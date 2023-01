Mises à jour en direct : les émeutiers protestent contre les bureaux du gouvernement lors de la tempête électorale au Brésil

Les Brésiliens se sont rendus aux urnes en octobre pour élire un nouveau président dans un second tour meurtrier entre deux candidats offrant des visions radicalement différentes pour l’avenir de la plus grande démocratie d’Amérique latine.

Le vote est intervenu après une longue et laide campagne qui a opposé le président sortant de droite, Jair Bolsonaro, à l’ancien président de deux mandats, Luiz Inácio Lula da Silva.

M. Bolsonaro a rassemblé ses partisans autour de ce qu’il a appelé une attaque de gauche contre les valeurs familiales et les libertés individuelles. Il a fait des universitaires, des médias et même des institutions démocratiques, dont le Congrès et la Cour suprême du Brésil, des ennemis.

M. Lula, qui a finalement remporté les élections, a juré de gouverner pour tous les Brésiliens, tout en ramenant le pays à un passé plus prospère, bien que son histoire de scandales de corruption ait divisé les électeurs.

Une grande partie de la campagne, qui a été marquée par la désinformation et des attaques en ligne vicieuses, s’est transformée en dénigrement avec peu de discussions sur les défis auxquels le prochain dirigeant du pays serait confronté.

Quels étaient les problèmes ?

L’élection est intervenue à un moment crucial pour le Brésil, où la flambée des prix des denrées alimentaires et du carburant, associée à un ralentissement économique douloureux, a provoqué une augmentation de la pauvreté, annulant des décennies de progrès social et économique.

Les inquiétudes environnementales et climatiques étaient également importantes. La déforestation en Amazonie a atteint des sommets en 15 ans sous M. Bolsonaro, qui a affaibli les protections environnementales et a soutenu que la forêt tropicale devrait être ouverte à l’exploitation minière, à l’élevage et à l’agriculture. La destruction de l’Amazonie – et ses effets sur les efforts pour éviter une crise climatique – a fait du Brésil un paria mondial.

La santé de la démocratie brésilienne suscite également des inquiétudes. M. Bolsonaro a semé le doute sur l’intégrité du système électoral, affirmant sans preuves que les machines à voter électroniques du pays pouvaient être truquées. Ses efforts ont alimenté les inquiétudes au pays et à l’étranger selon lesquelles une perte potentielle pour M. Bolsonaro l’inciterait à rallier ses millions de partisans pour descendre dans la rue et exiger qu’il reste au pouvoir.

Qu’a proposé M. Lula ?

M. Lula a supervisé une ère de croissance au cours de ses deux mandats, lorsqu’un boom alimenté par les matières premières a transformé le Brésil en une réussite mondiale. Il a promis de ramener le pays à ces jours de gloire.

Le candidat de gauche s’est engagé à augmenter les impôts des riches et à augmenter les dépenses publiques, “en mettant le peuple dans le budget”. Ses projets incluent une multitude de programmes sociaux, tels qu’un bon d’achat mensuel de 113 dollars rivalisant avec celui proposé par M. Bolsonaro. Les familles pauvres avec enfants recevront également 28 dollars supplémentaires par mois pour chaque enfant de moins de 6 ans.

M. Lula a également promis d’ajuster le salaire minimum brésilien en fonction de l’inflation et de relancer un plan de logement pour les pauvres, tout en garantissant la sécurité alimentaire des personnes confrontées à la faim.

Ancien syndicaliste, M. Lula prévoyait de relancer la croissance et de “créer des opportunités de travail et d’emploi” en dépensant dans les infrastructures. Mais il prévoyait également d’investir dans une “économie verte”, avertissant que le Brésil devait passer à des systèmes énergétiques et alimentaires plus durables.

Sur l’Amazonie, M. Lula a signalé qu’il réprimerait les crimes environnementaux commis par les milices, les accapareurs de terres, les bûcherons et autres.

Qu’a proposé M. Bolsonaro ?

M. Bolsonaro a promis de verser des paiements en espèces d’environ 113 dollars par mois aux familles dans le besoin, prolongeant une politique temporaire créée à l’origine pour atténuer le coup de la pandémie. Le plan a été conçu pour « réduire la pauvreté et contribuer à une croissance économique durable », selon le plan politique officiel de M. Bolsonaro.

Avant les élections, M. Bolsonaro a dépensé beaucoup d’argent pour l’aide sociale et les subventions au carburant.

Il s’est également engagé à créer des emplois en éliminant la bureaucratie, en réduisant les impôts et en investissant dans la technologie. Dans un autre clin d’œil aux chefs d’entreprise, qui lui ont apporté un soutien vital lors de sa première course à la présidence, M. Bolsonaro a déclaré qu’il maintiendrait une approche de marché libre et maintiendrait la dette publique sous contrôle.

Faisant écho à la rhétorique qui lui a valu le soutien des électeurs ultraconservateurs et évangéliques il y a quatre ans, M. Bolsonaro a également promis de défendre “la famille”, en s’opposant à l’avortement légal et à l’éducation transgenre dans les écoles.

M. Bolsonaro a également promis d’étendre les politiques de répression de la criminalité, s’engageant à élargir davantage l’accès aux armes à feu, une politique qu’il attribue à une baisse des crimes violents au Brésil.

Comment M. Bolsonaro a-t-il semé le doute sur la légitimité de l’élection ?

Les Brésiliens votent sur des machines à voter électroniques, un système en place depuis plus de deux décennies et qui a été au centre des affirmations de M. Bolsonaro concernant le risque de fraude électorale.

M. Bolsonaro a présenté un piratage de l’agence électorale brésilienne en 2018 comme preuve de fraude, bien qu’une enquête ait montré que les pirates n’étaient pas en mesure de modifier le total des votes ou d’accéder aux machines à voter.

M. Bolsonaro a également souligné les accusations de corruption passées de M. Lula, qui ont été annulées, comme preuve qu’il était un voleur prévoyant de voler le vote.

Des sondages erronés ont également soulevé des questions sur la crédibilité des sociétés de sondage et ont donné du crédit aux affirmations de M. Bolsonaro selon lesquelles les sondages ne reflétaient pas fidèlement sa popularité. Au premier tour de scrutin, M. Lula a remporté 48 % des voix, tandis que M. Bolsonaro a obtenu 43 %, surpassant considérablement les sondages préélectoraux.