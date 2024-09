Mises à jour en direct : les attaques d’Israël et du Hezbollah au Liban s’intensifient alors que la guerre fait rage à Gaza

Hillary Clinton s’entretient avec Fareed Zakaria de CNN. CNN

Hillary Clinton a critiqué les manifestations pro-palestiniennes sur le campus de l’Université de Columbia, qui, selon elle, ont été fortement influencées par des financements et des groupes extérieurs, qualifiant de « désagréable » le traitement réservé par les manifestants aux étudiants juifs.

Dans une interview avec Fareed Zakaria de CNN sur « GPS » dimanche, l’ancienne secrétaire d’État et candidate à la présidentielle de 2016 a décrit comment elle a vu les tensions à Columbia – où elle co-enseigne un cours – s’intensifier à la suite des attaques du Hamas du 7 octobre et des représailles d’Israël à Gaza.

« Il existait déjà des groupes dans notre pays, et particulièrement sur certains campus comme Columbia, qui avaient des points de discussion », a déclaré Clinton.

« Ils avaient un plan de protestation et de perturbation, et je l’ai vu se transformer en quelque chose qui n’était pas dirigé par les étudiants, même si les étudiants y participaient, mais qui avait un financement extérieur, une direction extérieure. »

Clinton a imputé la responsabilité des algorithmes biaisés des réseaux sociaux et des influences externes – sans toutefois préciser lesquelles – à l’enflammation des manifestations sur les campus.

Clinton a déclaré que les vidéos sur les réseaux sociaux représentaient une vision « unilatérale » et « pro-Hamas » de la guerre, et que de nombreux manifestants qu’elle a rencontrés ne comprenaient pas l’histoire de ce conflit complexe et de longue date.

« Je suis prête à m’asseoir et à discuter avec n’importe qui, mais il est difficile d’avoir des conversations avec des gens qui ont des opinions tranchées sans fondement factuel et historique », a déclaré Clinton.

« En essayant de parler aux étudiants, pas seulement à Columbia mais ailleurs, je me retrouvais confrontée à des slogans, à des attaques et à des propos très provocateurs », a-t-elle ajouté.

Un peu de contexte : L’université de Columbia est devenue l’épicentre des manifestations étudiantes pro-palestiniennes au cours de la dernière année scolaire, qui ont secoué les universités de tout le pays. La plupart des manifestations étaient pacifiques, mais certaines ont dégénéré en violences et perturbé la vie universitaire sur le campus.

La majorité des manifestants réclamaient le désinvestissement des entreprises qui soutiennent Israël et la guerre à Gaza et attiraient l’attention sur la crise humanitaire qui s’aggrave dans l’enclave. Certains étudiants juifs et musulmans ont déclaré avoir été intimidés, harcelés ou agressés physiquement par différentes parties.