile a touché un établissement médical où étaient garées des ambulances et un bâtiment administratif d’un hôpital. Une enquête est en cours.

Les six personnes ont été légèrement blessées et étaient soignées dans un hôpital, a indiqué le ministère égyptien de la Santé.

Une source sécuritaire anonyme citée par al-Qahera a déclaré que l’Égypte se réservait le droit de répondre à l’attaque. Une fois la destination du lancement déterminée, toutes les options sont disponibles, a-t-il ajouté.

Taba se trouve juste à la frontière avec Israël et à environ 10 kilomètres de la ville d’Eilat, au sud d’Israël.

Les États-Unis ont ciblé deux sites liés à des combattants soutenus par l’Iran, disent des militants

BEYROUTH — Les frappes aériennes américaines sur la province syrienne de Deir el-Zour, dans l’est de la Syrie, ont ciblé deux endroits où sont basés des combattants soutenus par l’Iran, selon des militants de l’opposition syrienne.

Omar Abu Layla, un militant basé en Europe qui dirige le média Deir Ezzor 24, a déclaré que la cible principale était une zone connue sous le nom de fermes, située juste à l’extérieur de la ville de Mayadeen. Le site a été évacué et personne n’a été blessé, a-t-il précisé.

La deuxième frappe a touché vendredi matin une zone connue sous le nom de « ceinture verte » dans la région de Boukamal, frontalière avec l’Irak, a-t-il indiqué.

“Ces frappes étaient attendues en raison des actes de provocation répétés”, a déclaré Abou Layla en faisant référence aux attaques visant des bases américaines en Irak et en Syrie.

Abu Layal a déclaré que la zone des fermes est un point important où les armes importées d’Iran sont stockées puis expédiées vers d’autres régions du Liban.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme, basé en Grande-Bretagne, un observateur de guerre de l’opposition, a également signalé des frappes sur les fermes près de Mayadeen et d’Ashara, près de la frontière avec l’Irak. L’OSDH a ​​indiqué que des ambulances avaient été vues se précipiter vers la zone, mais il n’était pas clair s’il y avait des victimes.

Le Pentagone a déclaré que les frappes aériennes avaient ciblé deux sites liés au Corps des Gardiens de la révolution iraniens, en représailles aux attaques de drones et de missiles contre des bases et du personnel américains dans la région.

LA SESSION DE L’UNGA SUR LA GUERRE REPREND VENDREDI MATIN

NATIONS UNIES – « Arrêtez les bombes et sauvez des vies ! » » a plaidé l’ambassadeur palestinien lors d’une réunion émouvante de l’ONU jeudi sur la guerre à Gaza. Mais l’envoyé d’Israël a été catégorique, déclarant à nouveau : « Nous n’aurons pas de repos jusqu’à ce que le Hamas soit anéanti. »

La guerre déclenchée par les attaques surprises des dirigeants du Hamas à Gaza contre Israël le 7 octobre s’est déroulée dans la vaste salle de l’Assemblée générale des 193 pays, où les pays arabes s’attendaient à adopter vendredi une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza après le conflit. Les quatre tentatives infructueuses du Conseil de sécurité pour parvenir à un accord sur une quelconque action.

Lors de la reprise de la session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée, les orateurs les uns après les autres ont soutenu l’appel au cessez-le-feu de la résolution arabe – à l’exception de l’ambassadeur israélien à l’ONU, Gilad Erdan, qui a déclaré devant l’organisation mondiale composée de 193 membres : « Un cessez-le-feu signifie donner au Hamas le temps de se réarmer. pour qu’ils puissent nous massacrer à nouveau.

La réunion d’urgence de l’Assemblée générale reprend vendredi matin, avec environ 100 orateurs restants.

La résolution soumise au vote dans l’après-midi appelle à un cessez-le-feu immédiat et exige que toutes les parties respectent le droit international et protègent les civils. Les résolutions de l’Assemblée générale ne sont pas juridiquement contraignantes. Mais ils reflètent l’opinion mondiale et l’ampleur du vote en faveur sera étroitement surveillée.

