Mises à jour en direct | Les avions américains frappent le Yémen une sixième fois alors que la guerre israélienne à Gaza exacerbe les tensions régionales | nouvelles nationales

Des avions de combat américains ont frappé des sites rebelles houthis au Yémen pour la sixième fois vendredi, éliminant les lanceurs de missiles antinavires prêts à tirer. Les militants Houthis soutenus par l’Iran affirment que leurs attaques contre le transport maritime mondial dans le couloir de la mer Rouge visent à mettre fin à la guerre menée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza.

Maintenant dans son quatrième mois, la guerre à Gaza est l’une des campagnes militaires les plus meurtrières et les plus destructrices dans l’histoire récente et a accru les tensions à travers le Moyen-Orient.

Ministère de la Santé de Gaza affirme que près de 25 000 Palestiniens ont été tués dans le conflit, et les Nations Unies affirment qu’il y a plus d’un demi-million de personnes à Gaza – un quart de la population – sont affamés.

En Israël, environ 1 200 personnes ont été tuées lors des Attaque du 7 octobre par le Hamas qui a déclenché la guerre, qui a vu quelque 250 personnes prises en otage par des militants. Plus de 100 otages seraient retenus captifs à Gaza.

LA GUERRE À GAZA A TUÉ 16 000 FEMMES ET ENFANTS — ENVIRON 2 MÈRES PAR HEURE — DIT L’ONU

NATIONS UNIES — La guerre à Gaza a tué environ 16 000 femmes et enfants, dont environ deux mères, chaque heure depuis l’invasion surprise d’Israël par le Hamas le 7 octobre, selon l’agence des Nations Unies pour l’égalité des sexes.

ONU Femmes a également estimé qu’au moins 3 000 femmes pourraient être devenues veuves et chefs de famille au cours des plus de 100 jours de conflit, et qu’au moins 10 000 enfants pourraient avoir perdu leur père.

Dans un rapport publié vendredi sur « L’impact genré de la crise à Gaza », ONU Femmes a souligné l’inégalité entre les sexes et le fardeau qui pèse sur les femmes fuyant les combats et étant déplacées à maintes reprises. Sur les 2,3 millions d’habitants du territoire, dit-il, 1,9 millions sont déplacés et « près d’un million sont des femmes et des filles » cherchant refuge et sécurité dans un territoire où aucun endroit n’est sûr.

La directrice exécutive d’ONU Femmes, Sima Bahous, a déclaré qu’il fallait beaucoup plus d’aide pour parvenir à Gaza, en particulier pour les femmes et les enfants, et pour mettre fin à la guerre. “C’est un moment de paix”, a-t-elle déclaré. « Nous devons cela à toutes les femmes et filles israéliennes et palestiniennes. Ce n’est pas leur conflit. Ils ne doivent plus en payer le prix.

LE MANQUE D’EAU GRAVE À GAZA AGRIGE LE RISQUE DE MALADIE, DÉCLARE L’ONU

NATIONS UNIES – Les Nations Unies rapportent que l’approvisionnement en eau à Gaza a considérablement diminué, ce qui pose des menaces sanitaires et environnementales et entraîne 152 000 cas de diarrhée. Plus de la moitié des personnes concernées sont des enfants de moins de cinq ans.

Selon les partenaires humanitaires de l’ONU, les puits municipaux qui produisent de l’eau salée de qualité inférieure ne produisent actuellement qu’un dixième de ce qu’ils produisaient avant le début de la guerre le 7 octobre, a déclaré l’ONU, soit plus de 21 000 mètres cubes par jour par rapport à 255 000 mètres cubes.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré vendredi qu’avant les hostilités, l’eau provenant des canalisations exploitées par Israël était la meilleure source d’eau potable, mais qu’à l’heure actuelle, seule une des trois canalisations – le point de Bani Said – est fonctionnelle. Elle produit moins de la moitié de ce qui aurait été disponible si toutes les lignes avaient fonctionné, a-t-il déclaré.

Le bureau humanitaire de l’ONU affirme qu’Israël a fermé une conduite d’eau vers Gaza et qu’une autre a été endommagée pendant la guerre, ne laissant qu’une seule conduite d’eau fonctionnelle.

L’eau des usines de dessalement ne représente actuellement que 7 % de la capacité d’avant la crise, a déclaré Dujarric, et selon les partenaires de l’ONU, les kits de test et le chlore pour traiter l’eau dans tout Gaza ne sont pas disponibles en raison des restrictions à l’importation.

La pénurie d’eau a également eu de graves conséquences sur l’assainissement, a-t-il ajouté.

L’Organisation mondiale de la santé rapporte qu’en moyenne, 500 personnes partagent les mêmes toilettes, et plus de 2 000 personnes sont parfois obligées d’utiliser une seule douche alors que certains refuges n’en ont pas, a déclaré Dujarric.

“Le manque de toilettes et de services d’assainissement a contraint les gens à déféquer en plein air, augmentant ainsi les inquiétudes concernant les épidémies”, a déclaré le porte-parole de l’ONU.

DES RESPONSABLES DU HAMAS EN VISITE À MOSCOU POUR DISCUTER DE LA FIN DE LA GUERRE À GAZA

LE CAIRE — Le Hamas a déclaré qu’une délégation de hauts responsables a rencontré vendredi le ministère russe des Affaires étrangères à Moscou pour discuter des moyens de mettre fin au conflit à Gaza. C’est la deuxième fois qu’une délégation du Hamas se rend à Moscou depuis le début de la guerre.

