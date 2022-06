Mises à jour en direct : les armes puissantes atteignent l’Ukraine plus rapidement que le savoir-faire pour les utiliser

RÉGION DE KHERSON, Ukraine – Depuis l’invasion de la Russie, les pays de l’OTAN ont amélioré l’arsenal de l’Ukraine avec des outils de plus en plus sophistiqués, avec plus de promesses, comme les systèmes avancés de fusées à lancement multiple promis par les États-Unis et la Grande-Bretagne.

Mais la formation des soldats à l’utilisation de l’équipement est devenue un obstacle important et croissant – un obstacle rencontré quotidiennement par le sergent junior. Dmytro Pysanka et son équipage, manœuvrant un vieux canon antichar camouflé dans des filets et des sous-bois verts dans le sud de l’Ukraine.

Regardant à travers le viseur attaché au pistolet, le sergent Pysanka est accueilli par un kaléidoscope de chiffres et de lignes qui, s’ils sont lus correctement, devraient lui donner les calculs nécessaires pour tirer sur les forces russes. Cependant, les erreurs sont courantes dans le chaos de la bataille.

Il y a plus d’un mois, les commandants de son unité d’artillerie de première ligne ont obtenu un outil bien plus avancé : un télémètre laser de haute technologie fourni par l’Occident pour aider au ciblage.

Mais il y a un hic : personne ne sait comment l’utiliser.

« C’est comme recevoir un iPhone 13 et ne pouvoir passer que des appels téléphoniques », a déclaré le sergent Pysanka, clairement exaspéré.

Le télémètre, appelé JIM LR, est comme une paire de jumelles de haute technologie et fait probablement partie de la tranche d’équipement fournie par les États-Unis, a déclaré le sergent Pysanka.

Cela peut sembler être un choix parfait pour aider à mieux utiliser le canon antichar, construit en 1985. Il peut voir des cibles la nuit et transmettre leur distance, leur cap compas et leurs coordonnées GPS. Certains soldats en ont appris suffisamment pour utiliser l’outil, mais ont ensuite tourné ailleurs ces derniers jours, laissant l’unité avec un presse-papier coûteux.

« J’ai essayé d’apprendre à l’utiliser en lisant le manuel en anglais et en utilisant Google Translate pour le comprendre », a déclaré le sergent Pysanka.

Réunion de soldats à une base près du canon antichar. Le crédit… Tyler Hicks/Le New York Times

Lundi, la Grande-Bretagne a promis d’envoyer des lance-roquettes multiples mobiles en Ukraine, améliorant la portée et la précision de l’artillerie ukrainienne, quelques jours après que le président Biden s’est engagé à envoyer des armes similaires.

Les nouvelles armes les plus avancées de l’Ukraine sont concentrées dans la région orientale du Donbass, où les combats les plus féroces font rage alors que les forces du président Vladimir V. Poutine – venant de l’est, du nord et du sud – tentent d’écraser une poche de territoire sous contrôle ukrainien. À l’extrémité orientale de cette poche, les deux parties ont mené une bataille en dents de scie pour la ville dévastée et en grande partie abandonnée de Sievierodonetsk.

Au cours du week-end, les troupes ukrainiennes ont regagné du terrain dans la ville, selon des analystes occidentaux et des responsables ukrainiens. Mais lundi, les Ukrainiens ont de nouveau été repoussés alors que l’armée russe intensifiait son attaque d’artillerie déjà intense, selon Serhiy Haidai, administrateur ukrainien pour la région.

Au lendemain d’une visite risquée aux troupes à Lysychansk, près de Sievierodonetsk, le président Volodymyr Zelensky a livré lundi aux journalistes une évaluation brutale du défi : « Ils sont plus nombreux. Ils sont plus puissants. Mais nous avons toutes les chances de nous battre dans cette direction.

Les dirigeants ukrainiens demandent fréquemment des armes et équipements occidentaux haut de gamme, associant leurs espoirs de victoire aux demandes de nouveaux missiles antichars guidés, d’obusiers et de roquettes guidées par satellite.

