Mises à jour en direct | Les dirigeants de l’OTAN gardés par 10 000 policiers espagnols

Le rassemblement de 40 dirigeants mondiaux, dont le président américain Joe Biden, se déroule derrière des barrages routiers formés de fourgons de police et de voitures blindées.

Les autorités locales ont recommandé aux habitants de Madrid de travailler à domicile si possible et d’éviter de compliquer davantage les problèmes de circulation causés par l’appareil de sécurité.

Stoltenberg a déclaré mercredi au début du sommet de l’OTAN à Madrid que les alliés se réunissaient “au milieu de la crise de sécurité la plus grave à laquelle nous ayons été confrontés”.

“Ce sera un sommet historique et transformateur”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Stoltenberg a déclaré que l’alliance allait s’entendre sur la dissuasion pour pouvoir déployer plus de formations de combat et obtenir plus d’équipements prépositionnés en Europe de l’Est d’ici l’année prochaine.