Dans un communiqué, le groupe militant a déclaré que la délégation était dirigée par Moussa Abu Marzouk, chef du bureau des relations internationales de Hama, qui s’est entretenu avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov, des otages détenus par le groupe et des moyens de parvenir à un éventuel cessez-le-feu. -accord de feu avec Israël.

Bassem Naim, haut responsable du Hamas, faisait également partie de la délégation de trois hommes. Aucune autre information sur la réunion n’était disponible dans l’immédiat.

La Russie a condamné le Hamas pour l’attaque du 7 octobre contre le sud d’Israël qui a déclenché le conflit, mais a également critiqué Israël pour son recours excessif à la force lors de ses bombardements sur Gaza. Moscou a appelé à un cessez-le-feu immédiat depuis le début de la guerre.

Interrogé sur la réunion de Moscou, le porte-parole des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a déclaré aux journalistes que l’ONU n’était pas impliquée, mais qu’elle n’avait aucune réserve quant aux négociations par diverses voies diplomatiques. Les principales parties doivent parler, a-t-il déclaré, et l’ONU espère simplement que les discussions aboutiront à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et à la libération immédiate et inconditionnelle des otages israéliens détenus à Gaza.

Le téléphone et Internet de Gaza reviennent progressivement en ligne après une panne de 8 jours

RAMALLAH, Cisjordanie — Le fournisseur de télécommunications palestinien Paltel a déclaré vendredi que les services de communication à travers Gaza reprenaient progressivement après une panne de près de huit jours, la plus longue de la guerre.

Les services de communication ont complètement chuté au moins sept fois depuis le début de la guerre le 7 octobre, selon Paltel.

Les coupures de téléphone et d’Internet ont rendu presque impossible pour les habitants de Gaza de communiquer avec le monde extérieur ou à l’intérieur du territoire, entravant l’acheminement de l’aide humanitaire et les efforts de secours des premiers intervenants alors qu’Israël continue de bombarder ce qu’il considère comme des cibles militantes dans toutes les régions du territoire. Gaza.

Malgré la restauration, Paltel a déclaré que les services de communication à travers Gaza restaient basiques, sans plus de détails.

“Nos équipes techniques ont travaillé ces derniers jours pour réparer bon nombre des dysfonctionnements majeurs causés par l’agression en cours contre la bande de Gaza”, ont déclaré les fournisseurs dans un message sur X.

L’entreprise de télécommunications est utilisée par des habitants de la Cisjordanie occupée par Israël et de la bande de Gaza.

LE PÈRE DE L’OTAGE ISRAÉLIEN ENTRE EN GRÈVE DE LA FAIM DEVANT LA MAISON DE NETANYAHU

JERUSALEM — Le père d’un otage israélien détenu à Gaza a entamé une grève de la faim devant la résidence privée du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour protester contre le manque de progrès visibles du gouvernement sur un nouvel accord d’otages.

Eli Shtivi, dont le fils Idan, âgé de 28 ans, est détenu à Gaza depuis qu’il a été enlevé lors du festival de musique Supernova le 7 octobre, a déclaré à la Treizième chaîne israélienne qu’il prévoyait de camper devant la maison de vacances de Netanyahu, dans la ville côtière de Césarée. jusqu’à ce que le Premier ministre le rencontre.

Il dit qu’il ne mangera qu’un quart de pain pita chaque jour, conformément au régime alimentaire des otages détenus à Gaza, et que d’autres proches des otages le rejoindront bientôt.

« Nous ne nous arrêterons pas tant que le Premier ministre ne se manifestera pas », a déclaré Shtivi. “C’est ce qui est important pour moi en ce moment.”

Les actions de Shtivi n’étaient que les dernières d’une série d’explosions de frustration croissantes de la part des familles d’otages alors que la crise des otages se prolonge sans résolution. Des dizaines de proches d’otages prévoyaient de passer la nuit dans des tentes devant le domicile de Netanyahu pour exiger que le gouvernement conclue un accord d’otages.

Le Hamas a déclaré qu’il ne libérerait pas la centaine d’otages qu’il détient sans la fin de l’offensive militaire dévastatrice d’Israël à Gaza.

Alors que des divisions apparaissent au sein du cabinet de guerre israélien sur les projets de rapatriement des otages, certaines familles ont lancé des actions de protestation spontanées, craignant que la vie de leurs proches ne soit de plus en plus en danger.

L’UNION EUROPÉENNE SANCTIONNE SIX PERSONNES ACCUSÉES DE FINANCEMENT DE MILITANTS PALESTINIENS

BRUXELLES — L’Union européenne a imposé vendredi des sanctions à six personnes qu’elle accuse de financer ou de soutenir le Hamas ou le groupe du Jihad islamique palestinien, dont des partisans présumés en Algérie, au Liban et à Beyrouth.

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré que cette décision montrait « que nous sommes prêts à prendre des mesures décisives pour réagir à la brutalité dont ont fait preuve les terroristes le 7 octobre. Les Israéliens et les Palestiniens méritent de vivre dans une paix juste, durable et sûre ».

Les six personnes ont été désignées comme étant le financier soudanais Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair, le propriétaire de « Shuman for Currency Exchange SARL », Nabil Shuman et son fils Khaled, le « principal financier du Hamas » Rida Ali Khamis, le « haut responsable du Hamas » Musa Dudin et Le financier algérien Aiman ​​Ahmad Al Duwaik.

Cette cotation signifie que leurs avoirs en Europe seront gelés et que les citoyens de l’UE se verront interdire de leur apporter une aide financière pendant au moins un an. Il leur est également interdit de voyager vers ou via les 27 pays de l’UE.

Des avions de guerre américains bombardent les Houthis du Yémen pour la sixième fois, selon un responsable