Mais en plus d’avoir besoin d’outils de guerre, les troupes ukrainiennes doivent savoir les utiliser. Sans formation adéquate, le même dilemme auquel sont confrontés l’unité du sergent Pysanka et leur télémètre solitaire sera omniprésent à une échelle beaucoup plus grande. Les analystes disent que cela pourrait faire écho à l’approche ratée des États-Unis consistant à fournir à l’armée afghane du matériel qui ne pourrait pas être entretenu en l’absence d’un soutien logistique massif.

« Les Ukrainiens sont impatients d’employer des équipements occidentaux, mais leur maintenance nécessite une formation », a déclaré Michael Kofman, directeur des études russes au CNA, un institut de recherche à Arlington, en Virginie. « Certaines choses ne sont pas faciles à précipiter. »

Les États-Unis et d’autres pays de l’OTAN ont dispensé une formation approfondie à l’armée ukrainienne dans les années qui ont précédé la guerre, mais pas sur certaines des armes avancées qu’ils envoient actuellement. De 2015 au début de cette année, selon des responsables militaires américains, des instructeurs américains ont formé plus de 27 000 soldats ukrainiens au centre d’entraînement au combat de Yavoriv près de Lviv. Il y avait plus de 150 conseillers militaires américains en Ukraine lorsque la Russie a envahi en février, mais ils ont été retirés.

Depuis le début de la guerre, les États-Unis ont promis une aide d’environ 54 milliards de dollars à l’Ukraine et fourni une foule d’armes et d’équipements, plus récemment plusieurs lance-roquettes mobiles avancés HIMARS, une décision accueillie par une condamnation rapide du Kremlin.

Mais pour éviter une confrontation plus directe avec la Russie, l’administration Biden a jusqu’à présent refusé de renvoyer des conseillers militaires en Ukraine pour aider à former les forces ukrainiennes à l’utilisation de nouveaux systèmes d’armes, et s’est plutôt appuyée sur des programmes de formation à l’extérieur du pays.

Cela a exercé une pression énorme sur les soldats ukrainiens comme le Sgt. Andriy Mykyta, un membre des gardes-frontières du pays qui, avant la guerre, a reçu une brève formation des conseillers de l’OTAN sur les armes antichar britanniques avancées, connues sous le nom de NLAW.

Un soldat ukrainien couvrant le canon antichar de l’unité d’artillerie avec un camouflage. Le crédit… Tyler Hicks/Le New York Times

Maintenant, il court autour des positions de première ligne en essayant d’éduquer ses camarades sur la façon de les utiliser. Dans de nombreux cas, a-t-il dit, les soldats ukrainiens ont appris à utiliser certaines armes, y compris les NLAW, par eux-mêmes, en utilisant des vidéos en ligne et en s’entraînant.

« Mais il y a des types d’armes que vous ne pouvez pas apprendre par intuition : les missiles sol-air, l’artillerie et certains engins », a déclaré le sergent Mykyta lors d’un entretien téléphonique. « Nous avons donc besoin de cours formels », a-t-il ajouté.

Les besoins de l’Ukraine sont palpables dans la région où l’unité du sergent Pysanka est retranchée, juste au nord-est de la ville de Kherson occupée par la Russie. La région a été le théâtre d’une brève offensive ukrainienne la semaine dernière qui a ralenti dès que les Russes en retraite ont détruit un pont clé ; le manque d’artillerie à plus longue portée des Ukrainiens les a empêchés de tenter une traversée difficile de la rivière à leur poursuite, ont déclaré des responsables militaires ukrainiens.

Pour l’équipe de tir du sergent Pysanka, le seul instructeur disponible pour le télémètre laser est un soldat qui est resté derrière la dernière unité et qui a pris le temps de traduire la majeure partie du manuel d’instructions de 104 pages. Mais c’est toujours des essais et des erreurs car ils déterminent quelle combinaison de boutons fait quoi, tout en recherchant des solutions ad hoc pour résoudre le manque d’un trépied de montage et d’un moniteur vidéo (tous deux annoncés dans le manuel d’instructions).

