Mises à jour en direct : les attaques israéliennes contre le Hezbollah au Liban

Le Hezbollah est un mouvement islamiste soutenu par l’Iran, l’une des forces paramilitaires les plus puissantes du Moyen-Orient. La base principale du groupe se trouve à la frontière entre Israël et le Liban, où les conséquences de la guerre entre Israël et le Hamas sont palpables. Le Hezbollah et Israël sont engagés dans des escarmouches depuis le début de la guerre, mettant toute la région sur le fil du rasoir et craignant que cela ne déclenche un conflit régional plus large.

Il s’agit du dernier épisode d’un conflit qui dure depuis des décennies entre le Hezbollah et Israël. Voici ce qu’il faut savoir :

Invasion israélienne : Les forces israéliennes ont pris près de la moitié du territoire libanais lors de l’invasion du pays en 1982. Cela incluait Beyrouth, où les forces israéliennes, avec les milices libanaises chrétiennes d’extrême droite alliées à Israël, ont assiégé la partie ouest de la capitale pour chasser les militants palestiniens.

L’opération israélienne a fait plus de 17 000 morts, selon rapports contemporainset une enquête israélienne sur le massacre du camp de réfugiés de Sabra et Chatila à Beyrouth. Il s’agit de l’un des événements les plus sanglants de l’histoire récente de la région. L’enquête, connue sous le nom de Commission d’enquête Kahan, a tenu Israël indirectement responsable du massacre perpétré par les combattants chrétiens libanais d’extrême droite. Les estimations du nombre de morts à Sabra et Chatila varient entre 700 et 3 000.

La montée du Hezbollah : Alors que des masses de combattants palestiniens quittaient le Liban, une bande de combattants islamistes chiites entraînés par la République islamique d’Iran naissante a fait irruption dans le paysage politique libanais. Ce groupe hétéroclite a eu un impact démesuré et violent. En 1983, deux kamikazes liés à cette faction ont attaqué une caserne de marines américains à Beyrouth, tuant près de 300 soldats américains et français, ainsi que des civils.

Un an plus tard, des combattants liés à l’Iran ont bombardé l’ambassade américaine à Beyrouth, tuant 23 personnes. En 1985, ces militants se sont regroupés plus officiellement autour d’une organisation nouvellement fondée : le Hezbollah.

Un « front de soutien » pour Gaza en 2023 : Le Hezbollah fait partie d’une alliance plus large dirigée par l’Iran, composée de groupes militants répartis au Yémen, en Syrie, à Gaza et en Irak, qui s’est engagée dans des affrontements accrus avec Israël et ses alliés depuis le début de la guerre avec le Hamas le 7 octobre 2023. L’alliance a déclaré qu’elle continuerait à frapper des cibles israéliennes tant que la guerre à Gaza se poursuivra, se rebaptisant « front de soutien » aux Palestiniens de la bande de Gaza, comme l’a décrit un haut dirigeant du Hezbollah.

Meurtre d’un dirigeant clé : Après des mois d’échanges de coups pour coups, les tensions se sont intensifiées lorsqu’Israël a affirmé avoir tué le commandant militaire le plus haut placé du Hezbollah, Fu’ad Shukr, lors d’une frappe sur Beyrouth en juillet. En représailles, le Hezbollah a lancé des centaines de drones et de missiles sur des cibles en Israël en août. Israël a nié que des cibles importantes aient été frappées, et aucune preuve n’a été rendue publique pour contredire ce démenti.

Résidents déplacés : L’intensification des combats transfrontaliers a forcé les habitants du nord d’Israël et du sud du Liban à quitter leur domicile. Mardi, Israël a fait de son nouvel objectif de guerre le retour de dizaines de milliers de résidents du nord d’Israël dans leurs foyers près de la frontière. Les responsables et les résidents de la région du nord ont exercé une pression croissante sur le gouvernement israélien concernant la nécessité de ces retours. Plus de 100 000 personnes ont été déplacées du sud du Liban, selon le ministère libanais de la Santé.

Dernière attaque : Le Hezbollah a confirmé que le commandant en chef Ibrahim Aqil avait été tué vendredi. Israël a déclaré qu’Aqil faisait partie des hauts responsables du Hezbollah tués dans une frappe aérienne contre un immeuble résidentiel à Beyrouth. Le Liban était déjà sous le choc après que des milliers de petites explosions ont touché les bipeurs et les talkies-walkies des membres du Hezbollah au cours de la semaine, tuant des dizaines de personnes et en blessant des milliers.