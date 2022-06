Mises à jour en direct | Les dirigeants du G-7 envisagent d’interdire les importations d’or russe

ELMAU, Allemagne (AP) – Les dernières nouvelles sur le sommet du G-7, la réunion annuelle des principales économies démocratiques, qui se tient cette année dans les Alpes bavaroises allemandes :

Le président américain Joe Biden a déclaré que les États-Unis et d’autres grandes économies du Groupe des Sept avaient l’intention d’annoncer une interdiction des importations d’or en provenance de Russie.

Ils espèrent que cette mesure isolera davantage la Russie économiquement suite à son invasion de l’Ukraine.

Biden a annoncé cette étape dimanche au début du sommet annuel du G-7, qui se tient cette année en Allemagne.

De hauts responsables de l’administration Biden ont déclaré que l’or était la deuxième plus grande exportation de Moscou après l’énergie, et que l’interdiction des importations rendrait plus difficile la participation de la Russie aux marchés mondiaux.

Le fil Twitter de Biden a déclaré que la Russie “engrange des dizaines de milliards de dollars” grâce à la vente de son or, sa deuxième plus grande exportation après l’énergie.

La Grande-Bretagne affirme que les exportations d’or valaient environ 15,5 milliards de dollars pour l’économie russe en 2021 et que la valeur de l’or pour l’élite russe a augmenté depuis le début de la guerre, alors que les riches Russes cherchent à contourner les sanctions occidentales.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré qu’une interdiction par les pays du G-7 de l’or russe “touchera directement les oligarques russes et frappera au cœur de la machine de guerre de Poutine”.

___

DÉVELOPPEMENTS CLÉS :

– Le président américain Joe Biden est arrivé dans les Alpes bavaroises allemandes pour la réunion annuelle du G-7.

___

AUTRES DÉVELOPPEMENTS :

L’Allemagne souhaite que les pays se réunissent dans un “club climatique” pour lutter contre le réchauffement climatique.

Le chancelier allemand Olaf Scholz fera avancer son plan lors du sommet du G-7 de cette année, qu’il accueille à partir de dimanche.

L’idée du “club climatique” a été lancée pour la première fois par l’économiste de Yale, William Nordhaus, qui a déclaré que la nature volontaire des accords climatiques existants n’avait pas apporté suffisamment de progrès.

Les membres du club s’accorderaient sur des objectifs d’émissions ambitieux et s’exempteraient mutuellement des tarifs commerciaux liés au climat.

Les experts disent que le succès dépend de l’adhésion d’une masse critique de pays qui comprendrait les principales économies d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie.

Cela pourrait faire pression sur les principaux pollueurs du monde en développement, comme la Chine et l’Inde, pour qu’ils intensifient leurs efforts ou voient leurs exportations frappées de droits de douane.

___

Le président américain Joe Biden est arrivé dans les Alpes bavaroises allemandes pour la réunion annuelle des principales économies démocratiques, la guerre en Ukraine et ses conséquences occupant le devant de la scène.

Biden et ses alliés du Groupe des Sept prévoient des discussions sur la manière d’assurer l’approvisionnement énergétique et de lutter contre l’inflation dans le contexte de l’invasion russe.

Le sommet du G-7 vise également à s’assurer que la coalition mondiale qui travaille à punir le Kremlin pour la guerre de quatre mois tient bon.

Biden devait commencer sa visite dimanche par une rencontre bilatérale avec l’hôte du sommet, le chancelier allemand Olaf Scholz.

Dans l’après-midi, Biden devait rencontrer dans des cadres formels et informels les dirigeants de la Grande-Bretagne, du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon et de l’Union européenne.

___

Suivez la couverture du sommet du G-7 par AP : https://apnews.com/hub/g-7-summit

The Associated Press