« Si vous travaillez sur de longues distances tout en le tenant à la main, il peut parfois transmettre des chiffres inexacts », a déclaré le sergent Pysanka. « Il est plus sûr », a-t-il ajouté, « de travailler lorsque l’équipement est stationné sur le trépied face à l’ennemi et que l’opérateur travaille avec le moniteur à l’abri. »

Le JIM LR, fabriqué par la société française Safran, ressemble à un croisement entre un casque de réalité virtuelle et des jumelles traditionnelles, et peut être utilisé avec une application de cartographie sur une tablette informatique que les troupes ukrainiennes utilisent pour aider à déclencher des frappes d’artillerie.

À environ six livres, il est beaucoup plus petit que l’obusier M777 de 155 mm de quatre tonnes et demie fourni par les États-Unis qui a récemment fait son chemin vers la ligne de front dans l’est de l’Ukraine. Mais les deux pièces d’équipement ont des complexités qui rappellent les complications liées à l’approvisionnement d’une armée en matériel étranger.

Le M777 est très mobile et capable de tirer sur de longues distances, mais la formation a été un goulot d’étranglement dans le déploiement des obusiers, selon les officiers ukrainiens. Lors de cours en Allemagne qui ont duré une semaine, les États-Unis ont entraîné des soldats à tirer avec l’arme et d’autres à l’entretenir.

Un équipage ukrainien tire un obusier M777 vers des positions russes dans la région de Donetsk en Ukraine le mois dernier. Le crédit… Ivor Prickett pour le New York Times

Mais un oubli a presque retardé toute maintenance des armes sur les lignes de front difficiles à atteindre, ont déclaré des officiers ukrainiens. L’ensemble de la machine M777 est assemblé sur le système impérial utilisé aux États-Unis, ce qui signifie que l’utilisation d’une clé métrique ukrainienne serait difficile et risquerait d’endommager l’équipement.

Ce n’est qu’après avoir envoyé les armes que les États-Unis ont organisé une expédition rapide de boîtes à outils de clés de calibre impérial, a déclaré le major Vadim Baranik, commandant adjoint d’une unité de maintenance.

Mais les outils peuvent être égarés, perdus ou détruits, laissant potentiellement les armes inutilisables à moins que quelqu’un ne récupère une clé fournie par les États-Unis.

Et le JIM LR, capable d’afficher des données de ciblage extrêmement précises, fournit les informations, appelées coordonnées de grille, dans un format OTAN largement utilisé que le sergent Pysanka doit convertir au système de coordonnées de l’ère soviétique utilisé sur les cartes des Ukrainiens. Ces ralentisseurs mineurs et ces risques d’erreur s’additionnent, en particulier sous le stress d’un barrage d’artillerie russe.

Les dirigeants ukrainiens demandent fréquemment des armes et équipements occidentaux haut de gamme, associant leurs espoirs de victoire aux demandes de nouveaux missiles antichars guidés, d’obusiers et de roquettes guidées par satellite. Le crédit… Tyler Hicks/Le New York Times

Pour l’instant, le sergent Pysanka se concentre sur l’apprentissage du télémètre. Dans sa petite tranche de guerre, les armes et équipements fournis par l’Occident se limitent à un petit nombre de roquettes antichars et de trousses de premiers soins.

« Nous ne pouvons pas nous vanter d’avoir le même type de ressources qu’à l’est », a déclaré le major Roman Kovalyov, commandant adjoint de l’unité qui supervise la position des armes à feu du sergent Pysanka. « Ce que l’Ukraine obtient, nous ne pouvons le voir qu’à la télévision. Mais nous pensons que tôt ou tard, il se retrouvera ici.

Le reportage a été fourni par Andrew E. Kramer de Kramatorsk, en Ukraine, et Eric Schmitt de l’État de Washington.