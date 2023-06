Mises à jour en direct | Les critiques pointent le manque de certification du submersible Titan

Suivez les mises à jour en direct sur le submersible qui a disparu en emmenant cinq personnes sur l’épave du Titanic.

LES CRITIQUES SOULIGNENT LE MANQUE DE CERTIFICATION POUR LE TITAN SUBMERSIBLE

Bob Ballard, membre de l’équipe de recherche qui a découvert l’épave du Titanic en 1985, a qualifié l’absence de certification par des experts extérieurs de « preuve irréfutable » dans le cas du submersible Titan.

Les garde-côtes américains ont annoncé jeudi que le Titan, un petit engin se dirigeant vers l’épave du Titanic, a subi une implosion catastrophique, tuant les cinq personnes à bord.

« Nous avons également effectué des milliers et des milliers de plongées avec d’autres pays à ces profondeurs et nous n’avons jamais eu d’incident », a déclaré Ballard vendredi sur ABC « Good Morning America ». « C’est donc la première fois, et le pistolet fumant est que c’est la première fois par un sous-marin qui n’a pas été classé. »

Apparaissant dans la même émission, le réalisateur de « Titanic », James Cameron, a qualifié le manque de certification par une entité d’ingénierie ou un « bureau de classement » d' »échec critique ».

Il a décrit plusieurs problèmes potentiels avec la conception du Titan, mais a déclaré que le maillon le plus faible était la coque en composite de fibre de carbone.

« Vous n’utilisez pas de composites pour les vaisseaux qui subissent une pression externe. Ils sont parfaits pour les récipients à pression interne, comme les bouteilles de plongée, par exemple, mais ils sont terribles pour la pression externe », a-t-il déclaré. « Il s’agissait donc d’essayer d’appliquer la pensée de l’aviation à un problème d’ingénierie de submersion profonde. Et nous avons tous dit que c’était une mauvaise idée.

LA GARDE CÔTIÈRE DIT QUE L’ACCENT RESTE SUR LA RECHERCHE, L’ENQUÊTE OFFICIELLE N’EST PAS ENCORE LANCÉE

Toujours concentrées sur les recherches, les garde-côtes américains ont indiqué vendredi qu’une enquête officielle n’avait pas encore été lancée sur la disparition et l’implosion du submersible Titan.

Les responsables de la Garde côtière ont annoncé jeudi que l’engin qui se dirigeait vers l’épave du Titanic a subi une implosion catastrophique, tuant les cinq personnes à bord.

Vendredi matin, la Garde côtière a déclaré qu’une enquête officielle n’avait pas encore été lancée car les agences impliquées se concentraient sur la recherche et déterminaient toujours qui avait la compétence et l’autorité appropriées pour la diriger. Les possibilités incluent la Garde côtière américaine, la Garde côtière canadienne, d’autres organismes fédéraux ou internationaux, ou un effort conjoint.

La Garde côtière a également déclaré qu’il était trop tôt pour dire si des changements de politique seraient apportés.

LE SYSTÈME ACOUSTIQUE DE LA MARINE AMÉRICAINE A DÉTECTÉ UNE « ANOMALIE » QUI ÉTAIT PROBABLEMENT IMPLOSION, DIT UN OFFICIEL

Un système acoustique de la marine américaine a détecté dimanche une « anomalie » qui était probablement l’implosion fatale du Titan, selon un haut responsable militaire.

La Marine est revenue et a analysé ses données acoustiques après que le submersible Titan a été porté disparu dimanche. Les responsables de la Garde côtière ont annoncé jeudi que l’engin avait subi une implosion catastrophique, tuant les cinq personnes à bord.

Cette anomalie était « compatible avec une implosion ou une explosion dans le voisinage général de l’endroit où le submersible TITAN fonctionnait lorsque les communications ont été perdues », selon un haut responsable de la Marine.

Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter d’un système de détection acoustique sensible.

La Marine a transmis l’information à la Garde côtière, qui a poursuivi ses recherches car la Marine ne considérait pas les données comme définitives.

Le Wall Street Journal a d’abord rapporté jeudi l’implication de la Navy.

LE PROPRIÉTAIRE DES DROITS DE SAUVETAGE DU TITANIC DÉPLORE LA PERTE D’UN EXPERT EN ÉPAVE

RMS Titanic, Inc., la société qui détient les droits de récupération de l’épave du Titanic, pleure la perte de l’expert du Titanic Paul-Henri Nargeolet, qui faisait partie des cinq personnes tuées à bord du submersible Titan lorsqu’il a implosé cette semaine.

Nargeolet – connu sous le nom de « PH » – était un employé de longue date de l’entreprise.

« Le monde maritime a perdu un leader emblématique et inspirant de l’exploration en haute mer, et nous avons perdu un ami cher et précieux », a déclaré jeudi la société dans un communiqué.

L’ami et ancien collègue Matthew Tulloch a déclaré que Nargeolet aimait son travail depuis le moment où ils ont collaboré dans les années 1990 jusqu’à la mort de Nargeolet.

« Je n’ai jamais eu l’impression qu’il avait hâte de prendre sa retraite », a déclaré Tulloch avec un petit rire. « Vous pensez en quelque sorte aux gens lorsqu’ils prennent leur retraite, puis ils peuvent continuer et faire des choses qu’ils aiment faire. C’était exactement cela pour lui – je ne peux penser à rien dont je sois conscient qu’il aimerait faire plus que voyager et partager des informations et ses expériences avec les gens.

